Death Note: Killer Within, έρχεται νέο game για το θρυλικό manga/anime!

Το Death Note, το επιτυχημένο manga του Tsugumi Ohba, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε σειρά anime 37 επεισοδίων από την Madhouse, θα αποκτήσει ένα νέο game για το PS4 και το PS5 με τίτλο «Death Note: Killer Within».

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την Taiwan Digital Game Rating Committee, όπου επιβεβαιώνεται επίσης ότι θα εκδοθεί από την Bandai Namco Entertainment. Αν και ο κινέζικος τίτλος είναι «Death Note: Shadow Mission», η αγγλική ιστοσελίδα της επιτροπής αξιολόγησης της Ταϊβάν επιβεβαιώνει ότι θα έχει τον τίτλο «Killer Within».

Εκτός από αυτό, δεν είναι πολλά γνωστά. Όπως και να έχει, η ύπαρξη του ίδιου του παιχνιδιού είναι τεράστια είδηση για τους οπαδούς του franchise, καθώς το τελευταίο παιχνίδι που πήραμε βασισμένο στην ιδιοκτησία είναι το L the ProLogue to Death Note: Spiraling Trap του 2008, το οποίο έχει την ιστορία του πριν από την έρευνα του Kira που παρουσιάζεται στο αρχικό manga. Σημειώστε ότι αυτό το παιχνίδι δεν κυκλοφόρησε εκτός Ιαπωνίας, και με αυτό ολοκληρώνεται η τριλογία των παιχνιδιών Death Note που κυκλοφόρησαν στο Nintendo DS, με το πρώτο παιχνίδι Kira Game να κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2007 και το sequel του, το Successors to L, να κυκλοφορεί τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Παρόλο που δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για το ίδιο το gameplay, δεν θα μας εξέπληττε αν ακολουθούσε τα προηγούμενα παιχνίδια Death Note και παρέμενε στο βαρύ σε κείμενο, graphic novel στυλ gameplay. Με βάση την κατάθεση του trademark, φαίνεται ότι η Bandai Namco θέλει να κυκλοφορήσει το παιχνίδι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι οπαδοί του Death Note θα έχουν επιτέλους ένα παιχνίδι με αγγλικό κείμενο.

