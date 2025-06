Return to Silent Hill: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας ταινίας!

Η επιστροφή στον τρομακτικό κόσμο του Silent Hill είναι πλέον επίσημη: η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Silent Hill 2 απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας και αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 23 Ιανουαρίου 2026, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Deadline. Η κυκλοφορία της ταινίας συμπίπτει συμβολικά με τη συμπλήρωση 20 ετών από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας Silent Hill, που είχε κάνει το ντεμπούτο της το 2006.

Η νέα ταινία, με τίτλο Return to Silent Hill, βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι της Konami, το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία του είδους. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τον Jeremy Irvine, γνωστό από το Mamma Mia! Here We Go Again, ο οποίος ενσαρκώνει τον James Sunderland, έναν άνδρα που βασανίζεται από την απώλεια της γυναίκας του και ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι στην πόλη του Silent Hill, μετά την παραλαβή ενός μυστηριώδους γράμματος που φέρεται να προέρχεται από τη νεκρή σύζυγό του, Mary. Τον ρόλο της Mary αναλαμβάνει η Hannah Emily Anderson, γνωστή από το The Purge.

Η πλοκή της ταινίας ακολουθεί πιστά τις βασικές γραμμές του παιχνιδιού, με τον Sunderland να προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από την ανατριχιαστική επιστολή και να βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από αλλόκοτους κατοίκους και τρομακτικά πλάσματα, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Pyramid Head, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές στην ιστορία των horror video games.

Η σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφεται από τον Christophe Gans, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία της πρώτης Silent Hill το 2006. Αυτή τη φορά, ο Gans συνυπογράφει και το σενάριο, μαζί με τη Sandra Vo-Anh και τον Will Schneider. Η επιστροφή του Gans θεωρείται σημαντική, καθώς η αρχική ταινία, αν και δίχασε κοινό και κριτικούς, αναγνωρίστηκε για την ατμόσφαιρά της και την οπτική της πιστότητα στο υλικό προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Evie Templeton, η οποία είχε χαρίσει τη φωνή της στη Laura στο remake του Silent Hill 2 που κυκλοφόρησε το 2024, αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της και στη νέα κινηματογραφική μεταφορά. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πλήρης σύνθεση του καστ, η συμμετοχή της Templeton δείχνει τη σύνδεση ανάμεσα στο νέο παιχνίδι και την ταινία, ενισχύοντας τη συνοχή στο σύμπαν του Silent Hill.

Ο Mark Rupp, CFO/COO και συνιδρυτής της Iconic Events Releasing, σχολίασε σχετικά με την ανακοίνωση:

Το Return to Silent Hill έρχεται σε μια ιδανική χρονική στιγμή, μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του remake του παιχνιδιού Silent Hill 2 στο οποίο βασίζεται, ενώ ταυτόχρονα τιμά την επέτειο των 20 ετών από την αρχή της κινηματογραφικής σειράς τρόμου.

Η νέα ταινία αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο στο κινηματογραφικό σύμπαν του Silent Hill. Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006, είχε ως πρωταγωνίστρια τη Radha Mitchell, ενώ συμμετείχαν επίσης οι Sean Bean, Laurie Holden και Jodelle Ferland. Ακολούθησε το 2012 το Silent Hill: Revelation, με την Adelaide Clemens να υποδύεται την ενήλικη εκδοχή της πρωταγωνίστριας του πρώτου φιλμ. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια να συνεχιστεί το franchise, και οι δύο προηγούμενες ταινίες δέχθηκαν αρνητικές κριτικές, με τη δεύτερη να καταγράφει απογοητευτική βαθμολογία μόλις 8% στο Rotten Tomatoes.

