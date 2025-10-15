Νέο Apple Vision Pro με M5 chip: Ταχύτερο, πιο άνετο και με 120Hz οθόνη

Η Apple προχώρησε στην ανανέωση του Vision Pro, του headset μικτής πραγματικότητας, εξοπλίζοντάς το με το νέο M5 chip και ένα πιο άνετο Dual Knit Band. Η ενημερωμένη συσκευή προσφέρει αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις, αυξημένη διάρκεια μπαταρίας και καλύτερη εμπειρία θέασης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να εξελίξει την κατηγορία των spatial computers.

Νέος επεξεργαστής M5: δύναμη και αποδοτικότητα

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Vision Pro βρίσκεται στο εσωτερικό του. Το νέο M5 chip αντικαθιστά το M2, φέρνοντας αυξημένες επιδόσεις και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Αν και η Apple δεν δημοσίευσε επίσημα ποσοστά βελτίωσης, αναφέρει ότι:

Η διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο φτάνει πλέον έως και τις 3 ώρες με μία φόρτιση (έναντι 2,5 ωρών στο προηγούμενο μοντέλο).

Ο επεξεργαστής επιτρέπει την απόδοση 10% περισσότερων pixel, προσφέροντας πιο καθαρές εικόνες και ευκρινέστερο κείμενο.

Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης αυξήθηκε στα 120Hz, από τα 100Hz, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη φυσικότητα της εμπειρίας.

Η Apple εξοπλίζει επίσης το M5 με hardware-accelerated ray tracing και mesh shading – δυνατότητες που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σειρά M3 – ανεβάζοντας το επίπεδο γραφικών και ρεαλισμού των σκηνών στο Vision Pro.

Παράλληλα, η 16-core Neural Engine της νέας γενιάς καθιστά τις λειτουργίες Apple Intelligence και τις υπόλοιπες AI δυνατότητες έως και 50% ταχύτερες. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο έξυπνη, προσαρμοστική και άμεση εμπειρία χρήσης, τόσο σε επαγγελματικές εφαρμογές όσο και στην ψυχαγωγία.

Dual Knit Band: Νέα εποχή στην άνεση

Χωρίς να αλλάζει οπτικά, το Vision Pro αποκτά μια σημαντική βελτίωση στην εργονομία με το νέο Dual Knit Band. Η Apple ανασχεδίασε τη ζώνη στήριξης, εστιάζοντας στην άνεση και στη σταθερότητα κατά τη χρήση.

Η Dual Knit Band είναι κατασκευασμένη από δύο ιμάντες που ενώνονται σε ένα ενιαίο κομμάτι:

Ο πάνω ιμάντας περνά πάνω από το κεφάλι, εξασφαλίζοντας σταθερό κράτημα.

Ο κάτω ιμάντας αγκαλιάζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, ενσωματώνοντας ένθετα από βολφράμιο (tungsten) που λειτουργούν ως αντίβαρο για καλύτερη ισορροπία.

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει εύκολα το κράτημα μέσω του Fit Dial, επιτυγχάνοντας την ιδανική εφαρμογή για πολύωρη χρήση χωρίς πίεση ή ενόχληση.

Η νέα ζώνη διατίθεται σε τρία μεγέθη (Small, Medium, Large) και μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά έναντι 99 δολαρίων. Είναι επίσης πλήρως συμβατή με το προηγούμενο μοντέλο Vision Pro, ενώ η σωστή επιλογή μεγέθους μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή Apple Store στο iPhone.

Πλήρες πακέτο με νέες προσθήκες

Η συσκευασία του ανανεωμένου Vision Pro περιλαμβάνει πλέον:

Το νέο Dual Knit Band

Ένα Light Seal και δύο Light Seal Cushions

Κάλυμμα προστασίας για το μπροστινό μέρος

Πανί καθαρισμού (polishing cloth)

Μπαταρία

Καλώδιο φόρτισης USB-C

Το νέο Dynamic Power Adapter 40W (μέγιστη ισχύς 60W)

Σημειώνεται πως το προηγούμενο μοντέλο συνοδευόταν από τον πλέον καταργημένο 30W USB-C φορτιστή. Το εξωτερικό battery pack εξακολουθεί να παραμένει, επιτρέποντας στον χρήστη να απολαμβάνει τις ίδιες δυνατότητες χωρίς σημαντική αύξηση βάρους στο headset.

Εμπειρία χωρίς αλλαγές στο design, αλλά με αισθητές βελτιώσεις

Αν και εξωτερικά το Vision Pro διατηρεί τον σχεδιασμό του πρώτου μοντέλου, η Apple έχει φροντίσει να το εξελίξει ουσιαστικά. Το headset εξακολουθεί να διαθέτει το chip R1 για επεξεργασία εισόδων, ενώ η προσθήκη του M5 το καθιστά πιο ισχυρό και αποδοτικό για καθημερινή χρήση, εφαρμογές παραγωγικότητας και περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας.

Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στο hardware. Με την επερχόμενη αναβάθμιση του iPadOS 26.1, η εφαρμογή Vision Pro θα επεκταθεί και στο iPad, προσφέροντας πιο ευέλικτες δυνατότητες προβολής και διαχείρισης περιεχομένου, πέρα από το iPhone όπου μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικά διαθέσιμη.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Το νέο Vision Pro είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στις 22 Οκτωβρίου 2025. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή παραμένει ίδια — από 3.499 δολάρια — και διατίθεται σε εκδόσεις με:

256GB

512GB

1TB αποθηκευτικού χώρου

Η διάθεση επεκτείνεται σε περισσότερες αγορές: Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν η κυκλοφορία θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο έτος.

Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν τη νέα έκδοση, θα μπορούν να το κάνουν σε φυσικά Apple Stores από τις 22 Οκτωβρίου.

