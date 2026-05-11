Διαθέσιμες οι νέες αναβαθμίσεις macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5 και tvOS 26.5: Τι αλλάζει

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε ταυτόχρονα τις τελικές εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5 και tvOS 26.5.

Το κύριο βάρος των αναβαθμίσεων πέφτει στη διόρθωση σφαλμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης των συσκευών.

Στο macOS Tahoe 26.5 περιλαμβάνονται μικροδιορθώσεις στη διαχείριση μνήμης και βελτιώσεις στα παραγωγικά εργαλεία του οικοσυστήματος.

Το watchOS 26.5 βελτιώνει την ακρίβεια καταγραφής δεδομένων υγείας και την αυτονομία σε παλαιότερα μοντέλα Apple Watch.

Η λήψη είναι ήδη διαθέσιμη μέσω των ρυθμίσεων συστήματος για τους χρήστες στην Ελλάδα, με την εταιρεία να συνιστά την άμεση εγκατάστασή τους.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη διάθεση των νέων εκδόσεων λογισμικού για ένα μεγάλο μέρος του οικοσυστήματός της, κυκλοφορώντας τα macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5 και tvOS 26.5. Οι συγκεκριμένες ενημερώσεις έρχονται μετά από μια εκτεταμένη περίοδο δοκιμών από προγραμματιστές και εγγεγραμμένους χρήστες, με στόχο να αντιμετωπίσουν στοχευμένα προβλήματα, να κλείσουν σημαντικά κενά ασφαλείας και να βελτιστοποιήσουν τη σταθερότητα των συσκευών.

Αν και βρισκόμαστε στο μέσο του κύκλου ζωής των συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων, η φύση των εκδόσεων "point-five" (x.5) είναι παραδοσιακά συνυφασμένη με την τελειοποίηση της εμπειρίας χρήσης, την εξομάλυνση δυσλειτουργιών και την προετοιμασία του εδάφους για τις μεγάλες ανακοινώσεις του επερχόμενου WWDC.

macOS Tahoe 26.5: Εστίαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια

Το νέο λειτουργικό σύστημα για τους υπολογιστές Mac, το macOS Tahoe 26.5, αποτελεί τη σημαντικότερη από τις τρεις κυκλοφορίες βάσει του όγκου δεδομένων και των αλλαγών που επιφέρει στον πυρήνα του συστήματος. Η Apple δεν εισάγει δραστικά νέα χαρακτηριστικά σε αυτή την έκδοση, αλλά επικεντρώνεται στην ομαλότερη λειτουργία του υπάρχοντος συνόλου δυνατοτήτων.

Οι χρήστες των MacBook, Mac mini, Mac Studio και iMac μπορούν να αναμένουν επιδιορθώσεις σε ζητήματα που αφορούσαν τη συνδεσιμότητα Bluetooth με περιφερειακά τρίτων κατασκευαστών, ένα πρόβλημα που είχε αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενες υπο-εκδόσεις. Παράλληλα, το update ενσωματώνει σημαντικά patches ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας ευπάθειες του WebKit που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα μέσω παραποιημένου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαχείριση των πόρων συστήματος. Το macOS Tahoe 26.5 φέρνει αλγοριθμικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα κατανέμει τη μνήμη RAM (Unified Memory) σε απαιτητικές εφαρμογές, προσφέροντας ελαφρώς καλύτερη απόκριση κατά το multitasking, ειδικά στα μηχανήματα με τους βασικούς επεξεργαστές της σειράς M. Εντοπίζονται επίσης μικρές διορθώσεις στην εφαρμογή Messages και στην εφαρμογή του Safari, αυξάνοντας την ταχύτητα φόρτωσης απαιτητικών ιστοσελίδων.

Για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του macOS Tahoe 26.5, αρκεί να μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις Συστήματος (System Settings) > Γενικά (General) > Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update).

watchOS 26.5: Βελτιστοποίηση μετρήσεων και αυτονομίας

Η αναβάθμιση του watchOS 26.5 απευθύνεται στους κατόχους Apple Watch και στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινής συμβίωσης με το smartwatch της εταιρείας. Οι σημειώσεις έκδοσης της Apple επιβεβαιώνουν πως η νέα έκδοση περιλαμβάνει απαραίτητες διορθώσεις σφαλμάτων και σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας.

Σε επίπεδο λειτουργικότητας, έχουν γίνει μικροεπεμβάσεις στον αλγόριθμο καταγραφής δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, βελτιώνεται η ακρίβεια στις μετρήσεις κατά τη διάρκεια εξωτερικών προπονήσεων, διορθώνοντας μικρές αποκλίσεις στον εντοπισμό GPS που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις. Αντίστοιχες διορθώσεις εντοπίζονται και στην εφαρμογή παρακολούθησης του ύπνου (Sleep tracking), όπου η αναγνώριση των σταδίων του ύπνου γίνεται πλέον με μεγαλύτερη συνέπεια.

Ένα επιπλέον όφελος που αναμένεται να δουν οι χρήστες αφορά τη διαχείριση της μπαταρίας. Οι ενημερώσεις x.5 συχνά περιέχουν βελτιστοποιήσεις στον κώδικα που μειώνουν την περιττή κατανάλωση ενέργειας στο παρασκήνιο, προσφέροντας ενδεχομένως μεγαλύτερη αυτονομία, ειδικά στα παλαιότερα συμβατά μοντέλα.

Η λήψη του watchOS 26.5 μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Watch στο συνδεδεμένο iPhone (πρέπει να "τρέχει" την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS), πηγαίνοντας στο Γενικά (General) > Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Το ρολόι πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία και να βρίσκεται στον φορτιστή του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

tvOS 26.5: Παρασκηνιακές βελτιώσεις για το Apple TV

Τέλος, το tvOS 26.5 για τα Apple TV 4K αποτελεί την πιο "αθόρυβη" αναβάθμιση της ημέρας. Το λειτουργικό σύστημα των τηλεοράσεων της Apple σπάνια δέχεται εμφανείς οπτικές αλλαγές μέσω τέτοιων ενημερώσεων. Ο σκοπός του update είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και η βελτίωση της συμβατότητας με το οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού (Smart Home).

Καθώς το Apple TV λειτουργεί συχνά ως κεντρικός κόμβος (Home Hub) για το HomeKit και το πρότυπο Matter, το tvOS 26.5 εστιάζει στην ταχύτερη απόκριση των συνδεδεμένων έξυπνων συσκευών και στην αποφυγή αποσυνδέσεων. Παράλληλα, εξομαλύνεται η αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλής ανάλυσης μέσω εφαρμογών τρίτων, ελαχιστοποιώντας τα φαινόμενα καθυστέρησης που προέκυπταν από σφάλματα στην αποκωδικοποίηση.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται συνήθως αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να την εγκαταστήσετε χειροκίνητα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings) > Σύστημα (System) > Ενημερώσεις Λογισμικού (Software Updates) στο Apple TV.

