Comet: Ο AI browser της Perplexity διαθέσιμος για συσκευές Android

Η Perplexity φέρνει επίσημα τον Comet, τον δικό της AI-powered browser, στο Android, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ακόμη πιο «έξυπνη» πλοήγηση στο διαδίκτυο από κινητά. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο Play Store, φέρνοντας μαζί της σχεδόν όλες τις δυνατότητες της desktop έκδοσης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης στον ενσωματωμένο AI assistant της εταιρείας.

Η άφιξη του Comet στο Android είναι ένα βήμα προς μια νέα κατηγορία mobile browsing, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί ως πρόσθετο εργαλείο, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι AI browsers βρίσκονταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο ή περιορίζονταν σε desktop περιβάλλον. Το ChatGPT Atlas παραμένει αποκλειστικό στο macOS, ενώ η Google έχει ενσωματώσει το Gemini στο Chrome, αλλά ως επέκταση όχι ως πλήρη AI εμπειρία περιήγησης. Έτσι, ο Comet γίνεται από τους πρώτους που επιχειρούν μια ολοκληρωμένη, mobile-first AI προσέγγιση.

Στο Android, ο Comet προσφέρει τις ίδιες AI λειτουργίες που γνωρίσαμε στη desktop εκδοχή του: ο χρήστης μπορεί να καλεί τον AI βοηθό οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που έχει ανοικτό στα tabs του, να εξηγεί σύνθετες πληροφορίες ή να συνθέτει περιλήψεις άρθρων και ιστοσελίδων. Η μετάβαση από tab σε συνομιλία είναι άμεση, με τον βοηθό να αξιοποιεί το περιεχόμενο της σελίδας σαν να βρίσκεται «μέσα» στο browser και όχι απλώς να λειτουργεί γύρω του.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στην Android έκδοση είναι η φωνητική λειτουργία. Όπως και στη desktop εφαρμογή, το voice mode επιτρέπει στον χρήστη να μιλάει απευθείας στον Comet, μετατρέποντας την εμπειρία της πλοήγησης σε κάτι πιο κοντά σε αλληλεπίδραση με έναν προσωπικό βοηθό παρά με έναν παραδοσιακό browser. Η Perplexity δηλώνει ότι εργάζεται πάνω σε ένα πιο «agentic» voice mode, δηλαδή μια φωνητική λειτουργία που θα μπορεί να αναλαμβάνει ολοκληρωμένα tasks και όχι μόνο να απαντάει σε ερωτήσεις.

Παρά το ευρύ σύνολο χαρακτηριστικών, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά. Η συγχρονισμένη περιήγηση —εννοώντας ιστορικό, σελιδοδείκτες και πιθανώς pinned sessions— δεν υποστηρίζεται προς το παρόν μεταξύ desktop και mobile εκδόσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της εταιρείας, Beejoli Shah, αυτή η δυνατότητα βρίσκεται ήδη στα σκαριά και αναμένεται να προστεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για βασικό χαρακτηριστικό, ειδικά για χρήστες που θέλουν ο Comet να αντικαταστήσει πλήρως τον βασικό τους browser.

Η Perplexity εργάζεται επίσης για να φέρει στον Comet επιπλέον εργαλεία που θα τον κάνουν ακόμη πιο αυτόνομο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ενσωματωμένος password manager, κάτι που κανένας AI-first browser δεν έχει προσφέρει τόσο ολοκληρωμένα μέχρι τώρα. Μέχρι τότε, οι χρήστες Android μπορούν να βασιστούν στον υπάρχοντα password manager του λειτουργικού, ο οποίος συνεργάζεται άψογα με την εφαρμογή.

Comet - [Google Play Store Link]