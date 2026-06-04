Jiaoping No.1: Ο μεγαλύτερος μετροπόντικας του κόσμου ζυγίζει 3.500 τόνους και αναλύει δεδομένα με AI

Σύνοψη

Η Κίνα αποκάλυψε το Jiaoping No.1 , τη μεγαλύτερη μηχανή διάνοιξης σηράγγων (TBM) τύπου EPB (Εξισορρόπησης Πίεσης Εδάφους) στον κόσμο.

, τη μεγαλύτερη μηχανή διάνοιξης σηράγγων (TBM) τύπου EPB (Εξισορρόπησης Πίεσης Εδάφους) στον κόσμο. Το γιγαντιαίο μηχάνημα ζυγίζει 3.500 τόνους και διαθέτει διάμετρο κοπής 14,57 μέτρων , μέγεθος ικανό να χωρέσει πενταώροφο κτίριο.

και διαθέτει διάμετρο κοπής , μέγεθος ικανό να χωρέσει πενταώροφο κτίριο. Ενσωματώνει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να παρακολουθεί τις συνθήκες, να προσαρμόζει τις πιέσεις και να διορθώνει σφάλματα λειτουργίας αυτόνομα και σε πραγματικό χρόνο.

για να παρακολουθεί τις συνθήκες, να προσαρμόζει τις πιέσεις και να διορθώνει σφάλματα λειτουργίας αυτόνομα και σε πραγματικό χρόνο. Προορίζεται για την επιτάχυνση των έργων σε σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, επιτρέποντας στα τρένα να διασχίζουν βουνά και ποτάμια με 350 km/h .

. Μέσω κρατικών ομίλων όπως η CREG, η Κίνα έχει αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, κατέχοντας πλέον το 70% της παγκόσμιας αγοράς TBM και αφήνοντας πίσω τους Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές.

Η ανάπτυξη των δικτύων τρένων υψηλής ταχύτητας προϋποθέτει τη δημιουργία υποδομών που δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της σύγχρονης μηχανικής, μιας και τα φυσικά εμπόδια, όπως οι ογκώδεις οροσειρές και τα μεγάλα υδάτινα περάσματα, απαιτούν την κατασκευή σηράγγων τεράστιων διαστάσεων και ακραίας αντοχής.

Η Κίνα αποκάλυψε το Jiaoping No.1, ένα μηχάνημα που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες των κατασκευών βαρέος τύπου. Πρόκειται για την πιο ογκώδη μηχανή διάνοιξης σηράγγων (Tunnel Boring Machine - TBM) τεχνολογίας EPB (Earth Pressure Balance), σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα υπερσύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα της ασιατικής χώρας.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα ζυγίζει 3.500 τόνους, διαθέτει διάμετρο εκσκαφής 14,57 μέτρων και ενσωματώνει προηγμένους αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόνομη παρακολούθηση, προσαρμογή και διόρθωση σφαλμάτων κατά την υπόγεια διάτρηση, εξυπηρετώντας σιδηροδρομικά δίκτυα ταχυτήτων έως 350 km/h.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η διάμετρος των 14,57 μέτρων ισοδυναμεί πρακτικά με το ύψος μιας πολυκατοικίας πέντε ορόφων. Το βάρος των 3.500 τόνων απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα μεταφοράς, κατακερματισμό σε εκατοντάδες μικρότερα τμήματα και πολύμηνη συναρμολόγηση απευθείας στο σημείο εκκίνησης των εργασιών. Μέχρι σήμερα, μηχανήματα αυτού του ακριβούς διαμετρήματος κατασκευάζονταν σχεδόν αποκλειστικά για υποθαλάσσιες σήραγγες, όπως η Dinghai για το υποθαλάσσιο τούνελ του Jintang. Η προσαρμογή αυτής της κλίμακας σε χερσαία μηχανήματα εδραιώνει ένα νέο τεχνικό πρότυπο.

Η τεχνολογία EPB και η πρόκληση των 15 μέτρων

Οι μηχανές EPB αποτελούν την απόλυτη τεχνολογική λύση για τη διάνοιξη σε μαλακά, αργιλώδη ή ιδιαίτερα ασταθή εδάφη, κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα αστικών κέντρων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής αφαιρεί το χώμα και τους βράχους. Το υλικό αυτό συσσωρεύεται σε έναν ειδικά κλειστό θάλαμο ακριβώς πίσω από την κεφαλή, ενώ το εξορυγμένο υλικό λειτουργεί το ίδιο ως προστατευτική «ασπίδα», καθώς συμπιέζεται ελεγχόμενα για να εξισορροπήσει τη φυσική πίεση που ασκεί το περιβάλλον έδαφος και το νερό, αποτρέποντας την κατάρρευση του μετώπου εκσκαφής και την καταστροφική καθίζηση της επιφάνειας.

Η αύξηση της διαμέτρου στα 15 μέτρα πολλαπλασιάζει τον βαθμό δυσκολίας εκθετικά. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέτωπο εκσκαφής, τόσο πιο ανομοιογενείς είναι οι πιέσεις που ασκούνται στα διαφορετικά σημεία της κεφαλής. Για παράδειγμα, το κάτω μέρος του μηχανήματος ενδέχεται να αντιμετωπίζει συμπαγή γρανίτη, ενώ το άνω μέρος μαλακό πηλό ή υδροφόρα στρώματα. Η διατήρηση της δομικής σταθερότητας σε μια τόσο εκτεταμένη επιφάνεια αποτελεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη εξίσωση φυσικής και ρευστομηχανικής.

Για την επιτυχή εκσκαφή, το Jiaoping No.1 χρησιμοποιεί εκατοντάδες δίσκους κοπής από υπερκράματα βολφραμίου, στρατηγικά τοποθετημένους στην επιφάνεια της κεφαλής. Καθώς περιστρέφεται, οι ισχυροί υδραυλικοί κύλινδροι προώθησης πιέζουν την κεφαλή πάνω στο βράχο, θρυμματίζοντάς τον. Το υλικό εξάγεται μέσω ενός τεράστιου κοχλία και μεταφέρεται εκτός σήραγγας με σύστημα ιμάντων. Ταυτόχρονα με την προώθηση, ένας ρομποτικός βραχίονας τοποθετεί προκατασκευασμένους τσιμεντένιους δακτυλίους που επενδύουν τα τοιχώματα, αφήνοντας πίσω μια έτοιμη, ασφαλή και στεγανή δομή.

Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτόνομη λειτουργία

Το Jiaoping No.1 εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο αναλύει δεδομένα τηλεμετρίας κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου. Συστοιχίες αισθητήρων στην κεφαλή κοπής, στο υδραυλικό σύστημα προώθησης και στον θάλαμο πίεσης μεταδίδουν δεδομένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή μηχανικής μάθησης.

Τα ενσωματωμένα μοντέλα AI του TBM εστιάζουν στα εξής:

Αυτόνομη Ρύθμιση Πιέσεων: Προσαρμόζουν άμεσα την ταχύτητα περιστροφής, τον ρυθμό εξαγωγής του χώματος και την πίεση των υδραυλικών εμβόλων, διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία με το εξωτερικό περιβάλλον.

Προσαρμόζουν άμεσα την ταχύτητα περιστροφής, τον ρυθμό εξαγωγής του χώματος και την πίεση των υδραυλικών εμβόλων, διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία με το εξωτερικό περιβάλλον. Προγνωστική Συντήρηση: Ανιχνεύουν ανωμαλίες στη δόνηση, την αντίσταση της ροπής ή τη θερμοκρασία της κεφαλής, προλαμβάνοντας καταστροφικές βλάβες στα κοπτικά εργαλεία πριν αυτές συμβούν.

Ανιχνεύουν ανωμαλίες στη δόνηση, την αντίσταση της ροπής ή τη θερμοκρασία της κεφαλής, προλαμβάνοντας καταστροφικές βλάβες στα κοπτικά εργαλεία πριν αυτές συμβούν. Αυτόνομη Πλοήγηση: Διορθώνουν αυτόνομα και με χιλιοστομετρική ακρίβεια τις αποκλίσεις από την προγραμματισμένη τρισδιάστατη πορεία της διάτρησης.

Διορθώνουν αυτόνομα και με χιλιοστομετρική ακρίβεια τις αποκλίσεις από την προγραμματισμένη τρισδιάστατη πορεία της διάτρησης. Ανάλυση Εδάφους: Επεξεργάζονται γεωλογικά δεδομένα "διαβάζοντας" το έδαφος που ακολουθεί, επιτρέποντας στο μηχάνημα να προετοιμαστεί για την αλλαγή στρωματογραφίας.

Η γεωπολιτική κυριαρχία της Κίνας στην αγορά TBM

Μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία, η κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων αποτελούσε απόλυτο μονοπώλιο δυτικών και ιαπωνικών εταιρειών (όπως η γερμανική Herrenknecht). Η Κίνα αναγκαζόταν να εισάγει με τεράστιο κόστος τον εξοπλισμό για τα φιλόδοξα έργα υποδομής της.

Το σημείο καμπής εντοπίζεται το 2017, όταν η ασιατική χώρα κατασκεύασε την πρώτη εγχώρια TBM διαμέτρου 15 μέτρων. Έκτοτε, η άνοδος υπήρξε ραγδαία, αφού εταιρείες-κολοσσοί όπως η China Railway Engineering Equipment Group (CREG) και η China Railway Construction Heavy Industry, ελέγχουν περίπου το 70% της παγκόσμιας αγοράς TBM. Τα κινεζικά μηχανήματα είναι πλέον ελκυστικότερα, καθώς συνδυάζουν ανταγωνιστικότερο κόστος, ενσωματώνουν κορυφαίο software αυτοματισμού και παραδίδονται στους εργολάβους σε πολύ μικρότερους χρόνους.

Στόχος: Υποδομές για ταχύτητες 350 km/h

Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας αυτών των κολοσσιαίων μηχανημάτων είναι η ανάπτυξη του αχανούς δικτύου High-Speed Rail. Προκειμένου οι αμαξοστοιχίες να ταξιδεύουν με σταθερή ταχύτητα 350 km/h, το δίκτυο οφείλει να είναι απολύτως ευθύγραμμο. Αυτό καθιστά μονόδρομο τη διάτρηση βουνών και τη διέλευση κάτω από ποτάμια, όπως στο γιγαντιαίο υπόγειο έργο του ποταμού Yangtsé.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας απαιτούν μεγάλο αεροδυναμικό χώρο. Όταν ένα τρένο εισέρχεται σε σήραγγα με 350 km/h, ο αέρας που εκτοπίζεται δημιουργεί ένα ισχυρό «κύμα πίεσης» που καταπονεί το ίδιο το τρένο και τα τοιχώματα. Η σήραγγα διαμέτρου σχεδόν 15 μέτρων εξασφαλίζει τον απαραίτητο χώρο εκτόνωσης αυτού του κύματος, μειώνοντας δραστικά τον θόρυβο και διασφαλίζοντας την άνεση των επιβατών. Παράλληλα, τα τούνελ αυτής της διατομής φιλοξενούν άνετα διπλές γραμμές, συστήματα απαγωγής καυσαερίων και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, εξοικονομώντας χρόνο κατασκευής σε σχέση με τη διάνοιξη δύο ξεχωριστών, μικρότερων σηράγγων.