No Law: Το cyber-noire shooter που έκλεψε την παράσταση στα The Game Awards

Η Neon Giant, το σουηδικό στούντιο που μας χάρισε το ατμοσφαιρικό The Ascent, επιστρέφει δυναμικά με το No Law, αλλά αυτή τη φορά αλλάζει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Ξεχάστε την ισομετρική κάμερα και προετοιμαστείτε για μια ωμή, first-person εμπειρία σε έναν δυστοπικό κόσμο όπου ο νόμος είναι απλώς μια ξεχασμένη λέξη.

Το νέο πόνημα της ομάδας, το οποίο εκδίδεται από τον κολοσσό Krafton (γνωστό από το PUBG), υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει το είδος των open-world shooter RPGs, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιο προσωπική και «βρώμικη» εκδοχή του cyberpunk.

Καλώς ήρθατε στο Port Desire: Εκεί που η ηθική πεθαίνει

Το σκηνικό του No Law μεταφέρει τους παίκτες στο Port Desire, μια μητρόπολη που περιγράφεται ως «cyber-noire» και «cybergrunge». Χτισμένη πάνω σε απόκρημνους βράχους και μαστιγωμένη από μια ανήσυχη θάλασσα, η πόλη αυτή δεν θυμίζει τις γυαλιστερές, αποστειρωμένες ουτοπίες που συχνά βλέπουμε σε τίτλους επιστημονικής φαντασίας. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν βιομηχανικό λαβύρινθο γεμάτο νέον φώτα, πυκνή βλάστηση που διεκδικεί τον χώρο της ανάμεσα στο τσιμέντο και μια ατμόσφαιρα παρακμής που σχεδόν τη μυρίζεις.

Στο κέντρο αυτής της κόλασης βρίσκεται ο Grey Harker. Ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων που προσπάθησε να αφήσει πίσω του τη βία, ζώντας μια ήσυχη ζωή φροντίζοντας τα φυτά του. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα στις καλές ιστορίες εκδίκησης, το παρελθόν αρνείται να μείνει θαμμένο. Όταν η ειρήνη του διαταράσσεται βίαια, ο Harker αναγκάζεται να ξεσκονίσει τις «black-ops» ικανότητές του και να τα βάλει με μια πόλη που τον αδίκησε.

Από το The Ascent στο first-person χάος

Η πιο τολμηρή κίνηση της Neon Giant είναι η μετάβαση από την top-down προοπτική του The Ascent σε first-person shooter (FPS) μηχανισμούς. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς αισθητική· μεταμορφώνει ριζικά την εμπειρία. Η χρήση της Unreal Engine 5 εγγυάται έναν οπτικό τομέα που κόβει την ανάσα, με φωτισμούς και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την πυκνότητα του Port Desire.

Οι δημιουργοί τονίζουν πως το No Law δεν στοχεύει στο να είναι το μεγαλύτερο open-world παιχνίδι σε έκταση, αλλά το πιο «πυκνό» και αντιδραστικό. Κάθε στενό, κάθε ταράτσα και κάθε υπόγειο έχει σημασία. Ο κόσμος δεν είναι απλώς ένα σκηνικό, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αντιδρά στις επιλογές του παίκτη.

Ελευθερία, τακτική και συνέπειες

Το No Law φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τα immersive sims, δίνοντας τεράστια έμφαση στην αυτενέργεια του παίκτη. Θέλετε να εισβάλετε σε ένα κρησφύγετο με τα όπλα να ξερνάνε φωτιά, θυμίζοντας ήρωες δράσης των '80s όπως ο Robocop; Μπορείτε. Προτιμάτε να κινηθείτε στις σκιές, χρησιμοποιώντας gadgets υψηλής τεχνολογίας και χακάροντας τα συστήματα ασφαλείας; Η επιλογή είναι δική σας.

Ωστόσο, η Neon Giant προειδοποιεί: οι πράξεις έχουν συνέπειες. Το αν θα βοηθήσετε έναν φίλο ή θα «καθαρίσετε» έναν ενοχλητικό εχθρό θα επηρεάσει την εξέλιξη της ιστορίας και τις συμμαχίες σας. Το παιχνίδι ενθαρρύνει τα πολλαπλά playthroughs, καθώς διαφορετικές προσεγγίσεις αποκαλύπτουν διαφορετικές πτυχές της πλοκής και του κόσμου.

Δεν είναι απλώς "άλλο ένα Cyberpunk 2077"

Αναπόφευκτα, οι συγκρίσεις με το Cyberpunk 2077 της CD Projekt Red είναι αναμενόμενες λόγω της αισθητικής. Παρόλα αυτά, το No Law φαίνεται να χαράζει τον δικό του δρόμο. Είναι πιο «γειωμένο», εστιάζοντας σε μια πιο ανθρώπινη κλίμακα και σε ένα περιβάλλον που μοιάζει πιο οικείο, παρά τη sci-fi επικάλυψη. Η ομάδα ανάπτυξης περιγράφει τον τίτλο ως το «comfort food» των ταινιών δράσης, διατηρώντας μια δόση μαύρου χιούμορ και αποφεύγοντας την υπερβολική σοβαροφάνεια.

Το No Law αναπτύσσεται για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X/S, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.