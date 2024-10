Chronicles: Battle for Greece, αυτό είναι το νέο expansion για το Age of Empires II: Definitive Edition

Το επόμενο expansion του Age of Empires II: Definitive Edition κινείται προς μια νέα κατεύθυνση, μεταφέροντας τους παίκτες στην Αρχαία Ελλάδα για μια ολοκαίνουργια καμπάνια single-player σε μια νέα χρονική περίοδο. Το Chronicles: Battle for Greece αναπτύχθηκε από την CaptureAge, μια ομάδα βετεράνων του Age of Empires που έχουν εργαστεί στο παρελθόν για την υποστήριξη της σειράς, και θα είναι το πρώτο από τη νέα σειρά DLC που έρχεται στο παιχνίδι στρατηγικής «αφιερωμένο στην αφήγηση και την ιστορική εμβάθυνση».

Το Age of Empires II: Definitive Edition - Chronicles: Battle for Greece παραδίδει μια καμπάνια με 21 σενάρια που περιλαμβάνουν τρεις νέους πολιτισμούς (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες και Αχαιμενίδες), ένα ολοκαίνουργιο σύστημα ναυμαχίας, animated cut scenes και πολλά άλλα. Φαίνεται ότι το Chronicles θα είναι μια νέα μορφή DLC που θα έρχεται στο παιχνίδι από εδώ και στο εξής και θα επικεντρώνεται στην παροχή ιστορικών εκστρατειών με το δικό του σύνολο χαρακτηριστικών και πολιτισμών που δεν θα επηρεάζουν το βασικό παιχνίδι ή το multiplayer του.

Οι καμπάνιες ήταν πάντα κεντρικό στοιχείο του Age of Empires και οι φίλοι της σειράς συνεχίζουν να επιθυμούν περισσότερες. Γι' αυτό αποφασίσαμε να καταστήσουμε το περιεχόμενο των εκστρατειών κεντρικό στο Chronicles - και προσεγγίζουμε τις εκστρατείες με τον δικό μας μοναδικό τρόπο, με ισχυρή αφηγηματική εστίαση, νέο στυλ παρουσίασης και συναρπαστική ποικιλία στυλ παιχνιδιού. Μαζί, τα Chronicles DLCs θα αφηγηθούν μια ενιαία ιστορία που θα καλύπτει τον αρχαίο κόσμο!

Το Age of Empires II: Definitive Edition - Chronicles: Battle for Greece κυκλοφορεί στις 14 Νοεμβρίου μέσω Steam, Microsoft Store και Xbox.

[via]