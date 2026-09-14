Διαθέσιμο το iOS 27 στην Ελλάδα: Όλες οι νέες λειτουργίες και η λίστα των συμβατών iPhone

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε επίσημα τα λειτουργικά συστήματα iOS 27 και iPadOS 27, τα οποία φέρνουν ριζικές αισθητικές παρεμβάσεις μέσω του νέου σχεδιαστικού κώδικα Liquid Glass.

Η ενσωμάτωση της εξελιγμένης Siri AI προσφέρει πρωτοφανή επίγνωση των στοιχείων της οθόνης, λειτουργία Visual Intelligence μέσω της κάμερας και αυτόματη σύνταξη κειμένων, αλλά δυστυχώς δεν υποστηρίζεται στην Ευρώπη.

Το πλήρες πακέτο εργαλείων του Apple Intelligence παραμένει αποκλειστικό προνόμιο των χρηστών που διαθέτουν iPhone 15 Pro, τις σειρές iPhone 16 και 17, καθώς και τα νεότερα μοντέλα iPhone 18.

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές δέχονται μαζικές αναβαθμίσεις, με το Photos να αποκτά δυνατότητες Spatial Reframing και το Safari να ενσωματώνει αυτόματη οργάνωση καρτελών ανά θεματολογία.

Η προσθήκη του καινοτόμου iPhone Handoff επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών συσκευών iPhone χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου.

Η κυκλοφορία των νέων λειτουργικών συστημάτων της Apple αποτελεί παραδοσιακά την πιο κρίσιμη στιγμή του φθινοπώρου για εκατομμύρια χρήστες, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ενσωματώσει τις τελευταίες εξελίξεις της βιομηχανίας στον πυρήνα των συσκευών της.

Η διάθεση του iOS 27 και του iPadOS 27 ξεκίνησε επίσημα, επιτρέποντας στους κατόχους συμβατών συσκευών και στην Ελλάδα να προχωρήσουν στην ασύρματη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού μέσα από το μενού των ρυθμίσεων. Η αναβάθμιση απαιτεί απλώς την πλοήγηση στην ενότητα των γενικών ρυθμίσεων και την επιλογή της ενημέρωσης λογισμικού, αν και τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας παρατηρούνται πάντα αναμενόμενες καθυστερήσεις στους διακομιστές λόγω του τεράστιου όγκου των αιτημάτων.

Το νέο λογισμικό παραμένει συμβατό με παλαιότερα μοντέλα ξεκινώντας από το iPhone SE δεύτερης γενιάς και την οικογένεια των iPhone 11, εξασφαλίζοντας έτσι έναν εντυπωσιακά μεγάλο κύκλο ζωής για συσκευές που έχουν ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια παρουσίας στην αγορά.

Η αισθητική του Liquid Glass και η απόδοση του συστήματος

Μια από τις πιο άμεσα αντιληπτές αλλαγές που συναντά ο χρήστης μετά την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης είναι η εφαρμογή της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Liquid Glass. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει τη συνολική αναγνωσιμότητα των κειμένων και των εικονιδίων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν ειδικό ρυθμιστή μέσα στις ρυθμίσεις που επιτρέπει την πλήρη εξατομίκευση της εμφάνισης από ένα εντελώς διάφανο στυλ μέχρι την πλήρη σκίαση των στοιχείων της οθόνης.

Η οπτική αναβάθμιση συνοδεύεται από εκτεταμένες βελτιστοποιήσεις στον κώδικα του συστήματος, οι οποίες μεταφράζονται σε αισθητά ταχύτερους χρόνους εκκίνησης των εφαρμογών, αστραπιαία φόρτωση χιλιάδων εικόνων στη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών και πολύ πιο άμεσες μεταφορές αρχείων μέσω του πρωτοκόλλου AirDrop.

Η Siri AI μετατρέπεται σε έναν πραγματικό ψηφιακό βοηθό

Η πιο κρίσιμη προσθήκη του νέου λειτουργικού εντοπίζεται στη ριζική αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού, ο οποίος μετονομάζεται πλέον σε Siri AI και αναλαμβάνει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινή αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή. Η νέα έκδοση διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί το προσωπικό πλαίσιο των ερωτήσεων, να παρακολουθεί ενεργά όσα προβάλλονται στην οθόνη του κινητού και να αναλαμβάνει πολύπλοκες δράσεις μέσα στις εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το χαρακτηριστικό Siri Mode μέσα στην εφαρμογή της κάμερας ενσωματώνει το Visual Intelligence, επιτρέποντας στον χρήστη να στρέφει τον φακό προς τον πραγματικό κόσμο για να λάβει άμεσες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα τον διαχωρισμό ενός λογαριασμού σε ένα εστιατόριο ή την άμεση αναζήτηση διατροφικών πληροφοριών για ένα πιάτο φαγητού που βρίσκεται μπροστά του. Επιπλέον, το εργαλείο Write with Siri αναλαμβάνει τη σύνταξη ολόκληρων κειμένων από το μηδέν ή την επιμέλεια υπαρχόντων πρόχειρων σημειώσεων, προσαρμόζοντας μάλιστα το ύφος της γραφής ανάλογα με τη σχέση που διατηρεί ο χρήστης με τον εκάστοτε παραλήπτη στα μηνύματα ή το email.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Siri AI δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη μέχρι να επιλυθούν διάφορα ρυθμιστικά θέματα με την ΕΕ.

Το Apple Intelligence επεκτείνεται σε όλες τις βασικές εφαρμογές

Τα παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διαχέονται πλέον στο σύνολο του λειτουργικού συστήματος, προσφέροντας εντυπωσιακές δυνατότητες που αυτοματοποιούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Η εφαρμογή Photos αποκτά το Spatial Reframing που επιτρέπει τη μεταβολή της σύνθεσης μιας φωτογραφίας μετά τη λήψη της αλλάζοντας εικονικά τη θέση της κάμερας, ενώ το εργαλείο Extend συμπληρώνει έξυπνα τον χώρο γύρω από το κύριο θέμα με ρεαλιστικές υφές.

Το Safari ενσωματώνει τη λειτουργία Organize by Topic που αναλύει τις ανοιχτές ιστοσελίδες και τις ομαδοποιεί αυτόματα με βάση τη θεματολογία τους, την ίδια στιγμή που το Notify Me μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένες σελίδες για αλλαγές τιμών ή διαθεσιμότητα προϊόντων χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εφαρμογή Mail προσφέρει πλέον έξυπνες προτάσεις που κατανοούν το περιεχόμενο των εισερχόμενων μηνυμάτων και προτείνουν άμεσες ενέργειες, όπως τη δημιουργία διαδρομής προς ένα εστιατόριο για το οποίο μόλις επιβεβαιώθηκε μια κράτηση.

Προηγμένα εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων

Η νέα έκδοση εστιάζει ιδιαίτερα στην ασφάλεια των νεαρότερων χρηστών παρέχοντας στους γονείς ένα πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον ελέγχου μέσα από την ενότητα του Screen Time.

Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης ενός νέου παιδικού λογαριασμού έχει απλοποιηθεί δραματικά, επιτρέποντας την ακριβή επιλογή των εφαρμογών που θα είναι προσβάσιμες, ενώ η λειτουργία Ask to Browse απαιτεί τη ρητή γονική έγκριση πριν τη φόρτωση οποιουδήποτε νέου ιστότοπου.

Τα νέα χρονοδιαγράμματα δίνουν τη δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων χρονικών ορίων για διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών, όπως τα παιχνίδια ή τα κοινωνικά δίκτυα, προσαρμόζοντας τους κανόνες ανάλογα με τις ημέρες της εβδομάδας και την ηλικία του παιδιού.

Πρακτικές λύσεις συνδεσιμότητας και το καινοτόμο iPhone Handoff

Μια από τις πιο απρόσμενες αλλά εξαιρετικά χρήσιμες λειτουργίες που κάνει την εμφάνισή της στο νέο λογισμικό είναι το iPhone Handoff, το οποίο είχε ανακοινωθεί αρχικά στο συνέδριο WWDC χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αυτή η προσθήκη επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν απρόσκοπτα από τη μία συσκευή iPhone στην άλλη χρησιμοποιώντας τον ίδιο ακριβώς τηλεφωνικό αριθμό, γεγονός που λύνει τα χέρια σε επαγγελματίες που συνηθίζουν να μεταφέρουν μαζί τους πολλαπλές συσκευές.

Παράλληλα, η νέα λειτουργία Connectivity Assist διαχειρίζεται πολύ πιο έξυπνα τις μεταβάσεις μεταξύ των ασύρματων δικτύων Wi-Fi και των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, αποτρέποντας τις διακοπές κατά τη διάρκεια κλήσεων φωνής ή κλήσεων βίντεο όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το σπίτι ή το γραφείο του.