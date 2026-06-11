COSMOTE SD Everything: Νέα υπηρεσία για κεντρικό έλεγχο IT υποδομών

Σύνοψη

Η COSMOTE TELEKOM ανακοίνωσε στις 11 Ιουνίου 2026 τη νέα σειρά υπηρεσιών δικτύωσης COSMOTE SD Everything.

Η υπηρεσία προσφέρει κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των εταιρικών ΙΤ υποδομών.

Παρέχεται ενιαία διαχείριση των τεχνολογιών SD-WAN, SD-LAN, SD-WLAN (WiFi) και SASE μέσα από μία και μόνο κεντρική πλατφόρμα.

Λειτουργεί ως πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία από εξειδικευμένες ομάδες της COSMOTE TELEKOM, οι οποίες αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και τη συνεχή υποστήριξη 24/7.

Δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό, ενώ τα πακέτα προσαρμόζονται στο μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης.

Το COSMOTE SD Everything αποτελεί τη νέα, ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών δικτύωσης νέας γενιάς που διαθέτει η COSMOTE TELEKOM, με στόχο την προσφορά απλοποιημένης διαχείρισης και αυξημένου επιπέδου ασφάλειας για τα εταιρικά δίκτυα. Στον πυρήνα της, η υπηρεσία λειτουργεί ως ένα κεντρικό οικοσύστημα που καταργεί την ανάγκη για κατακερματισμένα εργαλεία παρακολούθησης.

Συνδυάζοντας τεχνολογίες SD-WAN (Wide Area Network) για τον έλεγχο των συνδέσεων, SD-LAN (Local Area Network) για την εσωτερική υποδομή, SD-WLAN για το WiFi, και SASE (Secure Access Service Edge) για την απομακρυσμένη ασφάλεια, η πλατφόρμα ενοποιεί πλήρως τη διαχείριση ενός σύγχρονου εταιρικού δικτύου. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες από διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, εξασφαλίζοντας υψηλή συμβατότητα και απόδοση.

Αρχιτεκτονική και τεχνικά πλεονεκτήματα

Η μετάβαση σε αρχιτεκτονικές Software-Defined Networks (SDN) αποτελεί μονόδρομο για τον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το COSMOTE SD Everything επιτρέπει την επιβολή κοινών πολιτικών ασφαλείας σε όλα τα εταιρικά σημεία παρουσίας από ένα μόνο κεντρικό σημείο ελέγχου.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της υπηρεσίας, η COSMOTE TELEKOM εμπλουτίζει το portfolio της παρέχοντας στους διαχειριστές ΙΤ:

Κεντρικό έλεγχο μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης για όλα τα υποκαταστήματα και τα δίκτυα.

Κοινή αρχιτεκτονική σε πολλαπλά σημεία παρουσίας.

Ταχύτερη ενεργοποίηση νέων σημείων (zero-touch provisioning).

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα μεταφοράς δεδομένων.

Σημαντικά λιγότερη πολυπλοκότητα στη διαχείριση του hardware.

Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη.

Αυξημένο έλεγχο της συμπεριφοράς και της απόδοσης των εταιρικών εφαρμογών.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση πρωτοκόλλων SASE διασφαλίζει ότι η απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών (π.χ. μοντέλα τηλεργασίας) και η σύνδεση με cloud εφαρμογές πραγματοποιούνται κάτω από αυστηρά, κρυπτογραφημένα πρότυπα.

Το μοντέλο "Fully Managed Service"

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας είναι ότι παρέχεται ως πλήρως διαχειριζόμενη. Οι εξειδικευμένες ομάδες της COSMOTE TELEKOM αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την κεντρική διαχείριση του δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των συστημάτων, την παραγωγή αναλυτικών αναφορών, καθώς και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη 24/7.

Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων, καθώς τα διαθέσιμα πακέτα δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε τοπικό εξοπλισμό και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών προσαρμοσμένων στο μέγεθος της εκάστοτε εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνει τη στόχευση της εταιρείας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν διαρκώς συνδεδεμένες και ανταγωνιστικές στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον.