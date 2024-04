Η Microsoft δοκιμάζει την εμφάνιση εικονιδίων για προτεινόμενες εφαρμογές στο Start Menu. Σε μια δημοσίευση στο blog της που ανακοινώνει την τελευταία έκδοση Windows 11 Insider Preview Build για το κανάλι Beta, η εταιρεία αποκάλυψε ότι "δοκιμάζει τώρα προτάσεις για να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε εξαιρετικές εφαρμογές από το Microsoft Store κάτω από το μενού Start Recommended".



Κάνοντας κλικ στο κουμπί Start στο Windows 11 εμφανίζονται δύο τμήματα στο μενού Start, ένα για τις καρφιτσωμένες εφαρμογές και ένα για τις προτεινόμενες εφαρμογές. Τα εικονίδια για τις εφαρμογές του Microsoft Store θα μπορούσαν τώρα ενδεχομένως να εμφανίζονται στην ενότητα Recommended (Συνιστώμενες).



Οι νέες διαφημίσεις εμφανίζονται μόνο σε ορισμένους χρήστες. Θα πρέπει να τρέχετε την έκδοση Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495 (KB5037000) και να είστε εγγεγραμμένοι στο Beta Channel for Insiders. Ακόμα και τότε, η λειτουργία των διαφημίσεων - προτάσεων εμφανίζεται μόνο σε ένα μικρό υποσύνολο των Windows 11 Insiders. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Windows 11 ως μεμονωμένος χρήστης.

Επιπλέον, η απενεργοποίηση των διαφημίσεων είναι αρκετά απλή. Αν τρέχετε το απαιτούμενο build των Windows 11 Insiders και αρχίσετε να βλέπετε τις προτεινόμενες εφαρμογές, δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Μεταβείτε στην ενότητα Settings > Personalization > Start. Απενεργοποιήστε το διακόπτη για την επιλογή "Show recommendations for tips, app promotions, and more".

Το γεγονός ότι η λειτουργία εμφανίζεται σε ένα νέο build του Windows 11 Insider δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δει το φως της ημέρας για όλους. Όπως υπενθύμισε η Microsoft σε όλους μας στην ανάρτηση στο blog της, η εταιρεία δοκιμάζει τακτικά νέα χαρακτηριστικά που μπορεί να μην κυκλοφορήσουν ποτέ. Η ιδέα είναι να τα δοκιμάσει μεταξύ των Windows Insiders και να λάβει υπόψιν της τα σχόλιά τους.

