Διαθέσιμα τα iOS 26.5.2 και macOS Tahoe 26.5.2 με κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας

Σύνοψη

Η Apple προχώρησε στη διάθεση των εκδόσεων iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 και macOS Tahoe 26.5.2, κλείνοντας σημαντικά κενά ασφαλείας στα λειτουργικά της συστήματα.

Οι αναβαθμίσεις δεν περιλαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά για τους τελικούς χρήστες, αλλά εστιάζουν στην επιδιόρθωση ευπαθειών στο WebKit και τον πυρήνα (Kernel).

Συστήνεται η άμεση εγκατάσταση από όλους τους κατόχους συμβατών συσκευών, ειδικά για όσους συνδέονται συχνά σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.

Η διαδικασία αναβάθμισης απαιτεί επαρκή μπαταρία (άνω του 50%) και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ τα αρχεία εγκατάστασης είναι μικρά σε μέγεθος.

Η Apple κυκλοφόρησε επίσημα τα iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 και macOS Tahoe 26.5.2. Πρόκειται για ενδιάμεσες αναβαθμίσεις λογισμικού που εστιάζουν αποκλειστικά στη διόρθωση κρίσιμων ευπαθειών του συστήματος, στην ενίσχυση της σταθερότητας και στο κλείσιμο κενών ασφαλείας που εντοπίστηκαν στον πυρήνα και στη μηχανή περιήγησης WebKit, χωρίς να προσθέτουν νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Η συνέπεια της Apple στον κύκλο των ενημερώσεων ασφαλείας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά με τη διάθεση των συγκεκριμένων εκδόσεων. Καθώς τα οικοσυστήματα του iOS και του macOS γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, η διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις σε επίπεδο κώδικα. Οι εκδόσεις "x.x.2" παραδοσιακά αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις της εταιρείας για την αντιμετώπιση zero-day απειλών ή δυσλειτουργιών που διέφυγαν από τις μεγαλύτερες (major) εκδόσεις.

Ανάλυση ευπαθειών: WebKit και Kernel στο επίκεντρο

Αν και τα αναλυτικά έγγραφα υποστήριξης της Apple καθυστερούν να δημοσιευτούν πλήρως, οι πρώτες τεχνικές αναλύσεις δείχνουν ότι το επίκεντρο αυτών των ενημερώσεων είναι το WebKit. Η μηχανή rendering που τροφοδοτεί τον Safari και όλους τους in-app browsers στο iOS αποτελεί διαχρονικά τον νούμερο ένα στόχο των επιτεθέμενων.

Μια ευπάθεια στο WebKit επιτρέπει τη δυνητική εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα απλώς και μόνο με την επίσκεψη του χρήστη σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα. Παράλληλα, τα patches στον πυρήνα του λειτουργικού αποτρέπουν την κλιμάκωση προνομίων, όπου μια κακόβουλη εφαρμογή θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στα βαθύτερα επίπεδα του συστήματος, διαβάζοντας δεδομένα από άλλες εφαρμογές ή παρακάμπτοντας το sandbox του iOS και του macOS.

Οδηγίες εγκατάστασης

Η εγκατάσταση των ενημερώσεων γίνεται Over-The-Air (OTA) και απαιτεί ελάχιστο χρόνο, καθώς το μέγεθος των αρχείων εγκατάστασης είναι συνήθως κάτω από 500MB (εξαρτάται από τη συσκευή και την προηγούμενη έκδοση).

Για συσκευές iPhone και iPad:

Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις (Settings). Επιλέξτε Γενικά (General). Πατήστε Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Μόλις εμφανιστεί η έκδοση iOS 26.5.2 (ή iPadOS 26.5.2), πατήστε "Λήψη και Εγκατάσταση".

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η συσκευή πρέπει να έχει πάνω από 50% μπαταρία ή να είναι συνδεδεμένη στον φορτιστή, και να βρίσκεται σε δίκτυο Wi-Fi (παρότι το iOS επιτρέπει πλέον λήψεις και μέσω 5G).

Για υπολογιστές Mac (macOS Tahoe 26.5.2):

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Συστήματος (System Settings) από το μενού Apple (). Μεταβείτε στην καρτέλα Γενικά (General). Επιλέξτε Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Περιμένετε να γίνει ο έλεγχος και πατήστε εγκατάσταση. Το Mac θα χρειαστεί επανεκκίνηση.

Επιπτώσεις στην απόδοση και την μπαταρία

Όπως συμβαίνει με κάθε ενημέρωση του οικοσυστήματος της Apple, τις πρώτες ώρες μετά την εγκατάσταση του iOS 26.5.2 ή του macOS Tahoe 26.5.2, οι χρήστες ίσως παρατηρήσουν μια ανεπαίσθητη αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής στο πίσω μέρος (κυρίως γύρω από την περιοχή του επεξεργαστή) και ταχύτερη κατανάλωση της μπαταρίας.

Αυτό είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο. Το λειτουργικό σύστημα εκτελεί διεργασίες στο παρασκήνιο, όπως η επαναδημιουργία ευρετηρίων (re-indexing) για το Spotlight, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης (cache) και η βελτιστοποίηση αρχείων μητρώου (system logs). Η συμπεριφορά αυτή σταθεροποιείται πλήρως μέσα σε διάστημα 24 έως 48 ωρών, επιστρέφοντας τη συσκευή στους φυσιολογικούς ρυθμούς κατανάλωσης ενέργειας.