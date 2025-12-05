Μόλις δύο εβδομάδες πέρασαν μετά το τεράστιο outage της Cloudflare και φαίνεται ότι τα προβλήματα επέστρεψαν. Εδώ και λίγη ώρα έχουμε παρατηρήσει ότι δεν είναι προσβάσιμες πολλές ιστοσελίδες και μάλιστα ούτε καν το DownDetector που... ενημερώνει αν υπάρχουν προβλήματα.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Cloudflare υπάρχει ανακοίνωση για προγραμματισμένη συντήρηση στο data center της στο Detroit, αλλά πέραν τούτου δεν βλέπουμε κάποια ενημέρωση για τα νέα προβλήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά τα προβλήματα δεν προέκυψαν από κάποια επίθεση, αλλά σε μια αλλαγή στη συμπεριφορά ενός query μέσα στο σύστημα Bot Management, το κομμάτι που υποτίθεται ότι ελέγχει ποιοι αυτοματοποιημένοι crawlers επιτρέπεται να σαρώνουν ιστοσελίδες.

Θα ανανεώσουμε το άρθρο μόλις υπάρχει κάποια εξέλιξη, μείνετε συντονισμένοι.

Update: Σιγά σιγά επανέρχεται η κανονικότητα, οπότε θα περιμένουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.