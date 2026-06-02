Διακήρυξη του Leiden: 16 μαθηματικοί θέτουν όρια στη χρήση της AI στην έρευνα

Σύνοψη

16 ερευνητές από 15 πανεπιστήμια συνέταξαν τη «Διακήρυξη του Leiden», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της AI στα μαθηματικά.

Η χρήση Large Language Models (LLMs) και εργαλείων AI δημιουργεί ζητήματα λογοδοσίας στα μαθηματικά θεωρήματα και τις αποδείξεις. Ποιος παίρνει τα εύσημα και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα αλγοριθμικό λάθος;

Το κείμενο δεν ζητά την απαγόρευση της AI, αλλά την επιβολή αυστηρών κανόνων διαφάνειας, ορθής απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων (attribution) και υπεύθυνου peer-review.

Το έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες προς μεμονωμένους ερευνητές, πανεπιστημιακά ιδρύματα, χρηματοδότες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η αλματώδης εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης επιβάλλει πλέον τον επαναπροσδιορισμό βασικών εννοιών στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, γι’ αυτό η παγκόσμια μαθηματική κοινότητα προχώρησε σε μια συντονισμένη κίνηση θεσμικής θωράκισης. Η Διακήρυξη του Leiden για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μαθηματικά (Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics) αποτελεί το πρώτο δομημένο και καθολικά αποδεκτό πλαίσιο που επιχειρεί να βάλει τάξη στη χρήση των αλγορίθμων κατά την παραγωγή επιστημονικής γνώσης.

Τι είναι η Διακήρυξη του Leiden;

Πρόκειται για ένα κείμενο 11 σελίδων, το οποίο συντάχθηκε από 16 διακεκριμένους μαθηματικούς (και συνυπογράφεται ήδη από περισσότερους από 130 ακαδημαϊκούς, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της Διεθνούς Μαθηματικής Ένωσης - IMU). Δημοσιεύτηκε επίσημα σήμερα (2 Ιουνίου 2026) και ορίζει τις ηθικές, πρακτικές και επιστημονικές προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν τη χρήση συστημάτων AI, Proof Assistants και LLMs στη μαθηματική έρευνα. Σκοπός της δεν είναι ο αφορισμός της τεχνολογίας, αλλά η προστασία της διαφάνειας και της ανθρώπινης λογοδοσίας.

Το πρόβλημα της αυθεντίας και της απόδειξης

Ο πυρήνας των μαθηματικών βασίζεται στην έννοια της «απόδειξης». Μια μαθηματική απόδειξη οφείλει να παρέχει απόλυτη βεβαιότητα και να είναι πλήρως κατανοητή από την επιστημονική κοινότητα ως προς τα βήματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα.

Η εισαγωγή παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην εξίσωση δημιουργεί τρία βασικά διλήμματα:

Λογοδοσία: Όταν ένα νευρωνικό δίκτυο προτείνει τη λύση σε ένα πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη στην περίπτωση που τα βήματα περιέχουν συγκαλυμμένα λογικά σφάλματα; Ιδιοκτησία: Αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης συνθέσει ένα νέο θεώρημα, πρόκειται για πραγματική ανακάλυψη ή απλώς για μια περίπλοκη αναδιάταξη υπαρχόντων θεωρημάτων χωρίς τη σωστή απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων στους αρχικούς συγγραφείς; Διαφάνεια: Μια μαθηματική απόδειξη πρέπει να υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Εάν η επαλήθευσή της απαιτεί κλειστό, εμπορικό λογισμικό εταιρειών τεχνολογίας, παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της ανοιχτής επιστήμης.

Οι 23 συστάσεις για τη νέα εποχή

Η Διακήρυξη του Leiden χωρίζει τις 23 κατευθυντήριες γραμμές της σε τρεις βασικούς άξονες, απευθυνόμενη σε διαφορετικά κοινά-στόχους.

Οδηγίες προς μεμονωμένους ερευνητές

Οι συγγραφείς του κειμένου καλούν τους μαθηματικούς να υιοθετήσουν απόλυτη διαφάνεια. Βασική απαίτηση είναι η πλήρης γνωστοποίηση: κάθε ακαδημαϊκή δημοσίευση πρέπει πλέον να διαθέτει ειδική ενότητα όπου θα αναλύεται λεπτομερώς ποια LLMs ή Machine Learning συστήματα χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για προστασία της διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους (peer-review). Η παραγωγή τεράστιου όγκου κειμένου από AI έχει αυξήσει δραματικά τον φόρτο εργασίας των reviewers, οδηγώντας σε αυτό που η ακαδημαϊκή κοινότητα ονομάζει "Reviewer Fatigue".

Οδηγίες προς Πανεπιστήμια και χρηματοδότες

Οι ακαδημαϊκοί οργανισμοί καλούνται να υπερασπιστούν τα πρότυπα αυστηρότητας. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα πανεπιστήμια πρέπει να χτίσουν στρατηγικά τη δική τους τεχνογνωσία γύρω από το AI, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τις εμπορικές πλατφόρμες. Είναι κρίσιμο να χρηματοδοτηθούν δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, διασφαλίζοντας ότι η μαθηματική γνώση δεν θα καταλήξει να ελέγχεται από ολιγοπώλια της Silicon Valley.

Οδηγίες προς νομοθέτες

Το μήνυμα προς τις κυβερνήσεις είναι πως απαιτείται άμεση επένδυση σε δημόσιες υπολογιστικές υποδομές. Αν η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την προηγμένη έρευνα ελέγχεται αποκλειστικά από τρεις πολυεθνικές, η αυτονομία της επιστήμης καταλύεται. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για ρύθμιση της βιομηχανίας AI, προστατεύοντας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των δεδομένων εκπαίδευσης.

Με τη ματιά του Techgear

Διαβάζοντας τις 11 σελίδες της Διακήρυξης του Leiden (την οποία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη στο leidendeclaration.ai), καθίσταται σαφές πως η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν πάσχει από τεχνοφοβία. Αντιθέτως, λειτουργεί με βαθιά κατανόηση της αρχιτεκτονικής των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων.

Τα LLMs είναι εξαιρετικά στη συνδυαστική παραγωγή κειμένου, όμως εγγενώς στερούνται λογικής αφαίρεσης. Οι "παραισθήσεις" ενός AI εργαλείου στη συγγραφή ενός email είναι απλώς ενοχλητικές, ωστόσο, μια παραίσθηση σε μια μαθηματική απόδειξη καταρρίπτει το οικοδόμημα της βεβαιότητας πάνω στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη επιστήμη, η μηχανική και η κρυπτογραφία.

Η Διακήρυξη του Leiden υπενθυμίζει ότι η πρόοδος δεν ορίζεται μόνο από την ταχύτητα παραγωγής αποτελεσμάτων, αλλά από τη διατήρηση της ακεραιότητας. Το να επιτρέψουμε στους αλγόριθμους να παράγουν θεωρήματα που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επαληθεύσει, μετατρέπει τα μαθηματικά από θετική επιστήμη σε πράξη πίστης.