COSA: Το κινεζικό λειτουργικό σύστημα που δίνει «πραγματική» αντίληψη στα ρομπότ [Video]

Η κινεζική εταιρεία LimX Dynamics ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του COSA (Cognitive OS of Agents), ένα πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο αποκλειστικά για ανθρωποειδή ρομπότ, το οποίο υπόσχεται να λύσει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα του κλάδου: τον διαχωρισμό μεταξύ της ανώτερης νοημοσύνης και της μηχανικής κίνησης. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα ρομπότ που εκτελούν απλώς προγραμματισμένες εντολές σε «ενσώματους πράκτορες» (embodied agents) που αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και ενεργούν αυτόνομα στον φυσικό κόσμο.

Το τέλος της «ρομποτικής διχόνοιας»

Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των ανθρωποειδών ρομπότ λειτουργούσε με μια κατακερματισμένη αρχιτεκτονική. Ένα υποσύστημα (ο «εγκέφαλος») ήταν υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, ενώ ένα άλλο (η «παρεγκεφαλίδα») αναλάμβανε την κίνηση των μελών. Αυτός ο διαχωρισμός συχνά οδηγούσε σε καθυστερήσεις, ασυγχρονισμούς και αδυναμία προσαρμογής σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Το COSA έρχεται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, εισάγοντας μια ενοποιημένη δομή όπου η γνωστική λειτουργία και ο έλεγχος του σώματος αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μηχανικοί της LimX Dynamics, το σύστημα επιτρέπει στο ρομπότ να «σκέφτεται ενώ κινείται», μιμούμενο τη βιολογική αμεσότητα των ανθρώπινων αντιδράσεων.

Η αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του COSA βασίζεται σε μια πυραμιδική δομή τριών επιπέδων, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα αλλά και την ευφυΐα της μηχανής:

Το Θεμέλιο της Κίνησης (Motion Control Foundation): Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται ένας ισχυρός αλγόριθμος ελέγχου που διαχειρίζεται την ισορροπία και τη σταθερότητα. Είτε πρόκειται για περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος είτε για ανάβαση σκάλας, αυτό το επίπεδο διασφαλίζει ότι το ρομπότ παραμένει όρθιο και λειτουργικό, προσαρμόζοντας τη στάση του σώματος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το Επίπεδο Αντίληψης και Δεξιοτήτων (Perception & Skills Layer): Εδώ το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα από τις κάμερες και τους αισθητήρες. Το ρομπότ «βλέπει» το περιβάλλον, αναγνωρίζει αντικείμενα και ανθρώπους, και εκτελεί σύνθετες ενέργειες, όπως το πιάσιμο ενός ποτηριού ή ο ελιγμός ανάμεσα σε εμπόδια. Η Αυτόνομη Γνωστική Λειτουργία (Autonomous Cognition Layer): Στην κορυφή βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη που κατανοεί φυσική γλώσσα και σχεδιάζει στρατηγικές. Αντί να λάβει μια εντολή τύπου κώδικα, το ρομπότ μπορεί να ακούσει «φέρε μου δύο μπουκάλια νερό στη ρεσεψιόν». Το COSA αναλύει το αίτημα, χαρτογραφεί τη διαδρομή και προσαρμόζει το πλάνο του αν συναντήσει κάτι απρόοπτο στον δρόμο.

Oli: Η πρώτη απόδειξη της τεχνολογίας

Για να επιδείξει τις δυνατότητες του νέου λειτουργικού, η LimX Dynamics παρουσίασε το Oli, ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,65 μέτρων με 31 αρθρώσεις. Στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το Oli δεν περιορίζεται σε χορογραφημένες κινήσεις εργαστηρίου. Αντίθετα, κινείται σε περιβάλλοντα με μπάζα και εμπόδια, διατηρώντας την ισορροπία του ενώ μεταφέρει αντικείμενα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση ή τηλεχειρισμό.

Η ειδοποιός διαφορά είναι η ρευστότητα της κίνησης. Σε αντίθεση με παλαιότερα μοντέλα που σταματούσαν για να «σκεφτούν» το επόμενο βήμα, το Oli με το COSA αντιδρά δυναμικά. Η μνήμη του συστήματος του επιτρέπει να θυμάται τη διάταξη του χώρου και να προβλέπει πιθανούς κινδύνους, βελτιώνοντας την απόδοσή του με κάθε διαδρομή.

Με το COSA, η υπόσχεση των έξυπνων ανθρωποειδών φαίνεται να έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω τις δύσκαμπτες μηχανές του παρελθόντος για χάρη μιας νέας γενιάς ευέλικτων, αυτόνομων βοηθών.