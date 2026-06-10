ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

Σύνοψη

Υπεγράφη μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων μεταξύ Ομίλου ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας.

Δημιουργείται κοινή εταιρεία (50-50) από τη συγχώνευση των ΔΕΗ Fibergrid και Fiber2All.

Ο νέος φορέας θα λειτουργεί αμιγώς ως πάροχος χονδρικής FTTH, με απόλυτη ουδετερότητα προς την αγορά.

Η ΔΕΗ Fibergrid διαθέτει ήδη δίκτυο σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά, με τα 1,1 εκατ. να είναι έτοιμα για άμεση σύνδεση.

Το δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone καλύπτει πάνω από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις έτοιμα για σύνδεση.

Ο Όμιλος ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας προχωρούν στη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50-50. Η νέα οντότητα προκύπτει από τη συγχώνευση των θυγατρικών ΔΕΗ Fibergrid (100% ΔΕΗ) και Fiber2All (100% Vodafone Ελλάδας). Στόχος της είναι η αποκλειστική δραστηριοποίηση στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, παρέχοντας ισότιμη και ουδέτερη πρόσβαση σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η σύσταση του νέου τηλεπικοινωνιακού πόλου

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 αφορά την υπογραφή ενός μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet). Αυτό το βήμα εκκινεί επίσημα τη διαδικασία για τον αναλυτικό σχεδιασμό της σύμπραξης, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο, ισχυρό πόλο στην εγχώρια αγορά των ψηφιακών υποδομών. Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας απαιτούν τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και από τα δύο μέρη, προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή των τελικών δεσμευτικών συμφωνιών και η έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές Αρχές.

Η στόχευση της νέας εταιρείας είναι σαφής: η δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου χονδρικής, το οποίο θα επιταχύνει την υιοθέτηση συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων. Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλει άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και της κοινωνίας.

Τα τεχνικά δεδομένα και η κάλυψη του δικτύου

Η συγχώνευση των δύο θυγατρικών φέρνει κάτω από την ίδια "ομπρέλα" δύο ήδη ανεπτυγμένα δίκτυα οπτικών ινών. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΕΗ FiberGrid: Το δίκτυο της θυγατρικής της ΔΕΗ έχει επεκταθεί σε 1,88 εκατομμύρια νοικοκυριά (homes passed). Από αυτά, περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service).

Το δίκτυο της θυγατρικής της ΔΕΗ έχει επεκταθεί σε 1,88 εκατομμύρια νοικοκυριά (homes passed). Από αυτά, περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Vodafone (Fiber2All): Το αντίστοιχο δίκτυο FTTH της Vodafone προσφέρει κάλυψη σε περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Η εταιρεία έχει μακρά πορεία στις ψηφιακές υποδομές, έχοντας ολοκληρώσει στο παρελθόν την πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση FTTH στη χώρα.

Οι στρατηγικοί στόχοι των δύο Ομίλων

Οι επικεφαλής των δύο οργανισμών τοποθετήθηκαν σχετικά με τη βαρύτητα της συνεργασίας. Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ FiberGrid και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ, ανέφερε πως η σύμπραξη με έναν παγκόσμιο πάροχο όπως η Vodafone αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κορυφαίας ψηφιακής υποδομής στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξυπηρετεί την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ και την εδραίωσή της ως "Powertech" οργανισμού και παρόχου κρίσιμων υποδομών.

Από την πλευρά της Vodafone Ελλάδας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Κανάρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως στρατηγική επένδυση που θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών. Υπογράμμισε πως αυτή η κίνηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου Vodafone στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μετάβαση των καταναλωτών από τα παλαιά δίκτυα χαλκού στις σύγχρονες υποδομές οπτικής ίνας.

Το ευρύτερο επιχειρηματικό προφίλ

Η ΔΕΗ δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές ενεργειακές υπηρεσίες. Ως ο κορυφαίος καθετοποιημένος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετεί 8,5 εκατομμύρια πελάτες. Βάσει του στρατηγικού της σχεδίου για το 2030, το οποίο υποστηρίζεται από επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία εστιάζει στην πράσινη ενέργεια, αλλά και σε νέους τομείς όπως τα data centers και οι τηλεπικοινωνίες.

Αντίστοιχα, ο Όμιλος Vodafone αποτελεί έναν διεθνή τηλεπικοινωνιακό κολοσσό με 370 εκατομμύρια πελάτες σε Ευρώπη και Αφρική. Με υποδομές που περιλαμβάνουν 70 υποθαλάσσια καλώδια και τεράστιες πλατφόρμες IoT (άνω των 240 εκατομμυρίων συνδέσεων), η ενίσχυση του χονδρικού της αποτυπώματος στην Ελλάδα αποτελεί λογικό βήμα κλιμάκωσης.