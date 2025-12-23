Το HarmonyOS της Huawei «εκθρόνισε» την Apple στην Κίνα

Αν κάποιος παρατηρούσε την αγορά των smartphones πριν από τρία χρόνια, η Huawei έμοιαζε με έναν γίγαντα που είχε γονατίσει. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είχαν αποκόψει την κινεζική εταιρεία από ζωτικής σημασίας τεχνολογίες και, κυρίως, από τις υπηρεσίες της Google. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία από την αγορά της Κίνας δεν δείχνουν απλώς ανάκαμψη, αλλά μια ολική ανατροπή του σκηνικού. Το HarmonyOS, το λειτουργικό σύστημα που γεννήθηκε από την ανάγκη επιβίωσης, έχει πλέον ξεπεράσει το iOS της Apple στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή φρουράς στην μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Τα δεδομένα είναι αμείλικτα για τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις της αγοράς (όπως αυτές της Counterpoint Research), η Huawei κατέγραψε μια εκρηκτική αύξηση πωλήσεων που αγγίζει το 64%σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του 2τους. Την ίδια στιγμή, η Apple βλέπει τις πωλήσεις του iPhone να υποχωρούν κατά περίπου 20% στην ίδια περιοχή.

Αυτό δεν είναι απλώς μια στατιστική διακύμανση. Είναι η απόδειξη ότι το στοίχημα της Huawei να επενδύσει στο δικό της οικοσύστημα αποδίδει καρπούς. Το HarmonyOS κατέχει πλέον μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 17% στην Κίνα, αφήνοντας πίσω του το iOS και κοιτάζοντας πλέον στα μάτια το Android, το οποίο παραμένει στην κορυφή αλλά νιώθει την πίεση.

Η επιτυχία της σειράς Mate 60

Πίσω από αυτή την επιτυχία «κρύβεται» το Mate 60 Pro. Η κυκλοφορία της συγκεκριμένης συσκευής λειτούργησε ως καταλύτης. Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Kirin 9000S, ο οποίος κατασκευάζεται εγχώρια και υποστηρίζει συνδεσιμότητα 5G, το smartphone αυτό απέδειξε ότι η κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών μπορεί να παρακάμψει, ως ένα βαθμό, τους δυτικούς περιορισμούς.

Για τον Κινέζο καταναλωτή, το Mate 60 δεν ήταν απλώς ένα ακόμα smartphone. Ήταν μια δήλωση τεχνολογικής ανεξαρτησίας. Η στροφή του αγοραστικού κοινού προς τα προϊόντα της Huawei έχει έντονα πατριωτικά χαρακτηριστικά, καθώς η εταιρεία θεωρείται πλέον σύμβολο ανθεκτικότητας απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

HarmonyOS NEXT: Κόβοντας τον ομφάλιο λώρο

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της εξέλιξης είναι η στρατηγική πίσω από το λογισμικό. Η Huawei δεν αρκείται στο να τρέχει μια τροποποιημένη έκδοση του Android. Με το επερχόμενο HarmonyOS NEXT, η εταιρεία προχωρά σε μια ριζοσπαστική κίνηση: αφαιρεί πλήρως την υποστήριξη για εφαρμογές Android.

Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα «καθαρόαιμο», χτισμένο από το μηδέν, που δεν βασίζεται σε κώδικα Linux ή Android Open Source Project (AOSP). Αυτή η κίνηση είναι υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής απόδοσης. Υποχρεώνει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές αποκλειστικά για το οικοσύστημα της Huawei. Ήδη, κινεζικοί κολοσσοί όπως η Meituan, η JD.com και άλλοι, αναπτύσσουν native εφαρμογές για την πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα αύταρκες ψηφιακό περιβάλλον που δεν εξαρτάται από τη Δύση.

Ο «πονοκέφαλος» της Apple

Για την Apple, η οποία παραδοσιακά θεωρούσε την Κίνα ως το προπύργιο της ανάπτυξής της, τα νέα είναι ανησυχητικά. Ο Τιμ Κουκ και η ομάδα του βλέπουν το μερίδιό τους να συρρικνώνεται όχι επειδή τα iPhone έπαψαν να είναι ποιοτικά, αλλά επειδή ο ανταγωνισμός προσφέρει πλέον κάτι που η Apple δυσκολεύεται να αντιγράψει: μια συσκευή που είναι πλήρως ενσωματωμένη στις ιδιαιτερότητες και τις υπηρεσίες της τοπικής αγοράς, χωρίς τον φόβο εξωτερικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον, η καινοτομία στα αναδιπλούμενα τηλέφωνα (foldables), όπου η Huawei πρωταγωνιστεί με μοντέλα όπως το Mate X5 και το πρόσφατο Mate XT, αφήνει την Apple –που δεν διαθέτει αντίστοιχη πρόταση– εκτός ενός premium κομματιού της αγοράς που γνωρίζει άνθηση.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Η αναγέννηση της Huawei μέσω του HarmonyOS προσθέτει έναν ακόμη σοβαρό παίκτη αγορά της Κίνας. Ενώ στον υπόλοιπο κόσμο το δίπολο iOS-Android παραμένει κραταιό, στην Κίνα διαμορφώνεται μια ξεχωριστή πραγματικότητα.

Αν το HarmonyOS NEXT πετύχει τον στόχο του να προσελκύσει 500.000 εφαρμογές μέσα στο επόμενο διάστημα, η Huawei θα έχει κατοχυρώσει την απόλυτη κυριαρχία στην έδρα της. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν αυτό το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί. Προς το παρόν, η εταιρεία φαίνεται να εστιάζει στην εδραίωση της θέσης της εντός των τειχών, χτίζοντας τα θεμέλια για μια μακροχρόνια αυτονομία.