Data centers στο Διάστημα; Καλύτερα να τα κάνουμε... πλωτά λέει η Hitachi!

Σύνοψη

Η Hitachi και η ναυτιλιακή Mitsui O.S.K. Lines (MOL) προχωρούν στη μετατροπή παλαιών εμπορικών πλοίων σε πλωτά data centers (FDCs).

Η εμπορική λειτουργία των πρώτων πλωτών εγκαταστάσεων αναμένεται το 2027, με αρχικό πεδίο εφαρμογής την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Μαλαισία.

Ο χρόνος κατασκευής μειώνεται στο ένα έτος, σε αντίθεση με τα τρία χρόνια που απαιτούνται για τις συμβατικές χερσαίες υποδομές.

Η ψύξη των servers επιτυγχάνεται μέσω της άμεσης χρήσης θαλασσινού ή ποτάμιου νερού, μειώνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας.

Ένα μετασκευασμένο οχηματαγωγό πλοίο μπορεί να προσφέρει έως και 54.000 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου για φιλοξενία IT υποδομών.

Οι Hitachi και Mitsui O.S.K. Lines (MOL) υπέγραψαν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για τη μετατροπή μεταχειρισμένων εμπορικών πλοίων σε πλωτά κέντρα δεδομένων (Floating Data Centers - FDCs). Ο στόχος της κοινοπραξίας είναι η έναρξη εμπορικής λειτουργίας το 2027, προσφέροντας μια βιώσιμη και εξαιρετικά ευέλικτη λύση στις τεράστιες απαιτήσεις χώρου, ενέργειας και ψύξης που επιβάλλει η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ραγδαία εξάπλωση των μοντέλων παραγωγικής AI έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην αγορά των data centers. Η εξεύρεση τεράστιων εκτάσεων γης κοντά σε αστικά κέντρα καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή, ενώ η κατανάλωση πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη των συστημάτων εγείρει σοβαρά περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά ζητήματα. Η μεταφορά των data centers στο νερό παρακάμπτει τους περιορισμούς της χερσαίας ανάπτυξης.

Η μετατροπή ενός πλοίου σε πλωτό data center αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα που απαιτεί τον συνδυασμό ναυπηγικής και προηγμένης μηχανικής πληροφορικής. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της σύμπραξης, η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως σε μεγάλα οχηματαγωγά πλοία (car carriers) ή τάνκερ, περίπου 9.700 κόρων και μήκους 120 μέτρων.

Τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνουν:

Αξιοποίηση Χώρου: Ένα τυπικό οχηματαγωγό πλοίο μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να προσφέρει περίπου 54.000 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου δαπέδου. Το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο με τις μεγαλύτερες χερσαίες εγκαταστάσεις της Ιαπωνίας.

Συστήματα Ψύξης: Η ψύξη αποτελεί το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος ενός data center. Τα FDCs θα αντλούν απευθείας θαλασσινό ή ποτάμιο νερό, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές εισαγωγής νερού των πλοίων. Αυτό καταργεί την ανάγκη για ενεργοβόρους βιομηχανικούς ψύκτες και μειώνει δραστικά τον δείκτη PUE ( Power Usage Effectiveness ).

Χρόνος Ανάπτυξης: Η πλήρης ανακατασκευή ενός πλοίου σε data center διαρκεί μόλις ένα έτος. Αντίθετα, η αδειοδότηση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αντίστοιχου χερσαίου data center απαιτεί συνήθως περισσότερα από τρία χρόνια.

Κατανομή Ρόλων: Η MOL αναλαμβάνει τον ναυτιλιακό σχεδιασμό, τη συντήρηση του κύτους, τις διαπραγματεύσεις με τις λιμενικές αρχές και την αγκυροβόληση. Η Hitachi και η θυγατρική της, Hitachi Systems, αναλαμβάνουν τη σχεδίαση του data center, τις υποδομές ΙΤ, τη δικτύωση και τη φυσική/ψηφιακή ασφάλεια.

Ευκαιρία για τα λιμάνια της Ελλάδας;

Η Ελλάδα μετατρέπεται ταχύτατα σε περιφερειακό κόμβο δεδομένων, με εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η AWS και η Digital Realty να επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε νέες υποδομές. Ωστόσο, η εξεύρεση κατάλληλων εκτάσεων με ισχυρή διασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο αποτελεί συχνά τροχοπέδη.

Η τεχνολογία των πλωτών data centers παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την τοπική αγορά. Η Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή, ισχυρή ναυτιλιακή τεχνογνωσία και ανενεργές βιομηχανικές λιμενικές ζώνες (π.χ. Ελευσίνα, Σκαραμαγκάς, τμήματα του λιμένα Θεσσαλονίκης). Η αγκυροβόληση ενός πλωτού data center σε ελληνικά ύδατα θα προσέφερε άμεση κλιμάκωση της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες απαλλοτρίωσης και χωροθέτησης. Παράλληλα, η δυνατότητα μετακίνησης του πλοίου επιτρέπει την ευέλικτη μετεγκατάσταση της υποδομής ανάλογα με την τοπική ζήτηση ή την εμφάνιση νέων κόμβων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. κοντά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα στο Αιγαίο).

Η άποψη του Techgear

Η ιδέα των πλωτών κέντρων δεδομένων δεν είναι καινούργια, όμως η εμπλοκή κολοσσών όπως η Hitachi και η MOL τής προσδίδει την απαραίτητη βιομηχανική βαρύτητα. Τα πλεονεκτήματα στην ταχύτητα υλοποίησης και την ενεργειακή απόδοση είναι αδιαμφισβήτητα. Ωστόσο, στην πράξη, τα εμπόδια είναι σημαντικά.

Η εγκατάσταση ευαίσθητου IT εξοπλισμού στο εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον της θάλασσας απαιτεί αυστηρά μέτρα μόνωσης απέναντι στην αλμύρα και την υγρασία. Ακόμα και αν το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο σε απάνεμο λιμάνι, οι ανεπαίσθητοι μικρο-κραδασμοί από τον κυματισμό μπορούν να επηρεάσουν τη μακροζωία των μηχανικών μερών, όπως οι παραδοσιακοί σκληροί δίσκοι επιχειρηματικής κλάσης, απαιτώντας σχεδόν αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών μέσων στερεάς κατάστασης (NVMe/SSD). Επιπρόσθετα, η διασφάλιση της χαμηλής καθυστέρησης εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα και την εφεδρεία των υποθαλάσσιων οπτικών ινών που θα συνδέουν το πλοίο με τον ηπειρωτικό κορμό του διαδικτύου.

Η υλοποίηση του 2027 θα αποδείξει εάν αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με εμπορικά βιώσιμο τρόπο, αλλάζοντας μόνιμα την αρχιτεκτονική του cloud computing.