ChatGPT Projects: Ο νέος τρόπος για να οργανώνεις αρχεία και chats

Στο πλαίσιο της τρέχουσας ενέργειας «12 Days of OpenAI», η OpenAI ανακοίνωσε το ChatGPT Projects, έναν νέο τρόπο για τους χρήστες να οργανώνουν τις συνομιλίες τους με κοινά θέματα. Χρησιμοποιώντας ένα project, οι χρήστες μπορούν να διατηρούν τις συνομιλίες, τα αρχεία και τις προσαρμοσμένες οδηγίες μαζί σε ένα μέρος, καθιστώντας εύκολη την επιστροφή σε τρέχουσες εργασίες. Μέσα σε ένα project, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το ChatGPT Search και Canvas.



Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν projects είτε μέσω της διαδικτυακής έκδοσης του ChatGPT είτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ChatGPT desktop για Windows. Η υποστήριξη για smartphones και πλατφόρμες macOS θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Το ChatGPT Projects είναι τώρα διαθέσιμο για τους χρήστες ChatGPT Plus, Pro και Team σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι διαθέσιμο για τους χρήστες Enterprise και Edu τον Ιανουάριο. Έρχεται επίσης σύντομα για τους δωρεάν χρήστες του ChatGPT.





Δυστυχώς, το ChatGPT Projects λειτουργεί προς το παρόν μόνο με το μοντέλο GPT-4o. Εάν οργανώσετε τις υπάρχουσες συνομιλίες που χρησιμοποιούν τη σειρά o1 σε projects, το OpenAI θα τις μετατρέψει αυτόματα σε GPT-4o, επειδή τα μοντέλα της σειράς o1 δεν υποστηρίζουν μεταφόρτωση αρχείων και προσαρμοσμένες οδηγίες. Τα καλά νέα είναι ότι ο Chief Product Officer της OpenAI, Kevin Weil, επιβεβαίωσε στο X ότι η υποστήριξη για τη σειρά o1 θα προστεθεί στο μέλλον.

Σε μια σχετική σημείωση, η OpenAI ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αρχίζει να επεκτείνει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης βίντεο, κοινής χρήσης οθόνης και εικόνων στο Advanced Voice μέσα στις πιο πρόσφατες εφαρμογές ChatGPT για φορητές συσκευές. Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με το ChatGPT χρησιμοποιώντας βίντεο και φωνή και ακόμη και να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα κοινής χρήσης οθόνης με το Advanced Voice για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το τι βλέπουν στην οθόνη τους.