Crushable: Το νέο «γλυκό» κόλλημα από τους δημιουργούς του Candy Crush

Η King, η εταιρεία-φαινόμενο πίσω από το θρυλικό Candy Crush Saga, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Yahoo για το λανσάρισμα ενός ολοκαίνουργιου τίτλου. Ο λόγος για το Crushable, ένα παιχνίδι γρίφων που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να συνοδεύει τον πρωινό καφέ ή τα σύντομα διαλείμματα ρουτίνας των χρηστών.

Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τη στροφή της βιομηχανίας προς εμπειρίες που δεν απαιτούν ώρες αφοσίωσης, αλλά προσφέρουν άμεση ικανοποίηση μέσα σε λίγα λεπτά, ακολουθώντας την τάση που καθιέρωσαν παιχνίδια όπως το Wordle.

Τι είναι το «Crushable»;

Το Crushable δεν είναι απλώς μια ακόμη παραλλαγή του κλασικού match-3 που γνωρίζουμε. Πρόκειται για ένα web-based παιχνίδι λογικής που αντλεί έμπνευση από το σύμπαν του Candy Crush, αλλά λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες.

Η κεντρική ιδέα βασίζεται στην «καθημερινή πρόκληση». Κάθε μέρα, οι παίκτες καλούνται να λύσουν έναν και μοναδικό γρίφο. Στην οθόνη τους εμφανίζεται ένας δίσκος με καραμέλες, τις οποίες πρέπει να τοποθετήσουν στο ταμπλό με τη σωστή σειρά ώστε να προκαλέσουν τις γνωστές «εκρηκτικές» αλυσιδωτές αντιδράσεις και να καθαρίσουν την πίστα.

Αντί για την ατελείωτη ροή επιπέδων που χαρακτηρίζει τα mobile apps της King, το Crushable εστιάζει στην ποιότητα της μίας και μοναδικής προσπάθειας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει αυτό που οι δημιουργοί του ονομάζουν «micro-wins»: μια σύντομη δόση ντοπαμίνης και επιτυχίας που μπορεί να χωρέσει ανάμεσα στην ανάγνωση των emails και την πρωινή ενημέρωση.

Η στρατηγική της Yahoo: Επιστροφή στο Gaming

Για τη Yahoo, αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από την προσθήκη ενός ακόμη τίτλου στον κατάλογό της. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το ευρύτερο relaunch του Yahoo Games. Η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει ξανά την πλατφόρμα της σε έναν κορυφαίο προορισμό για casual παιχνίδια, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι εκατομμύρια χρήστες επισκέπτονται καθημερινά την αρχική της σελίδα για ειδήσεις και οικονομικά νέα.

Ο Andrew Pedersen, επικεφαλής του Yahoo Games, τόνισε πως το timing είναι ιδανικό. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, σχεδόν το 40% των ανθρώπων παίζουν κάποιο ψηφιακό παιχνίδι το πρωί. Το Crushable έρχεται να «κουμπώσει» ακριβώς σε αυτή τη συμπεριφορά, προσφέροντας μια γέφυρα ψυχαγωγίας μέσα στην καθημερινή ρουτίνα.

Γιατί η King επέλεξε τον browser;

Από την πλευρά της King, η κίνηση αυτή δείχνει μια διάθεση επέκτασης πέρα από τα στενά όρια των καταστημάτων εφαρμογών (app stores). Η Paula Ingvar, General Manager του Candy Crush Saga, εξήγησε πως η ομάδα αναζητούσε έναν τρόπο να κάνει το brand μέρος της καθημερινότητας των παικτών με έναν νέο, πιο άμεσο τρόπο.

Η επιλογή ενός web-based παιχνιδιού εξαλείφει την ανάγκη για downloads και updates, κάνοντας την πρόσβαση στιγμιαία – ένα κρίσιμο στοιχείο για το κοινό που αναζητά γρήγορη διασκέδαση. Επιπλέον, η φύση του παιχνιδιού επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τα στατιστικά τους και να προκαλούν φίλους, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του τίτλου.

Διαθεσιμότητα και Πρόσβαση

Το Crushable είναι ήδη διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Yahoo Games για τους χρήστες στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η King έχει φροντίσει και για το παγκόσμιο κοινό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μια γεύση από τη νέα αυτή εμπειρία μέσω της ειδικής ιστοσελίδας candycrushable.com.