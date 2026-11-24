Η Commodore ανακοίνωσε τα Talkback, ένα νέο ζευγάρι ενσύρματων ακουστικών τύπου in-ear monitors (IEMs) με τιμή στα 50 δολάρια, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία ήχου FiiO. Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την πρόταση από τη συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων ακουστικών είναι η επιστροφή του ενσωματωμένου χειριστηρίου πάνω στο καλώδιο, με τρία φυσικά πλήκτρα και μικρόφωνο για τη διαχείριση κλήσεων και αναπαραγωγής.

Η επιλογή της ενσύρματης σύνδεσης και των απτικών χειριστηρίων απευθύνεται σε χρήστες που προτιμούν την άμεση απόκριση αντί για τις χειρονομίες αφής πάνω στο περίβλημα των ασύρματων earbuds. Παράλληλα, εξαλείφει την ανάγκη φόρτισης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εναλλαγή από τη μουσική στις φωνητικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας σε γραφείο ή εν κινήσει.

Σχεδιασμός με ρετρό αισθητική και παθητική απομόνωση

Το χειριστήριο στο καλώδιο διαθέτει διαφανές περίβλημα που αφήνει εκτεθειμένη την πράσινη πλακέτα του κυκλώματος και τους τρεις διακόπτες, υιοθετώντας μια ξεκάθαρη αναφορά στην αισθητική των ηλεκτρονικών συσκευών περασμένων δεκαετιών. Αντίθετα, τα ίδια τα ακουστικά κατασκευάζονται από χυτό κράμα ψευδαργύρου σε ασημί απόχρωση, φέροντας το κλασικό πολύχρωμο λογότυπο της Commodore, ενώ οι κόκκινοι και μπλε δακτύλιοι στη βάση του καλωδίου διευκολύνουν την άμεση διάκριση του δεξιού από το αριστερό κανάλι.

Η καλωδίωση είναι σχεδιασμένη ώστε να περνά πάνω και πίσω από το πτερύγιο του αυτιού, προσφέροντας σταθερότερη εφαρμογή και μειώνοντας το βάρος που ασκείται στον ακουστικό πόρο. Τα Commodore Talkback δεν διαθέτουν ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC), βασιζόμενα αποκλειστικά στην παθητική απομόνωση που προσφέρουν τα ακροφύσια σιλικόνης, με την αποτελεσματικότητα στον περιορισμό των εξωτερικών ήχων να εξαρτάται άμεσα από τη σωστή εφαρμογή στο αυτί του εκάστοτε χρήστη.

Ακουστική αρχιτεκτονική και συνδεσιμότητα 3,5 mm

Στο εσωτερικό κάθε μεταλλικού κελύφους βρίσκεται ένας οδηγός με θόλο από υλικό με βάση τον άνθρακα, διαμέτρου περίπου 10 χιλιοστών, ο οποίος συνδυάζεται με έναν ακουστικό σωλήνα σχήματος «C» για τη διαμόρφωση των χαμηλών συχνοτήτων. Η αρχιτεκτονική και η χρήση κράματος ψευδαργύρου παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με τα FiiO FD11, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από τις δύο εταιρείες αν χρησιμοποιείται ακριβώς ο ίδιος οδηγός ή αν το τελικό ηχητικό προφίλ είναι ταυτόσημο.

Τα Talkback σχεδιάστηκαν αρχικά ως συνοδευτικό αξεσουάρ για το αναδιπλούμενο τηλέφωνο Commodore Callback 8020, το οποίο ενσωματώνει εξειδικευμένο ψηφιακό-αναλογικό μετατροπέα (DAC) για την οδήγηση ενσύρματων ακουστικών. Ωστόσο, η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός τυπικού γωνιακού βύσματος 3,5 mm, γεγονός που εξασφαλίζει ευρεία συμβατότητα με laptops, παλαιότερα music players και κάθε συσκευή που διατηρεί θύρα ακουστικών, ενώ για σύγχρονα smartphones με αποκλειστική θύρα USB-C απαιτείται η χρήση ενός συμβατού αντάπτορα ήχου.

Τιμή, διαθεσιμότητα και εκκρεμείς προδιαγραφές

Η Commodore έχει καταχωρίσει τα Talkback στο επίσημο ηλεκτρονικό της κατάστημα στην τιμή των €45.45 υπό καθεστώς προπαραγγελίας, χωρίς να έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής. Στη σελίδα του προϊόντος απουσιάζουν επίσης κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η μετρημένη απόκριση συχνοτήτων και το πρότυπο σύνδεσης του καλωδίου για ενδεχόμενη αντικατάστασή του στο μέλλον, στοιχείο σημαντικό για ενσύρματα ακουστικά που προορίζονται για καθημερινή μεταφορά σε τσέπες και τσάντες.