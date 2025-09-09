Claude AI: Πλέον μπορεί να δημιουργεί απευθείας αρχεία PDF, παρουσιάσεις και sheets

Η Anthropic ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση του Claude, του γνωστού AI chatbot, το οποίο πλέον μπορεί να δημιουργεί αρχεία PDF, παρουσιάσεις και υπολογιστικά φύλλα κατευθείαν μέσα από τη συνομιλία. Η δυνατότητα αυτή αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία του copy-paste.

Μέχρι σήμερα, τα εργαλεία όπως το Claude ήταν χρήσιμα για την προετοιμασία κειμένων, σημειώσεων ή σχεδίων παρουσιάσεων, όμως η μεταφορά του τελικού αποτελέσματος σε μορφή αρχείου απαιτούσε χειροκίνητη παρέμβαση. Τώρα, αρκεί μια περιγραφή στο chat για να δημιουργηθεί αυτόματα το ζητούμενο έγγραφο.

Η Anthropic δίνει ως παράδειγμα την περίπτωση ενός φοιτητή που ζητά από το Claude να επεξεργαστεί μια εργασία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να ζητήσει το τελικό αποτέλεσμα σε PDF με συγκεκριμένες παραμέτρους – για παράδειγμα διπλό διάστιχο, γραμματοσειρά Times New Roman και επικεφαλίδα. Κάτι που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε αρκετό χρόνο.

Η νέα δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία απλών εγγράφων. Το Claude μπορεί να μετατρέπει ακατέργαστα δεδομένα σε πιο δομημένα projects με ανάλυση, γραφήματα και σύντομες αναφορές. Παράλληλα, μπορεί να στήσει υπολογιστικά φύλλα χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να ανησυχεί για περίπλοκους τύπους ή συναρτήσεις, αλλά και να μετατρέπει αρχεία από μια μορφή σε άλλη, όπως για παράδειγμα από PDF σε παρουσίαση.

Η Anthropic εξηγεί ότι αυτό έγινε εφικτό δίνοντας στο Claude πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό υπολογιστικό περιβάλλον, όπου μπορεί να γράφει και να εκτελεί τον απαραίτητο κώδικα για κάθε εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, το chatbot λειτουργεί περισσότερο σαν ένας εικονικός βοηθός που γνωρίζει πώς να χειρίζεται εξειδικευμένα εργαλεία, παρά σαν απλός δημιουργός κειμένων.

Η νέα δυνατότητα ενεργοποιήθηκε αρχικά για τους συνδρομητές των πακέτων Max, Team και Enterprise. Η Anthropic ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα διατεθεί και στους Pro χρήστες.

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τη λειτουργία, θα πρέπει να την ενεργοποιήσει χειροκίνητα μέσα από τις ρυθμίσεις, στην κατηγορία "experimental features", επιλέγοντας το "Upgraded file creation and analysis". Από εκεί και πέρα, ο χρήστης μπορεί είτε να ανεβάσει περιεχόμενο που θέλει να επεξεργαστεί, είτε να ζητήσει από το Claude να το δημιουργήσει εξαρχής. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να κατέβει τοπικά ή να αποθηκευτεί απευθείας στο Google Drive.

Η Anthropic, πάντως, δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι η χρήση αυτής της δυνατότητας εμπεριέχει και κινδύνους. Επειδή το Claude αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο για να δημιουργήσει και να αναλύσει αρχεία, υπάρχει η πιθανότητα διαρροής δεδομένων. Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες να παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες τους όταν αξιοποιούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ώστε να αποφεύγονται απρόβλεπτες καταστάσεις.

