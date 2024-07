COSMOTE: Ένα από τα μόλις τρία δίκτυα κινητής παγκοσμίως, με πιστοποίηση «Best in Test» για 10η συνεχή χρονιά

Ανάμεσα στα κορυφαία δίκτυα του κόσμου αναδείχθηκε το δίκτυο κινητής COSMOTE, αφού έλαβε για 10η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test», από τον ανεξάρτητο οργανισμό μετρήσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων umlaut. Πρόκειται για μια επίδοση που μόλις τρία δίκτυα παγκοσμίως έχουν καταφέρει για δέκα συναπτά έτη, με το δίκτυο COSMOTE να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών mobile data και φωνής. Μεταξύ των εταιρειών με τις περισσότερες διακρίσεις για το δίκτυο κινητής της από την umlaut είναι και η Telekom, μέλος της οποίας είναι η COSMOTE. Η πιστοποίηση «Best in Test» αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η COSMOTE επενδύει εντατικά στην εξέλιξη των δικτύων της, χτίζοντας σταθερά το μέλλον μιας συνδεδεμένης Ελλάδας.

«Η ανάδειξή μας στα τρία δίκτυα παγκοσμίως που λαμβάνουν την πιστοποίηση “Best in Test” από την umlaut για 10η συνεχή χρόνια, είναι μια μεγάλη επιτυχία που επιβεβαιώνει την κορυφαία εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες μας από το δίκτυο κινητής COSMOTE, όπου κι αν βρίσκονται. Όλα αυτά τα χρόνια επενδύουμε εντατικά και με συνέπεια, προκειμένου να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε όλη την Ελλάδα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους μας, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, για τη συνεχή επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων μας σε κάθε γωνιά της χώρας.», δήλωσε σχετικά o Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης.

Κορυφαία ποιότητα επικοινωνίας στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της umlaut, το δίκτυο κινητής της COSMOTE σημείωσε την καλύτερη επίδοση την περασμένη χρονιά, καθώς βαθμολογήθηκε με σκορ 940 στα 1000. Επιπλέον, βάσει των στοιχείων, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υψηλότερες ταχύτητες download σε σχέση με τα άλλα δίκτυα κινητής σε μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις, αλλά και στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Η πιστοποίηση «Best in Test» είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την umlaut την περίοδο 2 Απριλίου έως 25 Απριλίου 2024 σε 31 μεγάλες και μικρές πόλεις και βασικούς οδικούς άξονες της χώρας και επιπλέον στοιχείων crowdsourcing που συλλέχθηκαν από τον Νοέμβριο 2023 μέχρι τον Απρίλιο 2024 σε όλη τη χώρα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό (drive test tools) της umlaut. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε όλες τις δημοφιλείς υπηρεσίες mobile data και φωνής και καταγράφηκε η τελική εμπειρία των πελατών ως προς την αξιοπιστία, την ποιότητα φωνής, τον χρόνο αποκατάστασης κλήσης, τη συνδεσιμότητα broadband 4G/5G, την ταχύτητα upload/download, την ταχύτητα πλοήγησης στο internet, την απρόσκοπτη παρακολούθηση HD/UHD videos και την ταχύτητα απόκρισης σε OTT Voice apps και gaming. Το πιστοποιητικό «Best in Test» για το δίκτυο κινητής της COSMOTE, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την umlaut, είναι διαθέσιμα, εδώ.