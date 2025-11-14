D1: Το ρομπότ που αλλάζει μορφή και προσαρμόζεται σε κάθε έδαφος

Η ρομποτική τεχνολογία κάνει ακόμα ένα εντυπωσιακό άλμα με το Robot D1, μια δημιουργία της εταιρείας Direct Drive Technology με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Το D1 δεν είναι απλώς άλλο ένα ρομπότ με πόδια, αλλά μια πολυμορφική μηχανή που μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με το έδαφος και την αποστολή του, μεταβαίνοντας από τετράποδο σε δίποδο μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να συνδυάσει τη σταθερότητα των τετράποδων ρομπότ με την ευελιξία και ταχύτητα των δίποδων, δημιουργώντας έναν μηχανικό «χαμαιλέοντα» που μπορεί να αποφασίζει μόνος του πώς θα κινηθεί.

Η Direct Drive Technology παρουσίασε το D1 μέσα από ένα εντυπωσιακό demo video στο YouTube, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ιδέα, αλλά για ένα λειτουργικό πρωτότυπο. Στο βίντεο, το ρομπότ μεταβαίνει με εντυπωσιακή ομαλότητα από ένα στιβαρό τετράποδο σχήμα σε μια λεπτή, δίποδη μορφή, κινούμενο με ρευστότητα που θυμίζει ζωντανό οργανισμό. Η ομαλή αυτή μετάβαση οφείλεται σε ένα σύστημα που η εταιρεία αποκαλεί “embodied intelligence”, μια ενσωματωμένη νοημοσύνη που του επιτρέπει να αναγνωρίζει το περιβάλλον και να επαναπροσδιορίζει τη μορφή και τη στάση του αυτόνομα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το D1 έδειξε πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας. Μπορεί να κινηθεί σαν ένα όχημα εξερεύνησης με ρόδες για γρήγορες περιπολίες, να βαδίσει στα τέσσερα όταν αντιμετωπίζει ανώμαλο έδαφος ή να σταθεί στα δύο για να παρατηρήσει ή να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του. Σε μία από τις δοκιμές, το ρομπότ άντεξε μια βίαιη πτώση χωρίς να χάσει την ισορροπία του και κατάφερε να σταθεροποιηθεί με εντυπωσιακή ακρίβεια, ακόμα και πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες.

Το D1 δείχνει έτσι να ξεπερνά τους περιορισμούς των περισσότερων ρομπότ του είδους του, που σχεδιάζονται είτε αποκλειστικά για σταθερότητα είτε για ταχύτητα. Εδώ έχουμε ένα υβριδικό σύστημα που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικά σενάρια, από αποστολές επιτήρησης και διάσωσης μέχρι κινηματογραφικά γυρίσματα ή ακόμα και ελαφριές μεταφορές σε δύσβατα σημεία.

Κάθε μονάδα D1 ζυγίζει περίπου 24,3 κιλά και μπορεί να φτάσει ταχύτητα έως 11 χλμ./ώρα. Η αυτονομία του φτάνει τις πέντε ώρες, χάρη σε μια μπαταρία λιθίου 43,2 V / 9 Ah. Στο εσωτερικό του, το «μυαλό» του ρομπότ βασίζεται σε επεξεργαστή Jetson Orin NX 8GB με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 22.04, που του επιτρέπει να λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και μέσω απομακρυσμένου ελέγχου.

Όταν δύο D1 ενώνονται, σχηματίζουν ένα τετράποδο σύστημα ικανό να μεταφέρει φορτίο έως και 100 κιλά, αρκετό για να κουβαλήσει έναν ενήλικα άνθρωπο. Αυτή η δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης μονάδων το καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτο για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ισχύος και σταθερότητας.

Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία αιχμής, η τιμή δεν είναι για όλους. Η απλή έκδοση του D1 κοστίζει περίπου 7.499 ευρώ, ενώ η διπλή διαμόρφωση φτάνει τα 13.999 ευρώ. Η Direct Drive Technology δεν το προωθεί πάντως ως οικιακό ρομπότ, αλλά ως εργαλείο για πιο εξειδικευμένες χρήσεις: ασφάλεια, περιπολίες, αποστολές διάσωσης, ή ακόμα και για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου η σταθερότητά του θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για κινηματογράφηση σε δύσκολα περιβάλλοντα.