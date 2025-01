Daredevil: Born Again, έρχεται στις 5 Μαρτίου στο Disney+ στην Ελλάδα [Trailer]

Ο Matt Murdock και ο Wilson Fisk έρχονται αντιμέτωποι ξανά. H νέα πρωτότυπη σειρά «Daredevil: Born Again», της Marvel Television, κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου, στο Disney+ στην Ελλάδα. Το επίσημο τρέιλερ και το πόστερ της σειράς είναι τώρα διαθέσιμα.

Στο «Daredevil: Born Again» της Marvel Television, o τυφλός δικηγόρος με αυξημένες ικανότητες Matt Murdock (Charlie Cox) παλεύει για δικαιοσύνη μέσα από το πολύβουο δικηγορικό γραφείο του, την ώρα που ο τέως αρχηγός της μαφίας Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), προωθεί τη δική του πολιτική ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Όταν οι προηγούμενες ιδιότητές τους αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο, οι δυο τους βρίσκονται σε μια τροχιά αναπόφευκτης σύγκρουσης.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, with Ayelet Zurer και Jon Bernthal. Ο Dario Scardapane είναι ο showrunner της σειράς. Τα επεισόδια είναι σε σκηνοθεσία των Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff και David Boyd. Executive producers είναι οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord και Justin Benson & Aaron Moorhead.

Οι συνδρομητές του Disney+ μπορούν να απολαύσουν επίσης τo «Daredevil» (2015), το οποίο είναι τώρα διαθέσιμο.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.