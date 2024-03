Όταν κυκλοφόρησε το PlayStation 5 το 2020, η Sony εισήγαγε τη λειτουργία Game Help για να μπορούν οι παίκτες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε συμβουλές, tips ή videos με οδηγίες χωρίς να εγκαταλείπουν το παιχνίδι για να τους βοηθήσουν να προχωρήσουν σε ένα επίπεδο, να αποκτήσουν ένα τρόπαιο ή να βρουν ένα πολυπόθητο κρυμμένο αντικείμενο. Η εταιρεία εξελίσσει τώρα την εμπειρία στο PS5 και σήμερα ανακοινώνει μια νέα βελτίωση για το Game Help που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, το Community Game Help. Το τελευταίο θα ενσωματώνει video που δημιουργούνται αυτόματα από το υλικό παιχνιδιού των παικτών που έχουν επιλέξει να συνεισφέρουν.

Όταν κυκλοφορήσει η βελτιωμένη εμπειρία Game Help με περιεχόμενο από την κοινότητα θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες του PS5, με ή χωρίς συνδρομή στο PlayStation Plus. Στα υποστηριζόμενα παιχνίδια, οι παίκτες PS5 θα μπορούν να συνεισφέρουν το παιχνίδι τους, να βλέπουν συμβουλές από άλλους παίκτες ή να έχουν πρόσβαση σε συμβουλές Game Help που έχουν δημιουργήσει οι developers. Οι δημιουργοί παιχνιδιών μπορούν επίσης να συνεχίσουν να δημιουργούν τα δικά τους videos συμβουλών, όπως φαίνεται σε δημοφιλείς τίτλους που είναι διαθέσιμοι σήμερα, π.χ. The Last of Us Part II Remastered και το Marvel's Spider-Man 2.

Αν είστε ήδη εξοικειωμένοι με την τρέχουσα εμπειρία του Game Help, το Community Game Help θα είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο. Αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε το κουμπί PS για να ανοίξετε το Κέντρο Ελέγχου και αναζητήστε μια Action Card με το εικονίδιο "Hints inside".

Εκτός από τις υποδείξεις που δημιουργούνται από τον δημιουργό και παρέχονται σήμερα στα υποστηριζόμενα παιχνίδια, τελικά θα αρχίσετε να βλέπετε υποδείξεις με την ένδειξη "Community Game Help", η οποία υποδεικνύει ότι το κλιπ δημιουργήθηκε από υλικό παιχνιδιού άλλων παικτών. Μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε τη χρησιμότητα αυτών των υποδείξεων, γεγονός που θα επιτρέψει στη Sony να επιμεληθεί το ενημερωτικό περιεχόμενο βοήθειας για τους παίκτες.

Το Game Help είναι προς το παρόν διαθέσιμο στην εφαρμογή PlayStation App, οπότε μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές χωρίς να χρησιμοποιείτε χώρο από την οθόνη του παιχνιδιού σας. Το Community Game Help θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους τίτλους αργότερα μέσα στη χρονιά.

