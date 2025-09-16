Cygnus XL: Το νέο διαστημικό σκάφος εκτοξεύθηκε στον ISS

Η SpaceX πραγματοποίησε μια ακόμη επιτυχημένη αποστολή ανεφοδιασμού προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αυτή τη φορά μεταφέροντας για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο διαστημόπλοιο Cygnus XL της Northrop Grumman. Η εκτόξευση έγινε το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου από το Space Launch Complex 40 στο Cape Canaveral της Φλόριντα, στο πλαίσιο της αποστολής CRS-23.

Ο πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, μεταφέροντας το Cygnus XL γεμάτο εφόδια και επιστημονικό υλικό για το πλήρωμα του σταθμού. Περίπου οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευση, το πρώτο στάδιο του πυραύλου ολοκλήρωσε μια ομαλή προσγείωση στη βάση Landing Zone 2, στο Cape Canaveral. Πρόκειται για την τέταρτη πτήση αυτού του συγκεκριμένου ενισχυτή, ο οποίος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε αποστολές όπως η Ax-4, η Crew-11 και μια εκτόξευση Starlink. Σύμφωνα με το μοντέλο επαναχρησιμοποίησης της SpaceX, ο ίδιος ενισχυτής μπορεί να ανακαινιστεί και να συμμετάσχει σε μελλοντικές αποστολές.

Λίγο μετά την αποδέσμευσή του από τον Falcon 9, το Cygnus XL συνέχισε το ταξίδι του προς τον ISS. Η άφιξή του στον σταθμό έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, περίπου 60 ώρες μετά την εκτόξευση.

Το Cygnus XL αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση Enhanced, που είχε παρουσιαστεί το 2015. Όπως μαρτυρά το όνομά του, το νέο σκάφος είναι μεγαλύτερο και μπορεί να μεταφέρει έως 5 τόνους φορτίου (33% περισσότερο από τον προκάτοχό του), ο οποίος χωρούσε μέχρι 8.500 3,855 τόνους.

Με μήκος 7,89 μέτρα, το Cygnus XL δεν διαθέτει αυτόνομο σύστημα σύνδεσης. Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, θα «συλληφθεί» από τον ρομποτικό βραχίονα Canadarm2 και στη συνέχεια θα συνδεθεί στη μονάδα Unity του ISS. Το σκάφος μπορεί να παραμείνει αγκυροβολημένο στον σταθμό έως και 200 ημέρες, πριν αποσυνδεθεί και καταστραφεί κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης.

Για τη Northrop Grumman, η αναβάθμιση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για την εμπορική αξιοποίηση της χαμηλής τροχιάς της Γης. Ο Ryan Tinter, αντιπρόεδρος του τμήματος Civil Space Systems της εταιρείας, δήλωσε ότι το νέο διαστημικό σκάφος μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερη επιστήμη και υλικό σε κάθε αποστολή, μειώνοντας έτσι το κόστος ανά κιλό για τη NASA.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε για το μέλλον της εμπορικής δραστηριότητας στη χαμηλή τροχιά, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε διαθέσιμες τις κατάλληλες επιλογές για να μεταφέρουμε εξοπλισμό και δυνατότητες σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε ο Tinter, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας σε μια εποχή που η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο αυξάνεται.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια της ανθρωπότητας στο Διάστημα, και η διαρκής τροφοδοσία του με προμήθειες και επιστημονικό υλικό είναι απολύτως απαραίτητη. Αποστολές όπως η CRS-23 δεν φροντίζουν μόνο για τις καθημερινές ανάγκες των αστροναυτών, αλλά και για την υποστήριξη ερευνών που εξετάζουν ζητήματα από την ιατρική μέχρι τη φυσική υλικών σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η αναβαθμισμένη ικανότητα μεταφοράς του Cygnus XL σημαίνει ότι μπορούν να σταλούν περισσότερα πειράματα και εξοπλισμός σε κάθε πτήση, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των αποστολών και επιτρέποντας πιο φιλόδοξα ερευνητικά προγράμματα στον ISS.