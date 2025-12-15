Χριστούγεννα στο Godeal24: Αποκτήστε ισόβια άδεια MS Office 2021 με 30,25€ και Windows 11 Pro με 12,25€

Αν η τρέχουσα έκδοση του Office που έχετε αρχίζει να φαίνεται λίγο παλιά, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για αναβάθμιση χωρίς να δεσμευτείτε με κάποια συνδρομή. Το MS Office 2021 Professional για Windows έχει πέσει στα 30,25€ στην Χριστουγεννιάτικη προσφορά του Godeal24, μειωμένο από την κανονική τιμή των 239€.

Παρόλο που η Microsoft κυκλοφόρησε το Office 2024 πριν από λίγο καιρό, είναι ακόμα ακριβό και η νέα έκδοση δεν είναι τόσο σταθερή και γνώριμη όσο το Office 2021. Αντιθέτως, το Office 2024 Home κοστίζει 139,99€, δηλαδή σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από την τιμή που δίνει το Godeal24.

Το κλείδι για Office 2021 καλύπτει όλες τις βασικές εφαρμογές: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (δωρεάν), OneNote, Publisher και Access. Όλα εκτελούνται τοπικά, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε ακόμα κι αν διακοπεί το Wi-Fi.

Ενώ το Office 2021 Pro λειτουργεί σε Windows, οι χρήστες Mac έχουν μια εξαιρετική εναλλακτική: το Office 2021 Home and Business με μόλις 49,99€, επίσης μια εφάπαξ αγορά που προσφέρει ισόβια ιδιοκτησία χωρίς επαναλαμβανόμενα τέλη συνδρομής. Το Godeal24 παρέχει σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης για όλα τα λογισμικά, και η λήψη από τον επίσημο ιστότοπο εγγυάται ότι λαμβάνετε γνήσια, πλήρως αδειοδοτημένα προϊόντα. Αρπάξτε την ευκαιρία και αναβαθμίστε τώρα!

Τα Windows 11 Professional είναι η ψηφιακή υπερδύναμη που περιμένατε, συνδυάζοντας καινοτομία και αποδοτικότητα για να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία σας στον υπολογιστή. Είναι προσαρμοσμένα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρήστες και διαθέτουν πληθώρα προηγμένων χαρακτηριστικών.

Τα οικονομικά κλειδιά Windows είναι εύκολο να αποκτηθούν. Στο Godeal24, μπορείτε να πάρετε μια πραγματική άδεια Windows 11 Pro με μόλις 12,25€. Η ενεργοποίηση διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα και μόλις ολοκληρωθεί, το σύστημά σας είναι πλήρως ξεκλειδωμένο και έτοιμο για χρήση. Τα Windows λειτουργούν καλύτερα όταν είναι γνήσια. Αρπάξτε την προσφορά!

Γιατί να επιλέξετε το Godeal24;

Το Godeal24 είναι μια αναπτυσσόμενη πλατφόρμα πώλησης γνήσιων και εγγυημένων αδειών λογισμικού. Διαθέτουν επίσης ψηφιακή παράδοση σε όλα τα προϊόντα (που σημαίνει καθόλου έξοδα αποστολής), με αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

Η ακλόνητη αφοσίωση του Godeal24 έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας παγκόσμιας βάσης χρηστών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε χιλιάδες γνήσιες κριτικές και μια εξαιρετική βαθμολογία 4,8 αστέρων στο Trustpilot.

Επικοινωνία με Godeal24: service @godeal24.com

