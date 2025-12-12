Solasta 2: Νέο trailer και ημερομηνία για την early access του tactical cRPG

Η σκηνή των The Game Awards φιλοξενεί κάθε χρόνο τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις της βιομηχανίας, και φέτος οι λάτρεις των τακτικών RPG είχαν την τιμητική τους. Η Tactical Adventures, το γαλλικό στούντιο που κατέπληξε το κοινό με την πιστή μεταφορά των κανόνων της 5ης έκδοσης του Dungeons & Dragons στο Solasta: Crown of the Magister, επέστρεψε δυναμικά.

Το Solasta 2 δεν είναι πλέον απλώς μια υπόσχεση, αλλά μια χειροπιαστή πραγματικότητα που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας, πλαισιωμένη από ένα καστ ηθοποιών που θα ζήλευαν ακόμη και οι μεγαλύτερες AAA παραγωγές.

Ραντεβού τον Μάρτιο για την πρώτη γεύση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση και το νέο trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, το Solasta 2 θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό μέσω του προγράμματος Early Access στο Steam στις 12 Μαρτίου 2026.

Η επιλογή της Tactical Adventures να ακολουθήσει ξανά το μονοπάτι της early access δεν προκαλεί έκπληξη. Το πρώτο παιχνίδι ωφελήθηκε τα μέγιστα από το feedback της κοινότητας, εξελισσόμενο από ένα ελπιδοφόρο demo σε ένα από τα πιο καλοφτιαγμένα cRPGs της δεκαετίας. Το στούντιο φαίνεται πως ποντάρει ξανά σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους παίκτες για να τελειοποιήσει τη νέα του περιπέτεια στο βασίλειο του Neokos.

Φωνές που στοιχειώνουν και γοητεύουν

Αυτό που πραγματικά έκλεψε την παράσταση στο νέο trailer δεν ήταν μόνο τα βελτιωμένα γραφικά ή οι νέοι μηχανισμοί μάχης, αλλά οι φωνές που ακούστηκαν. Η Tactical Adventures φαίνεται να επένδυσε σημαντικά στο voice acting, επιστρατεύοντας ταλέντα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τεράστιες επιτυχίες του είδους.

Συγκεκριμένα, το καστ περιλαμβάνει:

Τον Ben Starr , γνωστό και αγαπητό ως Clive Rosfield από το Final Fantasy XVI , ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Rickard Colwall.

, γνωστό και αγαπητό ως Clive Rosfield από το , ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Rickard Colwall. Την Amelia Tyler , τη λατρεμένη Αφηγήτρια του Baldur’s Gate 3 (και προσφάτως Hecate στο Hades II ), η οποία θα δανείσει τη φωνή της στη μυστηριώδη Shadwyn.

, τη λατρεμένη Αφηγήτρια του (και προσφάτως Hecate στο ), η οποία θα δανείσει τη φωνή της στη μυστηριώδη Shadwyn. Την Devora Wilde , την αξέχαστη Lae’zel του Baldur’s Gate 3 , που επιστρέφει σε έναν νέο δυναμικό ρόλο ως Deorcas Colwall.

, την αξέχαστη Lae’zel του , που επιστρέφει σε έναν νέο δυναμικό ρόλο ως Deorcas Colwall. Την Ellen Thomas, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά Arcane, που θα υποδυθεί την Anabasia.

Η συγκέντρωση τέτοιων ονομάτων δεν είναι απλώς μια κίνηση μάρκετινγκ· υποδηλώνει μια στροφή προς μια πιο κινηματογραφική και αφηγηματικά πλούσια εμπειρία, τομέας στον οποίο το πρώτο παιχνίδι είχε δεχθεί ορισμένες κριτικές.

Μια νέα εποχή στο Neokos

Το Solasta 2 υπόσχεται να μεταφέρει τους παίκτες αιώνες μετά τα γεγονότα του πρώτου τίτλου. Το σκηνικό αλλάζει δραματικά: από τα ερείπια της Manacalon, ταξιδεύουμε τώρα στον παγωμένο και πολιτικά ασταθή βορρά, στο Βασίλειο του Neokos.

Η ιστορία θα εστιάζει στα τέσσερα υιοθετημένα αδέλφια της οικογένειας Colwall. Ο παίκτης θα κληθεί να καθοδηγήσει αυτή την τετραμελή ομάδα σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και επιβίωσης. Οι ήρωές μας δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τέρατα και μπουντρούμια, αλλά και τις "θεϊκές κληρονομιές" και τις θνητές φιλοδοξίες που απειλούν να διαλύσουν τον κόσμο τους. Στόχος τους; Να ανακαλύψουν την αλήθεια που η μητέρα τους πήρε μαζί της στον τάφο.

Τι να περιμένουμε από το gameplay;

Αν και το trailer εστίασε στην ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν ότι ο πυρήνας του παιχνιδιού παραμένει πιστός στις ρίζες του. Το σύστημα μάχης θα βασίζεται και πάλι στο σετ κανόνων SRD 5.1 (το ανοιχτό σύστημα της 5ης έκδοσης του D&D), προσφέροντας την τακτική βάθος και την καθετότητα που έκαναν το πρώτο Solasta να ξεχωρίσει.

Ωστόσο, η Tactical Adventures υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις. Το νέο περιβάλλον του Neokos θα προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία στα τοπία, ενώ η αλληλεπίδραση των χαρακτήρων αναμένεται να είναι πιο ουσιαστική, με τις επιλογές του παίκτη να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξέλιξη της πλοκής.