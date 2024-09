Deliver At All Costs: Το νέο game της Konami μοιάζει με GTA στη δεκαετία του 1950

Η Konami και η σουηδική εταιρεία ανάπτυξης Far Out Games αποκάλυψαν σήμερα το Deliver At All Costs, τον πρώτο τίτλο ενός νέου στούντιο που συνδυάζει το χάος, την καταστροφή και το μυστήριο!

Το Deliver At All Costs είναι ένα αφηγηματικό action game που διαδραματίζεται στο νοσταλγικό σκηνικό ενός κόσμου εμπνευσμένου από τη δεκαετία του 1950. Μπείτε στο ρόλο του Winston Green, ενός οξύθυμου κούριερ με σκοτεινό παρελθόν, που περιηγείται σε έναν κόσμο με rock 'n' roll, πουά και πυρηνικούς φόβους. Ως Winston, θα αναλάβετε παράξενες και επικίνδυνες παραδόσεις, σπέρνοντας τον όλεθρο σε καταστρέψιμα περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας διάφορα οχήματα. Το παιχνίδι διαθέτει έναν δυναμικό κόσμο όπου οι ενέργειές σας έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, ενώ παράλληλα ξετυλίγεται μια συναρπαστική ιστορία ίντριγκας σε τρεις πράξεις. Με αισθητική, μουσική και σχεδιασμό εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1950, το παιχνίδι βυθίζει τους παίκτες στην εμβληματική ατμόσφαιρα της εποχής.

Το Deliver At All Costs δημιουργήθηκε από την Far Out Games και είναι το πρώτο παιχνίδι από ένα αφοσιωμένο και παθιασμένο στούντιο με έδρα το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Η Konami Digital Entertainment B.V. και η Far Out Games θα συνεργαστούν σε μια εκδοτική συνεργασία, φέρνοντας το παιχνίδι στις παγκόσμιες αγορές στο PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam και Epic Games Store.

Το Deliver At All Costs είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε φυσική μορφή από τώρα στην περιοχή EMEA, ενώ η wishlist είναι διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές προπαραγγελίες και την ημερομηνία κυκλοφορίας θα αποκαλυφθούν αργότερα.

Σπείρετε τον όλεθρο και την καταστροφή στους δρόμους

Οργώστε την πόλη σε περιβάλλοντα υψηλής καταστρεψιμότητας σπέρνοντας τον όλεθρο με μια μεγάλη ποικιλία οχημάτων. Αναλάβετε παράξενες παραδόσεις και αποστολές, καθεμία με το δικό της μοναδικό στυλ παιχνιδιού και μηχανισμό. Από την παράδοση ενός γιγάντιου Marlin που χτυπιέται, μέχρι τη διάλυση μιας ατομικής βόμβας που ακροβατεί στα όρια της έκρηξης, περιμένετε πάντα το απροσδόκητο!

Ταξιδέψτε σε έναν δυναμικό κόσμο

Εξερευνήστε έναν περίπλοκα σχεδιασμένο κόσμο με μεγάλα ημι-ανοιχτά περιβάλλοντα τόσο με τα πόδια όσο και με το όχημά σας. Προσέξτε όμως να μην αναστατώσετε τους πολίτες - θα αντιδράσουν στις ενέργειές σας με τους πιο απρόβλεπτους τρόπους...

Ελάτε για το χάος, μείνετε για την ιστορία

Μέσα στο χάος και την καταστροφή, ξεκινήστε μια ιστορία μυστηρίου και ίντριγκας που χωρίζεται σε τρεις πράξεις, με ένα καστ ξεχωριστών και αξέχαστων χαρακτήρων. Παρακολουθήστε το ταξίδι του Winston καθώς κατρακυλά στα βάθη της τρέλας.

Τα αξιοθέατα και οι ήχοι του 1959

Βυθιστείτε στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1950 με αισθητική και υποβλητική μουσική που αποτίει φόρο τιμής στην κλασική εποχή. Διαθέτοντας στοιχεία σχεδιασμού της δεκαετίας του 1950, ένα πρωτότυπο soundtrack, ραδιοφωνικές διαφημίσεις, αγγλική φωνητική υποκριτική και ένα UI που ταιριάζει στην εποχή - όλα αυτά αποτυπώνουν την ουσία όσων έκαναν τη δεκαετία του 1950 εμβληματική.