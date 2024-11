ChatGPT for Windows: Διαθέσιμη η εφαρμογή πλέον για όλους τους χρήστες

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο OpenAI ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα μιας πρώιμης έκδοσης της desktop εφαρμογής ChatGPT για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. Η νέα εφαρμογή ChatGPT for Windows ήταν αρχικά διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες ChatGPT Plus, Team, Enterprise και Edu. Πλέον, η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες.

Από το λανσάρισμα της, ο OpenAI έχει προσφέρει αρκετές βελτιώσεις στην εφαρμογή ChatGPT για Windows. Μια πρόσφατη ενημέρωση επιτρέπει στους χρήστες να τραβήξουν μια φωτογραφία με την κάμερα του υπολογιστή ή του laptop τους και να την επισυνάψουν απευθείας στη συνομιλία τους με το ChatGPT. Η ενημέρωση επιτρέπει επίσης στους χρήστες να προσαρμόζουν το μέγεθος του κειμένου χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου «Ctrl +» ή «Ctrl -». Επιπλέον, το ChatGPT έχει προσθέσει μια ρύθμιση για την προσαρμογή της συντόμευσης για το άνοιγμα του παραθύρου του συνοδού και ένα νέο κουμπί στο Settings για τον έλεγχο των ενημερώσεων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο OpenAI κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή ChatGPT για τα Windows για να υποστηρίξει τη λειτουργία Advanced Voice Mode, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πιο φυσικές συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα αναζήτησης στο ιστορικό συνομιλιών.

Μαζί με τη διευρυμένη διαθεσιμότητα της εφαρμογής ChatGPT στα Windows, ο OpenAI ανακοίνωσε επίσης ότι η desktop εφαρμογή ChatGPT για macOS μπορεί πλέον να συνεργάζεται με εφαρμογές στην επιφάνεια εργασίας σας. Όταν δίνονται τα απαιτούμενα δικαιώματα, αυτή η λειτουργία μπορεί να κατανοεί, να διαβάζει από και να γράφει σε κοινά εργαλεία ανάπτυξης, όπως το VS Code, το Xcode, το Terminal και το iTerm2. Ο OpenAI σχεδιάζει να προσθέσει υποστήριξη για περισσότερες εφαρμογές στο μέλλον.

Προς το παρόν, αυτή η νέα δυνατότητα στο macOS είναι διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες ChatGPT Plus και Team. Ο OpenAI σχεδιάζει να φέρει αυτή τη δυνατότητα στους χρήστες ChatGPT Enterprise και Edu τις επόμενες εβδομάδες.