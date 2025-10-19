Η Atari αναβιώνει το Intellivision μετά από 45 χρόνια!

Η Atari ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά των retro gamers – αυτή τη φορά όχι με μια δική της κονσόλα, αλλά με την αναβίωση ενός παλιού της αντιπάλου. Το Intellivision επιστρέφει, 45 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, σε μια σύγχρονη εκδοχή που συνδυάζει την αισθητική των 80s με τη σημερινή τεχνολογία.

Η νέα κονσόλα ονομάζεται Intellivision Sprint και αποτελεί μια «μοντέρνα αναγέννηση» του κλασικού συστήματος της Mattel Electronics, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια η Atari. Πρόκειται για ένα project που απευθύνεται τόσο στους νοσταλγούς της πρώτης γενιάς gamers όσο και σε όσους αναζητούν μια πιο προσιτή εναλλακτική απέναντι στις υπερσύγχρονες κονσόλες του σήμερα.

Το Intellivision Sprint διατηρεί την εμβληματική εμφάνιση του αρχικού συστήματος, με το χαρακτηριστικό ξύλινο panel και τις απλές γραμμές του κλασικού design των 80s. Ωστόσο, κάτω από το retro περίβλημα κρύβεται σύγχρονη τεχνολογία: υποστηρίζει HDMI έξοδο, ασύρματους ελεγκτές και διαθέτει θύρα USB-A.

Η κονσόλα έρχεται με 45 προεγκατεστημένα παιχνίδια, ανάμεσά τους αγαπημένοι τίτλοι όπως Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice και Boulder Dash. Το lineup περιλαμβάνει επίσης αθλητικά παιχνίδια – όπως Baseball, Super Pro Football, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis και Chip Shot Super Pro Golf – καθώς και κλασικά strategy games όπως B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle και Utopia.

Η τιμή της κονσόλας έχει οριστεί στα 149,99 δολάρια, με προπαραγγελίες να ανοίγουν στις 17 Οκτωβρίου μέσω του Atari.com. Οι αποστολές θα ξεκινήσουν στις 5 Δεκεμβρίου, εγκαίρως για την εορταστική περίοδο.

Η ιστορία του Intellivision είναι άρρηκτα δεμένη με εκείνη της Atari. Όταν κυκλοφόρησε το 1980, η κονσόλα της Mattel Electronics είχε σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί το Atari 2600, το οποίο είχε ήδη κυριαρχήσει στην αγορά από το 1977. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο εταιρείες έμελλε να γίνει ο πρώτος μεγάλος “console war” στην ιστορία του gaming.

Από τεχνικής πλευράς, το Intellivision ήταν ανώτερο: είχε πιο εξελιγμένα γραφικά και καλύτερο επεξεργαστή. Το Atari 2600, όμως, κέρδισε τη μάχη της δημοτικότητας χάρη στη χαμηλότερη τιμή και την τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων του. Η αντιπαράθεση πήρε ακόμα και διαφημιστικές διαστάσεις, με τη Mattel να επιστρατεύει τον συγγραφέα George Plimpton για μια σειρά τηλεοπτικών spots που χλεύαζαν τις αδυναμίες του Atari 2600.

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το γεγονός ότι η ίδια η Atari είναι αυτή που αναβιώνει το Intellivision αποτελεί μια μικρή ειρωνεία της ιστορίας — ή ίσως ένα δείγμα ωριμότητας της σύγχρονης gaming βιομηχανίας, που πια αντιμετωπίζει το παρελθόν της όχι ως ανταγωνισμό, αλλά ως πολιτιστική κληρονομιά.

Τον Μάιο του 2024, η Atari ανακοίνωσε επίσημα ότι εξαγόρασε την επωνυμία Intellivision από τη Mattel, αποκτώντας τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος και των κλασικών τίτλων της σειράς. Τότε, η εταιρεία είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αναπτύξει καινούρια παιχνίδια στο πνεύμα του αρχικού Intellivision, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για νέους τίτλους.

Η σημερινή κυκλοφορία του Intellivision Sprint επικεντρώνεται αποκλειστικά στα κλασικά παιχνίδια, χωρίς νέα releases — κάτι που μάλλον εξυπηρετεί το κοινό των συλλεκτών και των retro fans. Ωστόσο, η Atari δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να δούμε νέα projects στο μέλλον, πιθανώς υβριδικά παιχνίδια που συνδυάζουν τη ρετρό αισθητική με σύγχρονα gameplay στοιχεία.

[source]