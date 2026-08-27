ChatGPT Work: Αποκτά πρόσβαση σε κλειδωμένα websites και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση εργασιών

Σύνοψη

Το ChatGPT Work μπορεί πλέον να συνδέεται σε websites που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, παρακάμπτοντας το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αυτοματοποίηση των AI agents.

Όταν το σύστημα συναντά οθόνη σύνδεσης (login), εμφανίζει τη φόρμα απευθείας στον χρήστη, ο οποίος εισάγει τα στοιχεία του χωρίς αυτά να αποθηκεύονται στους servers της OpenAI ή να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων.

Τα ενεργά sessions παραμένουν ανοιχτά για μελλοντική χρήση, εξαλείφοντας την ανάγκη συνεχούς αυθεντικοποίησης για επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Το AI δεν προχωρά ποτέ σε κρίσιμες ενέργειες, όπως χρηματικές συναλλαγές ή τελική επιβεβαίωση κρατήσεων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Στη νέα αναβάθμιση περιλαμβάνονται τα Scheduled Tasks που πλέον δεν βασίζονται μόνο στον χρόνο, αλλά και σε πραγματικά triggers (όπως ένα νέο email στο Gmail ή ένα μήνυμα στο Slack).

Η δυνατότητα είναι ήδη διαθέσιμη στο web και στις mobile εφαρμογές για τους συνδρομητές των πακέτων Plus, Pro και Business.

Η μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης από τη μορφή των παραδοσιακών chatbots που απλώς απαντούν σε ερωτήσεις προς τα αυτόνομα συστήματα που εκτελούν πολύπλοκες εργασίες ολοκληρώνεται σταδιακά με τη νεότερη προσθήκη της OpenAI στο οικοσύστημα του ChatGPT Work.

Η εταιρεία προχώρησε στην επίλυση ενός από τα πιο σημαντικά τεχνικά ζητήματα που περιόριζαν τη λειτουργικότητα των AI agents, το οποίο δεν ήταν άλλο από την αδυναμία πρόσβασης σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες που προστατεύονται πίσω από οθόνες αυθεντικοποίησης. Μέχρι πρότινος, όταν μια αυτοματοποιημένη διεργασία απαιτούσε δεδομένα από έναν κλειδωμένο λογαριασμό, η ροή εργασίας σταματούσε απότομα και το σύστημα επέστρεφε τον έλεγχο στον χρήστη, καθιστώντας αδύνατη την πλήρως αυτόνομη ολοκλήρωση εργασιών που σχετίζονται με διαχείριση λογαριασμών ή άντληση προσωποποιημένων δεδομένων.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση που τέθηκε σε κυκλοφορία για τους συνδρομητές των επιπέδων Plus, Pro και Business, μετατρέπει το ChatGPT Work σε έναν πραγματικό ψηφιακό βοηθό ικανό να διαχειριστεί διαδικτυακές πλατφόρμες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το έκανε ένας άνθρωπος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί η πρόσβαση σε κλειδωμένα websites

Όταν το ChatGPT Work συναντά κλειδωμένο περιεχόμενο, εμφανίζει πλέον την αυθεντική φόρμα σύνδεσης απευθείας στο περιβάλλον χρήσης, επιτρέποντας την τοπική εισαγωγή κωδικών ή τη χρήση password managers. Σύμφωνα με την OpenAI, τα διαπιστευτήρια δεν αποστέλλονται στο γλωσσικό μοντέλο, δεν αποθηκεύονται στους κεντρικούς servers και δεν χρησιμοποιούνται για μελλοντική εκπαίδευση, ενώ το session παραμένει ενεργό ώστε να μην απαιτείται επαναληπτική σύνδεση για κάθε μελλοντική εργασία.

Η διαδικασία της αυθεντικοποίησης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, καθώς το σύστημα λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας ενδιάμεσος ασφαλής περιηγητής. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει την πρόσβαση, το μενού ρυθμίσεων του ChatGPT προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διαγραφής των δεδομένων περιήγησης είτε για μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα είτε μαζικά για όλες τις συνδεδεμένες πλατφόρμες. Αυτή η μηχανική προσέγγιση επιτρέπει στον agent να έχει πρόσβαση σε τραπεζικά portals, πλατφόρμες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικά συστήματα CRM χωρίς να διακυβεύεται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας, αφήνοντας την ευθύνη του session token αποκλειστικά στο τοπικό περιβάλλον του χρήστη.

Αυτοματοποίηση βάσει πραγματικών συμβάντων (Triggers)

Εκτός από την ικανότητα παράκαμψης των οθονών login, η OpenAI αναβάθμισε σημαντικά το σύστημα Scheduled Tasks του ChatGPT Work, προσθέτοντας υποστήριξη για δυναμικά triggers βασισμένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν την άφιξη ενός συγκεκριμένου email στο Gmail, μια νέα δημοσίευση σε ένα κανάλι του Slack ή ακόμη και δραστηριότητα σε ένα pull request στο GitHub.

Η συγκεκριμένη αλλαγή σημαίνει ότι τα παραδοσιακά γραμμικά χρονοδιαγράμματα δίνουν τη θέση τους σε ροές εργασίας που ανταποκρίνονται άμεσα στα ερεθίσματα του ψηφιακού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ένας υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να ρυθμίσει το ChatGPT Work ώστε, με το που λαμβάνεται ένα email με βιογραφικό, το σύστημα να συνδέεται αυτόματα στην εταιρική πλατφόρμα, να περνάει τα στοιχεία του υποψηφίου στο σύστημα αξιολόγησης και να δημιουργεί ένα προσχέδιο απαντητικού μηνύματος. Αντίστοιχα, στο πεδίο των οικονομικών, η λήψη ενός τιμολογίου μπορεί να πυροδοτεί την αυτόματη σύνδεση σε λογιστικά προγράμματα για την άμεση καταχώρηση των εξόδων, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την παραδοσιακή γραφειοκρατική διαχείριση.

Διαχείριση κρίσιμων ενεργειών και προστασία χρήστη

Παρά την εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων που προσφέρει το αναβαθμισμένο ChatGPT Work, το σύστημα είναι προγραμματισμένο να εντοπίζει και να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του όταν αντιμετωπίζει κρίσιμες αποφάσεις, απαιτώντας τη ρητή έγκριση του χρήστη πριν προχωρήσει στην ολοκλήρωση συναλλαγών, όπως η πληρωμή ενός λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, η επιβεβαίωση μιας αεροπορικής κράτησης ή η τελική υποβολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε κρατικές υπηρεσίες.

Αυτή η μηχανική της «παύσης για επιβεβαίωση» προστατεύει τους χρήστες από πιθανά λάθη ή ανεπιθύμητες χρεώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια παρανόηση των οδηγιών εκ μέρους της τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν βήμα προς βήμα τις ενέργειες που εκτελεί η AI, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στο τελικό στάδιο κάθε διαδικασίας. Η OpenAI έχει καταστήσει σαφές ότι, παρόλο που ο στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση, η ανθρώπινη επίβλεψη παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού των agentic συστημάτων της, ειδικά όταν οι ενέργειες έχουν πραγματικό οικονομικό ή νομικό αντίκτυπο.