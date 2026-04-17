Claude Opus 4.7: Το νέο AI μοντέλο διαλύει τον ανταγωνισμό στον αυτόνομο προγραμματισμό

Σύνοψη

Η Anthropic παρουσίασε επισήμως το Claude Opus 4.7, τη νέα ναυαρχίδα της στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs).

Το νέο μοντέλο καταγράφει υψηλότερες επιδόσεις από το GPT-5.4 της OpenAI στα εξειδικευμένα benchmarks αυτόνομου προγραμματισμού.

Ενσωματώνει context window 2 εκατομμυρίων tokens και μειωμένο latency κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η πρόσβαση στο API είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (EU AI Act) και άμεσα διαθέσιμη για τους Έλληνες developers.

Η ανακοίνωση της Anthropic σηματοδοτεί μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στην αγορά της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να εστιάσει αποκλειστικά στη δημιουργία φυσικής γλώσσας, η εταιρεία έστρεψε τους πόρους της στην ανάπτυξη ενός συστήματος που μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομος μηχανικός λογισμικού. Η έκδοση 4.7 δεν λειτουργεί απλώς ως ένα εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης όπως τα παραδοσιακά συστήματα Copilot, αλλά αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση ενός project: διαβάζει τα repositories, εντοπίζει τα bugs, γράφει το patch, το δοκιμάζει και το προωθεί για τελικό έλεγχο από τον άνθρωπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις στο Agentic Coding

Ο όρος "agentic coding" περιγράφει την ικανότητα ενός AI εργαλείου να εκτελεί βήματα λογικής ακολουθίας (chain-of-thought) χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση (prompting). Το Claude Opus 4.7 δοκιμάστηκε στο αυστηρό SWE-bench, ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από πραγματικά προβλήματα λογισμικού προερχόμενα από το GitHub.

Τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Anthropic είναι ξεκάθαρα:

Επίλυση προβλημάτων: Το Claude Opus 4.7 άγγιξε το 68,2% στην αυτόνομη επίλυση σύνθετων issues, αφήνοντας πίσω το GPT-5.4 το οποίο είχε καταγράψει 59,8% στις ίδιες δοκιμές.

Context Window: Υποστηρίζει έως και 2 εκατομμύρια tokens. Αυτό σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής μπορεί να «φορτώσει» ολόκληρη τη βάση κώδικα (codebase) μιας μεσαίας κλίμακας εφαρμογής, μαζί με το documentation και τα αρχεία ρυθμίσεων, σε ένα μόνο prompt.

Υποστηρίζει έως και 2 εκατομμύρια tokens. Αυτό σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής μπορεί να «φορτώσει» ολόκληρη τη βάση κώδικα (codebase) μιας μεσαίας κλίμακας εφαρμογής, μαζί με το documentation και τα αρχεία ρυθμίσεων, σε ένα μόνο prompt. Μείωση παραισθήσεων: Η νέα αρχιτεκτονική "Constitutional AI v3" της Anthropic μειώνει δραστικά την παραγωγή λανθασμένου ή μη λειτουργικού κώδικα, ο οποίος αποτελούσε τη βασική αδυναμία των προηγούμενων εκδόσεων.

Η διαφορά στις επιδόσεις έναντι της OpenAI εξηγείται κυρίως από τη μέθοδο εκπαίδευσης. Η Anthropic έδωσε έμφαση στην ενισχυτική μάθηση μέσω συνθετικών δεδομένων ελέγχου (synthetic test-driven development), αναγκάζοντας το μοντέλο να γράφει πρώτα τα tests και μετά τον κώδικα, ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρότυπα του software engineering.

Διαθεσιμότητα για την ελληνική αγορά

Η έλευση του Claude Opus 4.7 έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και, κατ' επέκταση, στην ελληνική αγορά. Σε αντίθεση με παλαιότερα μοντέλα που καθυστερούσαν να λάβουν έγκριση λόγω ρυθμιστικών εμποδίων, η Anthropic εξασφάλισε εξαρχής τη συμβατότητα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη (EU AI Act).