Death Stranding: Νέο teaser για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι του Hideo Kojima

Αργά και βασανιστικά συνεχίζονται τα teasers για το Death Stranding του θρυλικού Hideo Kojima (δημιουργός της σειράς Metal Gear Solid), ένα παιχνίδι που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες στη gaming κοινότητα και ελπίζω να τις ικανοποιήσει το τελικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα του Kojima μετά τη φυγή του από την Konami, με βαρύ cast (βλ. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Tommie Earl Jenkins και Troy Baker) και μια πολύ μυστηριώδη υπόθεση που μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως από τον δημιουργό.

Υποθέτουμε ότι στην επερχόμενη έκθεση E3 2019 θα γίνει κάποια αναφορά στο Death Stranding, παρά το γεγονός ότι η Sony δεν θα δώσει το παρόν. Άλλωστε, η τελευταία έχει επιβεβαιώσει ότι τόσο το Death Stranding, όσο και τα The Last of Us II και Ghost of Tsushima θα κυκλοφορήσουν σίγουρα και για το PS4.

Όπως και να 'χει, ας παρακολουθήσουμε το νέο teaser trailer που δημοσίευσε μέσω Twitter ο Hideo Kojima.

