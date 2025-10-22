Claude Code: Το AI εργαλείο που φέρνει τον προγραμματισμό σε όλους

Η Anthropic προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη για προγραμματιστές. Το Claude Code, μέχρι πρόσφατα ένα εργαλείο που απευθυνόταν σε επαγγελματίες με τεχνική εμπειρία, βγαίνει από το περιβάλλον της γραμμής εντολών και φτάνει απευθείας στον browser και το smartphone σου.

Το Claude Code είναι πλέον προσβάσιμο μέσα από την ιστοσελίδα claude.ai, χωρίς εγκαταστάσεις ή περίπλοκες ρυθμίσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα από ένα απλό tab ή την εφαρμογή της Anthropic για iOS, αναθέτοντας του πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα και παρακολουθώντας την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο. Η ευκολία αυτή κάνει τη διαδικασία του coding πιο προσιτή από ποτέ, ακόμη και για όσους δεν έχουν γράψει ποτέ μια γραμμή κώδικα.

Η χρήση του σε κινητές συσκευές ενισχύει αυτή την αίσθηση ελευθερίας: μπορείς να ξεκινήσεις ένα project στο laptop σου, να κάνεις μικροδιορθώσεις από το κινητό σου και να επιστρέψεις αργότερα για να δεις το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο. Φυσικά, το εργαλείο δεν είναι τέλειο – εξακολουθεί να έχει bugs και ατέλειες – αλλά η δυνατότητα να «χτίσεις» λειτουργικό λογισμικό μέσα από συνομιλία με ένα AI αλλάζει τα δεδομένα.

Η Anthropic αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί ήδη το Claude Code εσωτερικά για να γράφει το 90% του δικού της κώδικα. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση παραγωγικότητας κατά 67% ανά μηχανικό, ακόμα κι ενώ η ομάδα ανάπτυξης διπλασιάστηκε σε μέγεθος.

Το μυστικό βρίσκεται στην προδραστική συμπεριφορά του Claude Code: μπορείς να του δώσεις νέες οδηγίες ενώ άλλες εργασίες «τρέχουν» ήδη στο παρασκήνιο, να διορθώσεις την πορεία αν δεις ότι δεν έχει καταλάβει σωστά τι ζητάς, ή να συνδυάσεις διαφορετικά projects σε ένα ενιαίο workflow. Είναι σαν να έχεις έναν προγραμματιστή που δεν κουράζεται ποτέ και μαθαίνει συνεχώς από τα λάθη του.

Η παρουσία του Claude Code στο web αποτελεί άλλο ένα βήμα στη γενικότερη πορεία της τεχνητής νοημοσύνης να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους επαγγελματίες και στους απλούς χρήστες. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί προσομοιώνει τη φυσική ροή της ανθρώπινης εργασίας: ασυνεχής, αποσπασματική, με αλλαγές προτεραιοτήτων και προσαρμογές στην πορεία. Εσύ θέτεις τον στόχο, το Claude αναλαμβάνει την εκτέλεση, και όταν έχεις χρόνο, επιστρέφεις για να ελέγξεις τα αποτελέσματα.

Η Anthropic δεν σταματά εδώ. Το λανσάρισμα του Claude Code συνοδεύει τις νέες εκδόσεις Claude Sonnet 4.5 και Claude Haiku 4.5, δύο μοντέλα που σχεδιάστηκαν με έμφαση στη συνεργασία με «agentic AI» — δηλαδή αυτόνομα υποσυστήματα που μπορούν να εκτελούν πιο σύνθετες, αφηρημένες οδηγίες. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εργαλείων που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει ποιος μπορεί να γράφει κώδικα.

Η Anthropic αναφέρει ότι το Claude Code έχει ήδη εκτοξεύσει τη χρήση του δέκα φορές από τότε που έγινε διαθέσιμο στο κοινό τον Μάιο του 2025, με προοπτική ετήσιων εσόδων που ξεπερνούν τα μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Το ενδιαφέρον φαίνεται να προέρχεται όχι μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και από ανεξάρτητους δημιουργούς, solo developers και μικρές ομάδες που παλαιότερα πάλευαν να συντηρήσουν ή να ενημερώσουν τον κώδικά τους.

[source]