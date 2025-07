ChatGPT: Νέα λειτουργία Record Mode στην εφαρμογή για Mac

Μια νέα λειτουργία που ενσωματώνεται στην εφαρμογή ChatGPT για macOS υπόσχεται να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των χρηστών, είτε πρόκειται για επαγγελματικά meetings είτε για προσωπικές σημειώσεις. Το Record Mode επιτρέπει την καταγραφή ήχου τόσο από το μικρόφωνο όσο και από τον ίδιο τον υπολογιστή και προχωρά άμεσα στην απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας σε μορφή κειμένου. Επιπλέον, η λειτουργία συνοδεύεται από μια έξυπνη σύνοψη με χρονική σήμανση, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα τα πιο σημαντικά σημεία της συζήτησης.

Η ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας απευθείας στο ChatGPT αποτελεί σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση χρήσης της πλατφόρμας σε συνθήκες επαγγελματικής πίεσης, δημιουργικής εργασίας ή ακόμα και στην καθημερινή οργάνωση. Παρότι η τεχνολογία αυτόματης απομαγνητοφώνησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι καινούργια, η προσθήκη της σε ένα ήδη ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο αυξάνει τη χρηστικότητα και την αμεσότητα πρόσβασης.

Η OpenAI έσπευσε να διευκρινίσει ότι το αρχικό αρχείο ήχου δεν διατηρείται και διαγράφεται αμέσως μετά την παραγωγή του απομαγνητοφωνημένου κειμένου. Επίσης, το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται για την περαιτέρω εκπαίδευση των γλωσσικών μοντέλων, εκτός αν ο χρήστης έχει επιλέξει ρητά να συμμετέχει στο πρόγραμμα βελτίωσης μέσω της λειτουργίας "Improve the model for everyone". Ακόμα και τότε, η εταιρεία έχει πρόσβαση μόνο στα κείμενα και τις συνοδευτικές τους ενότητες (canvases), όχι στα ίδια τα ηχητικά αρχεία.

Αξιοσημείωτο είναι πως για όσους διαθέτουν συνδρομές Team, Enterprise ή Edu, η συμμετοχή στην εκπαίδευση των μοντέλων αποκλείεται από προεπιλογή. Επιπλέον, οι διαχειριστές των αντίστοιχων χώρων εργασίας έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν πλήρως το Record Mode μέσα από τις ρυθμίσεις του Workspace, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο της πολιτικής απορρήτου σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Προς το παρόν, η νέα αυτή δυνατότητα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην εφαρμογή ChatGPT για macOS. Οι χρήστες Windows, Android και web δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν, τουλάχιστον στη φάση της πρώτης κυκλοφορίας. Η OpenAI δεν έχει δώσει σαφή χρονοδιάγραμμα για την ενδεχόμενη επέκταση σε άλλες πλατφόρμες, ωστόσο είναι πιθανό να ακολουθήσει σε μεταγενέστερες ενημερώσεις.

Παράλληλα, η OpenAI υπενθυμίζει ότι η χρήση ηχογράφησης μπορεί να ενέχει νομικά ζητήματα, ανάλογα με τη χώρα και τη δικαιοδοσία. Σε πολλές περιοχές του κόσμου, η καταγραφή συνομιλιών χωρίς την ρητή συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων θεωρείται ποινικό αδίκημα. Έτσι, συνιστάται η ενημέρωση των συνομιλητών πριν την ενεργοποίηση του Record Mode, ειδικά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα ή δημόσιες περιστάσεις.

[via]