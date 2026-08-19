COMAC C919: Πρώτη διεθνής εμπορική πτήση για την «απάντηση» της Κίνας σε Airbus και Boeing

Σύνοψη

Το επιβατικό αεροσκάφος στενής ατράκτου C919 της COMAC ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη του διεθνή εμπορική πτήση στις 12 Αυγούστου 2026.

Η πτήση της Air China συνέδεσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου με το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ουλάν Μπατόρ στη Μογγολία, μέσω των τακτικών δρομολογίων CA723 και CA724.

Με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 158 έως 192 επιβάτες, το αεροσκάφος τοποθετείται ως άμεσος ανταγωνιστής των κυρίαρχων Airbus A320neo και Boeing 737 MAX.

Το αεροσκάφος ενσωματώνει πλήθος δυτικών υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων LEAP-1C της CFM International, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της πλήρους τεχνολογικής ανεξαρτησίας.

Η εξάπλωση στις αγορές της Ευρώπης απαιτεί την αυστηρή πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), μια διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στις 12 Αυγούστου 2026, το COMAC C919 της Air China ολοκλήρωσε την πρώτη του διεθνή εμπορική πτήση συνδέοντας το Πεκίνο με το Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας. Οι πτήσεις με κωδικούς CA723 και CA724 διεξάγονται σε καθημερινή βάση, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το αεροσκάφος μεταφέρει τακτικά επιβάτες εκτός των κινεζικών συνόρων και επιβεβαιώνοντας την τεχνική του ετοιμότητα για διεθνείς αερομεταφορές.

Η συγκεκριμένη πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Capital του Πεκίνου στις 15:00 τοπική ώρα και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προσγειώθηκε στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ουλάν Μπατόρ στις 17:15, όπου το αεροσκάφος έγινε δεκτό με την παραδοσιακή αψίδα νερού, υπογραμμίζοντας τη θεσμική σημασία του γεγονότος για τις αεροπορικές σχέσεις των δύο κρατών. Η πτήση της επιστροφής, με κωδικό CA724, αναχώρησε στις 18:30 από τη Μογγολία και προσγειώθηκε πίσω στο Πεκίνο στις 20:35, εδραιώνοντας ένα καθημερινό πρόγραμμα διασύνδεσης.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Κίνας να ενισχύσει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά αερομεταφορών, προσφέροντας μια εξαιρετικά λειτουργική εναλλακτική λύση απέναντι στο παγιωμένο δυοπώλιο των ευρωπαϊκών και αμερικανικών βιομηχανιών. Το αεροσκάφος, το οποίο μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε αποκλειστικά δρομολόγια στο εσωτερικό της Κίνας από την έναρξη των εμπορικών του πτήσεων το 2023, καθώς και δρομολόγια προς το Χονγκ Κονγκ από τις αρχές του 2025, εισέρχεται πλέον οριστικά σε μια νέα φάση επιχειρησιακής επέκτασης εκτός της εγχώριας ζώνης επιρροής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστική τοποθέτηση

Το C919 αποτελεί ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος στενής ατράκτου με έναν κεντρικό διάδρομο, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Η χωρητικότητα του κυμαίνεται από 158 έως 192 επιβάτες, ανάλογα με την πυκνότητα των καθισμάτων και τη συνολική διαμόρφωση της καμπίνας που επιλέγει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία κατά την παραγγελία. Αυτά ακριβώς τα μηχανικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά το τοποθετούν στην πιο προσοδοφόρα και εμπορικά δραστήρια κατηγορία της παγκόσμιας πολιτικής αεροπορίας, φέρνοντάς το σε ευθεία τεχνολογική αντιπαράθεση με τα εμπορικότερα μοντέλα της σύγχρονης αγοράς, δηλαδή το Airbus A320neo και το Boeing 737 MAX.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) έχει δαπανήσει τεράστια ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη των αεροδυναμικών επιφανειών του C919, χρησιμοποιώντας προηγμένα κράματα αλουμινίου-λιθίου και συνθετικά υλικά προκειμένου να μειώσει το συνολικό βάρος της κατασκευής και να αυξήσει τη δομική της αντοχή. Η συνολική αεροδυναμική απόδοση του C919 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα δυτικά μοντέλα, καθιστώντας το ελκυστικό για τις αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν ασφυκτικές πιέσεις για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων τους, μέσω της εξοικονόμησης κηροζίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μικρότερο αδερφάκι του, το περιφερειακό επιβατικό C909, είχε ήδη δοκιμαστεί στο δρομολόγιο του Ουλάν Μπατόρ, παρέχοντας στην Air China πολύτιμα δεδομένα τηλεμετρίας και επιχειρησιακής υποστήριξης στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Η εξάρτηση από δυτικά συστήματα και οι κινητήρες LEAP-1C

Παρά την εκτεταμένη κρατική προώθηση του C919 ως του πρώτου αμιγώς εγχώρια κατασκευασμένου μεγάλου επιβατικού αεροσκάφους της Κίνας, η αυστηρή ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας υποδεικνύει έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό εξάρτησης από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής αεροδιαστημικού εξοπλισμού. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξάρτησης αφορά τους ίδιους τους κινητήρες που ωθούν το αεροσκάφος. Το C919 τροφοδοτείται από τους προηγμένους στροβιλοανεμιστήρες διπλής ροής (turbofans) LEAP-1C, οι οποίοι κατασκευάζονται από την CFM International, μια εξόχως επιτυχημένη κοινοπραξία μεταξύ της αμερικανικής GE Aerospace και της γαλλικής Safran Aircraft Engines.

Αυτοί οι κινητήρες φέρουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό τεχνολογικής συγγένειας με τις παραλλαγές που εξοπλίζουν τόσο τα υπερσύγχρονα Airbus A320neo όσο και τα Boeing 737 MAX, προσφέροντας κορυφαία θερμοδυναμική απόδοση και αξιοπιστία. Παράλληλα, τα συστήματα πλοήγησης, οι υπολογιστές ελέγχου πτήσης, τα συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ο βαρύς εξοπλισμός προσγείωσης παρέχονται από καταξιωμένους δυτικούς κατασκευαστές όπως η Honeywell, η Rockwell Collins και η γερμανική Liebherr. Η συγκεκριμένη επιλογή ενσωμάτωσης έτοιμων, πιστοποιημένων λύσεων επέτρεψε στην COMAC να επιταχύνει κατακόρυφα τη διαδικασία ανάπτυξης του σκάφους και να εξασφαλίσει την κρίσιμη αξιοπιστία που απαιτούν οι διεθνείς κανόνες ασφαλείας, αναδεικνύοντας παράλληλα την αδυναμία της κινεζικής βιομηχανίας να αναπτύξει ταχύτατα τους δικούς της προηγμένους κινητήρες. Η βιομηχανία εργάζεται πυρετωδώς πάνω στον κινεζικό κινητήρα CJ-1000A, ο οποίος ωστόσο απαιτεί χιλιάδες ώρες εξαντλητικών δοκιμών μέχρι να θεωρηθεί απολύτως έτοιμος για εμπορική χρήση.

Πιστοποιήσεις και ο δρόμος προς τις ευρωπαϊκές αγορές

Η άδεια έναρξης των τακτικών εμπορικών πτήσεων προς τη Μογγολία προέκυψε διότι το C919 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία αυστηρής επαλήθευσης των διμερών προτύπων πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Κίνας και της Μογγολίας. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη διμερής συνθήκη λειτουργίας δεν λειτουργεί ως νομικό προηγούμενο για παγκόσμια πιστοποίηση. Προκειμένου το αεροσκάφος να εξυπηρετήσει μελλοντικά κερδοφόρα δρομολόγια προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις ΗΠΑ, η κατασκευάστρια εταιρεία καλείται να ολοκληρώσει τις πολυετείς και απαιτητικές δοκιμασίες πιστοποίησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η διαδικασία επικύρωσης από την EASA βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αποτελώντας ένα κρίσιμο φίλτρο ελέγχου. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν εξονυχιστικά χιλιάδες σελίδες δεδομένων τηλεμετρίας, πρακτικά εργαστηριακών δοκιμών, καθώς και τα συστήματα αποτροπής αστοχιών του αεροσκάφους. Μια ενδεχόμενη έγκριση από την EASA θα προσδώσει στο C919 ανεκτίμητο διεθνές κύρος και θα του επιτρέψει να συναγωνιστεί ευθέως στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της ηπείρου μας.

Η εταιρεία προσπαθεί εν τω μεταξύ να δημιουργήσει περιφερειακές συμμαχίες, στρέφοντας το βλέμμα της στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου η εταιρεία GallopAir με έδρα το Μπρουνέι αναδεικνύεται ως ένας από τους πρώτους διεθνείς πελάτες, τη στιγμή που το ρωσικό MC-21-310 συνεχίζει να παλεύει με τα δικά του τεχνικά προβλήματα πιστοποίησης.