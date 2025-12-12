Coven of the Chicken Foot: Αυτό είναι το νέο game από τον συνδημιουργό του The Last of Us

Αν υπήρχε μια στιγμή στα φετινά The Game Awards 2025 που έκανε το κοινό να σωπάσει και να προσηλωθεί στην οθόνη, αυτή ήταν αναμφίβολα η αποκάλυψη του Coven of the Chicken Foot. Όχι εξαιτίας κάποιου εκκωφαντικού CGI trailer γεμάτου εκρήξεις, αλλά ακριβώς για τον αντίθετο λόγο: η σιωπηλή, απόκοσμη γοητεία του ντεμπούτου της Wildflower Interactive ήρθε για να μας θυμίσει γιατί αγαπάμε τα video games.

Το παιχνίδι αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα του θρυλικού Bruce Straley (γνωστού για τη σκηνοθεσία των The Last of Us και Uncharted 4) μετά την αποχώρησή του από τη Naughty Dog, και φαίνεται πως η αναμονή άξιζε τον κόπο.

Μια ηρωίδα χωρίς σπαθί

Σε μια βιομηχανία που έχει εμμονή με τους νεαρούς, πανίσχυρους πολεμιστές, το Coven of the Chicken Foot τολμά να πρωτοτυπήσει ριζοσπαστικά. Η πρωταγωνίστρια δεν είναι κάποιος εκλεκτός ιππότης, αλλά η Gertie, μια ηλικιωμένη μάγισσα.

Το σενάριο μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που μοιάζει να ζει στη «σκιά» των παραδοσιακών RPG. Τα μπουντρούμια έχουν ήδη λεηλατηθεί, τα τέρατα έχουν εξοντωθεί και οι λεγόμενοι «ήρωες» έχουν προχωρήσει παρακάτω, αφήνοντας πίσω τους χάος και αλαζονεία. Εκεί ακριβώς ξεκινά η δουλειά της Gertie. Χωρίς σπαθιά, χωρίς τη δυνατότητα για ακροβατικά άλματα και χωρίς υπερφυσικές δυνάμεις που καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, η Gertie καλείται να εκπληρώσει έναν όρκο προς την Αδελφότητά της (Coven).

Αυτή η αντιστροφή των στερεοτύπων είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της Wildflower Interactive. Το παιχνίδι μας καλεί να δούμε τον κόσμο της φαντασίας «από το περιθώριο», εστιάζοντας στη σοφία, την επιμονή και την προσαρμοστικότητα αντί για την ωμή βία.

Η εξέλιξη του AI συντρόφου

Αν ο Bruce Straley μας δίδαξε κάτι με το The Last of Us, είναι πώς να χτίζουμε σχέσεις μέσα από το gameplay. Το Coven of the Chicken Foot φαίνεται να πηγαίνει αυτή την ιδέα πολλά βήματα παραπέρα.

Στο πλευρό της Gertie βρίσκεται ένα μυστηριώδες πλάσμα, ένας σύντροφος που δεν ελέγχεται από τον παίκτη αλλά διαθέτει τη δική του βούληση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πλάσμα αυτό βασίζεται σε μια πρωτοποριακή τεχνολογία AI που του επιτρέπει να «παρατηρεί, να μαθαίνει και να αναπτύσσει νέες συμπεριφορές» ανάλογα με το πώς παίζει ο καθένας μας.

Η σχέση τους είναι δυναμική. Δεν υπάρχει κοινή γλώσσα, ούτε διάλογοι που να εξηγούν τι πρέπει να γίνει. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσα από τις πράξεις, τα βλέμματα και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Αυτή η «αμίλητη αφήγηση» θυμίζει έντονα τίτλους όπως το ICO και το The Last Guardian, αλλά με μια πιο σκοτεινή, λαογραφική χροιά που παραπέμπει στον μύθο της Baba Yaga.

Ένας κόσμος βγαλμένος από παραμύθι

Οπτικά, το παιχνίδι είναι ένα κομψοτέχνημα. Απομακρυσμένο από τον φωτορεαλισμό των AAA παραγωγών, υιοθετεί ένα στυλιζαρισμένο, χειροποίητο εικαστικό στυλ που θυμίζει εικονογράφηση παλιού βιβλίου παραμυθιών. Τα χρώματα είναι ζεστά αλλά και απειλητικά, με τα δάση και τους βάλτους να κρύβουν κινδύνους που η Gertie δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της.

Η ατμόσφαιρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο παίκτης καλείται να λύσει περιβαλλοντικούς γρίφους (puzzle-platforming) χρησιμοποιώντας το μυαλό του και τη συνεργασία με το πλάσμα-σύντροφο. Η αίσθηση της ευαλωτότητας της ηρωίδας κάνει κάθε επιτυχία να φαντάζει σημαντικότερη, καθώς η επιβίωση δεν είναι δεδομένη.

Διαθεσιμότητα

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε PC (μέσω Steam), ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας ή μεταφορά σε κονσόλες (PS5, Xbox). Ωστόσο, η σελίδα του στο Steam είναι ήδη ενεργή για wishlist, προσελκύοντας χιλιάδες παίκτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό.