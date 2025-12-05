Το TikTok φέρνει το «Nearby Feed» στην Ευρώπη

Το TikTok ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική του, εισάγοντας ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Το Nearby Feed, μια νέα ροή περιεχομένου βασισμένη στην τοποθεσία, ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία.

Η λειτουργία δεν είναι εντελώς καινούργια ιδέα – είχε δοκιμαστεί περιορισμένα το 2022 στη Νοτιοανατολική Ασία – ωστόσο η σημερινή της διάθεση σηματοδοτεί ότι το TikTok επιδιώκει να επεκτείνει σοβαρά το οικοσύστημά του πέρα από την ψυχαγωγία.

Ο στόχος της νέας ροής είναι να βοηθήσει τον χρήστη να βλέπει περιεχόμενο σχετικό με τη γειτονιά του, την πόλη του ή τον προορισμό που επισκέπτεται. Από προτάσεις για τοπικά εστιατόρια και μπαρ μέχρι εκδηλώσεις, αξιοθέατα ή μικρές επιχειρήσεις, το Nearby Feed ενσωματώνει ένα πιο «γειωμένο» επίπεδο ανακάλυψης. Το TikTok επισημαίνει ότι η επιλογή των βίντεο γίνεται με βάση την τοποθεσία, το θέμα και τον χρόνο δημοσίευσης, ενώ παραμένει συμβατή με τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη, όπως αυτά διαμορφώνονται από τη δραστηριότητά του.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η νέα ροή ανοίγει μια επιπλέον ευκαιρία προβολής. Τα δημόσια posts τους μπορεί πλέον να εμφανίζονται σε χρήστες που βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιοχή, είτε επειδή εκεί έγινε η ανάρτηση, είτε επειδή το βίντεο φέρει σχετικό location tag. Αυτό δυνητικά ενισχύει δημιουργούς που δραστηριοποιούνται τοπικά, από food vloggers και guides μέχρι μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους.

Φυσικά, η νέα λειτουργία ανοίγει και το θέμα της ιδιωτικότητας, ένα πεδίο στο οποίο το TikTok φροντίζει να δώσει απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα. Η κοινοποίηση τοποθεσίας παραμένει προαιρετική και είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες άνω των 18 ετών. Όταν ο χρήστης επιλέξει να την ενεργοποιήσει, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την GPS τοποθεσία της συσκευής για να βελτιώσει την ακρίβεια των προτάσεων. Οι χρήστες iOS μάλιστα θα βλέπουν ορατή ένδειξη κάθε φορά που η εφαρμογή προσπελάζει την τοποθεσία τους, μια διαφάνεια που πιθανότατα στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Υπάρχουν, βέβαια, και περιορισμοί: περιεχόμενο χρηστών κάτω των 18, ιδιωτικοί λογαριασμοί ή βίντεο με ρυθμίσεις Friends/Only You δεν έχουν θέση στο Nearby Feed. Η πλατφόρμα θέλει ξεκάθαρα να αποφύγει να μετατρέψει τη νέα λειτουργία σε ακόμη ένα κανάλι διάδοσης ευαίσθητων δεδομένων.

Ενδιαφέρον έχει επίσης η δυνατότητα αλλαγής τοποθεσίας. Αν κάποιος θέλει να δει τι συμβαίνει σε έναν άλλο προορισμό —είτε επειδή σχεδιάζει ταξίδι είτε απλώς για να εξερευνήσει— μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα άλλη περιοχή. Με αυτό το χαρακτηριστικό, το TikTok μοιάζει να δημιουργεί κάτι σαν έναν υβριδικό ταξιδιωτικό οδηγό, συνδυάζοντας πληροφορία crowdsourced με το χαρακτηριστικό ύφος της πλατφόρμας.

Πίσω από την τοπική εξερεύνηση κρύβεται και μια πιο εμπορική προέκταση. Σύμφωνα με το TikTok, η νέα ροή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Η εταιρεία αναφέρει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν ο μισός αριθμός χρηστών —46%— έχει επισκεφθεί κάποια τοπική επιχείρηση επειδή τη βρήκε στην πλατφόρμα. Αυτό το ποσοστό αποκαλύπτει μια πραγματική δύναμη επιρροής, που ξεφεύγει από τα viral videos ή τα memes και φτάνει στη διαμόρφωση πραγματικών συμπεριφορών στον φυσικό κόσμο.

Στην πράξη, το Nearby Feed ενσωματώνεται δίπλα στις υπάρχουσες ροές του TikTok. Το όνομα του tab δεν θα γράφει «Nearby», αλλά θα αντικατοπτρίζει την περιοχή όπου βρίσκεται ο χρήστης. Είναι μία ακόμη ένδειξη ότι το TikTok δεν τοποθετεί την τοπική ανακάλυψη ως ξεχωριστή εμπειρία, αλλά ως φυσική επέκταση του ήδη υπάρχοντος For You.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν και πότε θα δούμε το Nearby Feed σε ακόμα περισσότερες χώρες. Η εταιρεία δεν δίνει καμία ένδειξη για το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας, κάτι που αφήνει την εντύπωση ότι η δοκιμαστική φάση στην Ευρώπη θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο. Αν η ροή αποκτήσει υψηλή αλληλεπίδραση ή αποδειχθεί χρηστική στην καθημερινότητα των χρηστών, τότε το rollout πιθανότατα θα επεκταθεί.