Δεν έχεις λεφτά για διακοπές; Η AI σε «φωτογραφίζει» όπου θέλεις

Η επιθυμία για λίγη πολυτέλεια και ξεκούραση δεν ήταν ποτέ φθηνή, αλλά σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μια ψηφιακή διέξοδο για όσους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις διακοπές των ονείρων τους. Από φωτογραφίες με ιδιωτικά τζετ και αυτοκίνητα πολυτελείας μέχρι shopping σε μπουτίκ μεγάλων οίκων μόδας, η AI έχει γίνει εργαλείο προσωπικού «εκτοπισμού» από την καθημερινότητα, δημιουργώντας μια εικονική ζωή γεμάτη ανέσεις.

Ο Tim Wijaya, προγραμματιστής εφαρμογών, αποκάλυψε ότι στη διάρκεια συμβουλευτικής συνεργασίας με την OpenAI φέτος, παρατήρησε την εκτεταμένη χρήση του ChatGPT στην Ινδονησία. Σε διάφορες ομάδες στο Facebook, μερικές από τις οποίες αριθμούν μέχρι και 30.000 μέλη, οι χρήστες μοιράζονταν φωτογραφίες AI που τους έδειχναν να ζουν πολυτελείς εμπειρίες: πόζες δίπλα σε Lamborghinis, αγορές σε Gucci και ταξίδια σε εξωτικά μέρη. Η πλειονότητα αυτών των χρηστών προέρχεται από μεσαία-χαμηλά εισοδήματα σε μικρότερες πόλεις, με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 400 δολαρίων. «Είναι τόσο θλιβερό όσο και συναρπαστικό που η AI έχει γίνει μορφή εκτόνωσης και φαντασίας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώνουν ζωές που πιθανότατα δεν θα ζήσουν ποτέ», σχολίασε ο Wijaya.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Laurent Del Rey, σχεδιαστής προϊόντων στο εργαστήριο Superintelligence της Meta, δημιούργησε την εφαρμογή Endless Summer. Η εφαρμογή υπόσχεται να φέρνει στον χρήστη «τη ζωή που αξίζει να ζήσει», χρησιμοποιώντας ψεύτικες φωτογραφίες διακοπών ως τρόπο προσωρινής ανακούφισης από το burnout. Ο Del Rey περιγράφει το project ως ένα εργαλείο για «να δημιουργήσεις ψηφιακά στιγμιότυπα μιας καλύτερης ζωής όταν η καθημερινότητα σε κουράζει».

Η συγκεκριμένη τάση δεν περιορίζεται στο Endless Summer. Στο App Store και το Google Play έχουν εμφανιστεί δεκάδες εφαρμογές που υπόσχονται να βοηθήσουν τους χρήστες να «μανιφέστουν» με AI, δημιουργώντας εικόνες και περιβάλλοντα που αντιστοιχούν σε στόχους και επιθυμίες. Από το Manifest AI Coach και το Manifestar AI μέχρι το ManifestMe, οι εφαρμογές προσφέρουν από προσωπικές οπτικοποιήσεις μέχρι καθημερινές επιβεβαιώσεις για αυτοβελτίωση. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών δεν παραδίδει πραγματικά τα υποσχόμενα αποτελέσματα. Σε δοκιμές, οι εφαρμογές συχνά περιορίζονται σε κείμενα ή γενικές εικόνες χωρίς ρεαλιστική σχέση με τον χρήστη.

Η Endless Summer ξεχωρίζει γιατί κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Ο χρήστης ανεβάζει τρεις φωτογραφίες του και η εφαρμογή δημιουργεί «φανταστικές διακοπές» χρησιμοποιώντας αυτές ως βάση. Η εφαρμογή περιορίζει τις δωρεάν χρήσεις σε τρεις εικόνες, προτείνοντας συνδρομές για περισσότερα στιγμιότυπα: 30 εικόνες με 3,99 δολάρια, 150 εικόνες με 17,99 δολάρια και 300 εικόνες με 34,99 δολάρια.

