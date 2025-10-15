Project Moohan: Ο αντίπαλος του Apple Vision Pro από τη Samsung αποκαλύπτεται την επόμενη εβδομάδα

Η Samsung ετοιμάζεται να ρίξει τη δική της «βόμβα» στην αγορά της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ανακοινώνοντας επίσημα την ημερομηνία αποκάλυψης του Project Moohan – της νέας XR συσκευής που φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι στο Apple Vision Pro. Το μεγάλο γεγονός, με τίτλο «Worlds Wide Open», θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας ίσως την έναρξη μιας νέας εποχής για τα immersive gadgets.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα θεαματικό teaser με εικόνες σε τροχιά και το λογότυπο Galaxy να δεσπόζει, προϊδεάζοντας για ένα event υψηλών προσδοκιών. Σύμφωνα με τη Samsung, το Project Moohan είναι «το πρώτο προϊόν που δημιουργήθηκε ειδικά για την ανοιχτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα Android XR», γεγονός που υποδηλώνει πως η εταιρεία θέλει να χτίσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, το Project Moohan «συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με καθηλωτικές εμπειρίες νέας γενιάς, ανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα δυνατοτήτων και θέτοντας νέα πρότυπα για την XR τεχνολογία». Ουσιαστικά, πρόκειται για την απάντηση της Samsung στο Vision Pro της Apple, αλλά με περισσότερη έμφαση στην προσβασιμότητα, την ευκολία χρήσης και, πιθανότατα, τη χαμηλότερη τιμή.

Παρότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με το τελικό όνομα ή την ακριβή τιμή της συσκευής, οι μέχρι στιγμής διαρροές δίνουν μια πρώτη εικόνα. Πηγές κοντά στη βιομηχανία αναφέρουν ότι η τιμή του Project Moohan θα κυμαίνεται μεταξύ 1.800 και 3.000 δολαρίων – ένα ποσό μεν υψηλό, αλλά αισθητά χαμηλότερο από το Apple Vision Pro, το οποίο ξεπερνά τα 3.500 δολάρια. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Samsung στοχεύει να προσελκύσει τόσο τους τεχνολογικά προχωρημένους χρήστες όσο και εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν την XR εμπειρία χωρίς να «σπάσουν» τον προϋπολογισμό τους.

Οι ίδιες διαρροές υποστηρίζουν ότι το Project Moohan θα διαθέτει ανάλυση άνω των 4K σε κάθε μάτι, κάτι που – αν ισχύει – θα του δώσει σαφές πλεονέκτημα έναντι του Vision Pro. Το επίπεδο ευκρίνειας αυτό θα προσφέρει εικόνες με εξαιρετικό βάθος, λεπτομέρεια και ρεαλισμό, καθιστώντας το headset ιδανικό τόσο για ψυχαγωγία όσο και για επαγγελματικές εφαρμογές, όπως σχεδιασμός, αρχιτεκτονική ή εκπαίδευση σε εικονικά περιβάλλοντα.

Πέρα από την τεχνολογική του υπεροχή, η Samsung φαίνεται να επενδύει και στη δημιουργία μιας κοινότητας χρηστών γύρω από το Project Moohan. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι όσοι κάνουν κράτηση για οποιαδήποτε συσκευή Galaxy πριν από το event θα λάβουν πίστωση 100 δολαρίων για χρήση σε μελλοντικές αγορές. Η προσφορά ισχύει έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ οι αγορές του Project Moohan θα πραγματοποιούνται από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου. Είναι σαφές ότι η Samsung επιδιώκει να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κοινού πριν καν γίνει η επίσημη παρουσίαση.

Το event της 21ης Οκτωβρίου υπόσχεται να φέρει μαζί του πολλές εκπλήξεις, καθώς πέρα από το Project Moohan, αναμένεται να παρουσιαστούν και άλλα προϊόντα ή συνεργασίες που θα πλαισιώσουν το νέο XR οικοσύστημα.



