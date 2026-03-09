Διαγωνισμός STEM 2026: Η AI στο επίκεντρο με την υποστήριξη της COSMOTE TELEKOM

Σύνοψη

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον κεντρικό πρωταγωνιστή του φετινού Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026.

Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης φέρει τον τίτλο «Aπό την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education, έχοντας ως στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM.

Οι μαθητικές ομάδες καλούνται να αναπτύξουν ρομποτικές λύσεις με χρήση AI σε πέντε πυλώνες: πρωτογενής τομέας, ενέργεια, πολιτισμός, τέχνες και μεταφορές.

Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου 2026 και θα φιλοξενηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, στο Μαρούσι.

Στο πλαίσιο της δράσης, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει τη δωδεκαετή στήριξή της, παρέχοντας δωρεάν online σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και εξοπλισμό ρομποτικής στα σχολεία.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα και η εξοικείωση των νεότερων γενεών με τις αναδυόμενες τεχνολογίες αποτελούν πλέον κρίσιμες προτεραιότητες για την τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας. Με αφετηρία την Αθήνα και ημερομηνία ορόσημο τις 09 Μαρτίου 2026 , ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026, στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη πρωταγωνιστεί.

Ο φετινός διαγωνισμός, ο οποίος υλοποιείται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education , εστιάζει στον άνθρωπο και στο πώς η τεχνολογία, και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής. Το κεντρικό θέμα, «Aπό την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη εξοικείωσης των νέων με μια τεχνολογία που καθορίζει τόσο το παρόν όσο και το μέλλον.

Τι είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026;

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 είναι η μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση εκπαιδευτικής ρομποτικής. Απευθύνεται σε εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την επικράτεια. Οι περιφερειακοί διαγωνισμοί βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Απριλίου, με τον μεγάλο τελικό να λαμβάνει χώρα στις 25 Απριλίου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, στο Μαρούσι.

Πυλώνες ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργάνωσης, οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες ρομποτικές λύσεις και αυτοματισμούς που αξιοποιούν εμπράκτως την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξη αυτών των λύσεων πρέπει να κατανέμεται σε πέντε βασικούς πυλώνους λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας:

Πρωτογενής τομέας

Ενέργεια

Πολιτισμός

Τέχνες

Μεταφορές

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα εφαρμόσει αυστηρά τεχνικά και κοινωνικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι ομάδες θα αξιολογηθούν για την τεχνική αρτιότητα των κατασκευών τους, την καινοτομία που εισάγουν, την πρακτική εφαρμογή των έργων τους, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο των προτεινόμενων λύσεων. Στόχος είναι η ανάδειξη εφαρμογών που δίνουν ουσιαστικές λύσεις σε σύγχρονες ανάγκες και ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κοινωνία.

Ο στρατηγικός ρόλος της COSMOTE TELEKOM

Η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού τέτοιου τεχνικού βεληνεκούς απαιτεί ισχυρές τεχνολογικές υποδομές και τεχνογνωσία. Στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι η COSMOTE TELEKOM, μια εταιρεία που ενσωματώνει και αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Με σταθερό στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας ανοιχτής για όλους, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τα τελευταία 12 χρόνια τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM. Η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα, ενισχύοντας την επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες μέσω βιωματικής μάθησης και ομαδικών projects.

Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στο να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των νέων για την αποδοτική αξιοποίηση του AI. Παράλληλα, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, παρέχονται δωρεάν online σεμινάρια STEM, σχεδιασμένα ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και τους προπονητές των μαθητικών ομάδων, ενώ διανέμεται δωρεάν εξοπλισμός ρομποτικής στα συμμετέχοντα σχολεία.

Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το μέγεθος της παρέμβασης. Μέχρι σήμερα, μέσα από την πλατφόρμα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού έχουν καταγραφεί 60.000 συμμετοχές μαθητών. Επιπρόσθετα, έχουν σημειωθεί 18.300 συμμετοχές καθηγητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στα δωρεάν online σεμινάρια, ενώ έχουν διατεθεί επιτυχώς 1.250 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 αποτελεί μια αναγκαία προσαρμογή στα δεδομένα της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς.

Η Ελλάδα, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, οφείλει να παράγει καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (tech talent) που κατανοεί τους μηχανισμούς του AI (Machine Learning, Neural Networks) ήδη από τη σχολική ηλικία.

Η προσέγγιση της COSMOTE TELEKOM και του STEM Education, που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή συναρμολόγηση ρομποτικών συστημάτων στην έξυπνη αυτοματοποίηση, δημιουργεί τις βάσεις για τη μετάβαση της χώρας από την κατανάλωση τεχνολογίας στην παραγωγή καινοτομίας.