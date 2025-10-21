Dekoda: Η κάμερα που μπαίνει στη λεκάνη της τουαλέτας και «διαβάζει» την υγεία σου

Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά η τεχνολογία που τραβά φωτογραφίες από… τη λεκάνη τουαλέτας είναι πλέον πραγματικότητα. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποιο παράξενο γκάτζετ αυτοσαρκασμού ή συλλογής «δεδομένων τουαλέτας». Το Dekoda, η νέα συσκευή της αμερικανικής εταιρείας Kohler, έχει έναν πολύ σοβαρό στόχο: να αναλύει τα απόβλητα του οργανισμού μας και να παρέχει ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας μας.

Η Kohler, γνωστή εδώ και δεκαετίες για τα προϊόντα μπάνιου και υγιεινής της, παρουσίασε το Dekoda ως ένα σύστημα «έξυπνης παρακολούθησης» της εντερικής υγείας. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή που προσαρμόζεται απευθείας στη λεκάνη της τουαλέτας και διαθέτει ενσωματωμένη μικροκάμερα αξίας περίπου €600. Ο ρόλος της δεν είναι να τραβά φωτογραφίες για αποθήκευση ή προβολή, αλλά να αναλύει τη σύνθεση των αποβλήτων, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με την πέψη, την ενυδάτωση και πιθανές ανωμαλίες, όπως ίχνη αίματος.

Η συσκευή συνοδεύεται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, θύρα USB και —ίσως το πιο ενδιαφέρον— έναν βιομετρικό αισθητήρα που αναγνωρίζει τον κάθε χρήστη μέσω δακτυλικού αποτυπώματος. Έτσι, κάθε ανάλυση συνδέεται με ακρίβεια στο σωστό άτομο, εξασφαλίζοντας προσωποποιημένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNET, το Dekoda έχει σχεδιαστεί ώστε να κοιτάζει μόνο «προς τα κάτω», χωρίς να παραβιάζει την ιδιωτικότητα των χρηστών. Η Kohler τονίζει πως όλες οι εικόνες και τα δεδομένα κρυπτογραφούνται από άκρη σε άκρη, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαρρεύσουν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Το Dekoda δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον γιατρό, αλλά να λειτουργήσει ως ένα πρώτο, καθημερινό σύστημα προληπτικού ελέγχου. Χάρη στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, η κάμερα συγκρίνει τις εικόνες με μια εκτενή ιατρική βάση δεδομένων για να εντοπίσει σημάδια αφυδάτωσης, διατροφικές ανισορροπίες ή άλλα πιθανά προβλήματα. Αν και δεν παρέχει επίσημη διάγνωση, μπορεί να ειδοποιήσει τον χρήστη για ασυνήθιστα μοτίβα που ίσως απαιτούν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση.

Η ανάλυση πραγματοποιείται αυτόματα και τα αποτελέσματα αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής της Kohler, όπου κάθε χρήστης μπορεί να δει στατιστικά και ιστορικό μετρήσεων. Στην πράξη, το Dekoda φέρνει στο σπίτι έναν τύπο παρακολούθησης που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε ιατρικές εξετάσεις ή εξειδικευμένα μηχανήματα.

Η ιδέα να χρησιμοποιούνται τα σωματικά απόβλητα ως πηγή πολύτιμων δεδομένων δεν είναι νέα — ωστόσο, μέχρι πρόσφατα φαινόταν μάλλον παράξενη ή υπερβολική. Τώρα όμως, εταιρείες όπως η Throne και άλλες startups στον χώρο της ψηφιακής υγείας επενδύουν στην ίδια κατεύθυνση: στην ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να αναγνωρίζουν τον χρήστη και να μετρούν βιολογικές παραμέτρους μέσα από την καθημερινή ρουτίνα του μπάνιου.

Η λογική πίσω από αυτές τις συσκευές είναι απλή: η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται συνεχώς και χωρίς ταλαιπωρία. Οι αναλύσεις αυτές, παρότι δεν αντικαθιστούν τα ιατρικά τεστ, μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό μεταβολικών ή εντερικών διαταραχών, με τρόπο μη επεμβατικό και σχεδόν αόρατο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Kohler για πλήρη ασφάλεια δεδομένων, δεν λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με την ιδιωτικότητα. Μια συσκευή με κάμερα στην τουαλέτα δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί κανείς, ακόμη κι αν «κοιτάζει μόνο προς τα κάτω». Η εταιρεία πάντως υποστηρίζει ότι όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά και ανεβαίνουν στο cloud μόνο αφού κρυπτογραφηθούν.

Όσον αφορά το κόστος, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πέρα από την τιμή της συσκευής, οι χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν και μια μηνιαία συνδρομή που κυμαίνεται μεταξύ €70 και €160, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ανάλυσης και τεχνικής υποστήριξης.

Το Dekoda είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, με τις πρώτες αποστολές να ξεκινούν στις 21 Οκτωβρίου.

