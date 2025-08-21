Hedda: Πρώτο trailer για το remake στο έργο του Ίψεν

Η Nia DaCosta, σκηνοθέτιδα που γνωρίσαμε πρόσφατα μέσα από το The Marvels, επιστρέφει με μια τολμηρή αναδημιουργία του κλασικού έργου Hedda Gabler του Henrik Ibsen. Στη νέα της ταινία με τίτλο Hedda, συνεργάζεται ξανά με την Tessa Thompson, με την οποία είχε δουλέψει στο Little Woods. Το αποτέλεσμα υπόσχεται να είναι μια κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη ένταση, γοητεία και ένα απρόσμενο ρομαντικό υπόβαθρο.

Η Thompson αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενσαρκώνοντας τη Hedda, μια παντρεμένη κοσμική γυναίκα που φαινομενικά τα έχει όλα: κοινωνική θέση, κύρος και μια ζωή βολεμένη μέσα στη χλιδή. Ωστόσο, η εμφάνιση μιας παλιάς αγάπης ανατρέπει τις ισορροπίες και τη φέρνει αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό. Σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα μόνο νυχτερινό σκηνικό, η ηρωίδα παλεύει με τις καταπιεσμένες της επιθυμίες, ανασύρει μνήμες που προσπαθούσε να ξεχάσει και στροβιλίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο πάθος, ίντριγκα και προδοσία.

Η DaCosta δεν περιορίστηκε σε μια πιστή μεταφορά του έργου του Ibsen. Έδωσε μια φρέσκια πνοή αλλάζοντας κρίσιμες λεπτομέρειες, με πιο χαρακτηριστική την αλλαγή φύλου στον ρόλο της παλιάς αγάπης της Hedda. Ενώ στο πρωτότυπο έργο ο Eilert Lövborg είναι άνδρας, στη νέα εκδοχή γίνεται Eileen Lövborg, μια γυναίκα την οποία υποδύεται η Nina Hoss, γνωστή από το Do Not Expect Too Much from the End of the World. Η επιλογή αυτή δίνει στην ιστορία μια σαφώς πιο έντονη σαπφική διάσταση, κάνοντας τον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας ακόμα πιο σύνθετο και απρόβλεπτο.

Το πρώτο trailer δείχνει ξεκάθαρα τη δυνατή χημεία ανάμεσα στη Thompson και τη Hoss, στοιχείο που αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταινίας. Η σκηνοθετική ματιά της DaCosta συνδυάζει κομψότητα με ωμή ένταση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου ο ρομαντισμός συναντά τη χειραγώγηση και η πολυτέλεια της κοινωνικής ζωής συγκρούεται με τα κρυμμένα πάθη.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της Hedda έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, στο Toronto International Film Festival (TIFF). Εκεί θα γίνουν τα πρώτα σχόλια και οι κριτικές, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη μεγάλο. Μετά το φεστιβάλ, η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες από τις 22 Οκτωβρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως μέσα από την πλατφόρμα Prime Video.