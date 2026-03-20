Διαθέσιμο ξανά το Fortnite μέσω Google Play μετά από έξι χρόνια απουσίας

Σύνοψη

Το Fortnite είναι πλέον διαθέσιμο για απευθείας λήψη από το Google Play Store σε παγκόσμιο επίπεδο, τερματίζοντας την ανάγκη για εγκατάσταση μέσω εξωτερικών αρχείων (sideloading).

Η επιστροφή αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της μακρόχρονης νομικής διαμάχης μεταξύ Epic Games και Google, η οποία οδήγησε σε αναπροσαρμογή των προμηθειών του καταστήματος.

Η Epic Games ενσωματώνει το δικό της σύστημα πληρωμών εντός της εφαρμογής, προσφέροντας 20% επιστροφή (Epic Rewards) για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου.

Η επανακυκλοφορία συμπίπτει με την έναρξη του Chapter 7 Season 2, το οποίο φέρνει βελτιστοποιήσεις αποκλειστικά για mobile συσκευές, όπως η κάθετη προβολή (portrait mode) στο Festival Main Stage.

Η επιστροφή του Fortnite στο Google Play από τις 19 Μαρτίου 2026 επιτρέπει στους χρήστες Android να κατεβάζουν και να ενημερώνουν το παιχνίδι απευθείας από το επίσημο ψηφιακό κατάστημα. Παράλληλα, η Epic Games ενσωματώνει το δικό της σύστημα εναλλακτικών πληρωμών εντός της εφαρμογής, προσφέροντας στους παίκτες 20% επιστροφή (Epic Rewards) για τις in-game συναλλαγές τους.

Το ιστορικό υπόβαθρο της νομικής σύγκρουσης

Η απουσία του δημοφιλούς τίτλου από το οικοσύστημα της Google διήρκεσε σχεδόν έξι χρόνια. Τον Αύγουστο του 2020, η Epic Games εισήγαγε έναν μηχανισμό άμεσων πληρωμών εντός του παιχνιδιού, παρακάμπτοντας εσκεμμένα το σύστημα χρέωσης της Google και την υποχρεωτική προμήθεια του 30%. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην άμεση αφαίρεση της εφαρμογής, πυροδοτώντας μια νομική διαμάχη με επίκεντρο την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η πρόσφατη επίλυση της διαμάχης υποχρέωσε τη Google να αναδιαμορφώσει την πολιτική του ψηφιακού της καταστήματος. Η βασική προμήθεια του 30% μειώθηκε στο 20% για πολλές κατηγορίες προγραμματιστών, ενώ δόθηκε η ελευθερία ενσωμάτωσης εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή της Epic Games στο Play Store υπό ευνοϊκότερους όρους.

Η νέα δομή χρεώσεων και τα Epic Rewards

Η σημαντικότερη πρακτική αλλαγή για τον τελικό χρήστη αφορά τη διαχείριση των ψηφιακών αγορών. Αντί οι παίκτες να περιορίζονται αποκλειστικά στο σύστημα της Google, η Epic παρέχει την επιλογή χρήσης του δικού της checkout. Επιλέγοντας αυτή τη μέθοδο, ο χρήστης λαμβάνει το 20% της αξίας της συναλλαγής πίσω, με τη μορφή Epic Rewards. Το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να εξαργυρωθεί σε μελλοντικές αγορές εντός του Fortnite, του Fall Guys ή του Rocket League.

Η αλλαγή αυτή έρχεται να εξισορροπήσει την πρόσφατη αναπροσαρμογή τιμών στα V-Bucks. Αν και το κόστος αγοράς του ψηφιακού νομίσματος έχει αυξηθεί, η Epic μείωσε παράλληλα τις απαιτήσεις για την αγορά των πάσων (για παράδειγμα, το OG Pass κοστίζει πλέον 800 V-Bucks, έναντι 1000). Το σύστημα επιστροφής του 20% λειτουργεί πρακτικά ως ένας μηχανισμός εξομάλυνσης των τιμών για τους συχνούς παίκτες.

Chapter 7 Season 2: Νέες λειτουργίες και Mobile βελτιστοποιήσεις

Η επαναφορά του παιχνιδιού δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή πλατφόρμας διανομής, αλλά συνδυάζεται με τη διάθεση του Chapter 7 Season 2: Showdown. Το νέο περιεχόμενο περιλαμβάνει τα γρήγορα "Marvel Blitz" matches, τα οποία εισάγουν ανανεωμένο loot, όπως την ασπίδα του Captain America, προσαρμοσμένα για συντομότερα sessions παιχνιδιού.

Εστιάζοντας αυστηρά στο mobile κοινό, η Epic προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στο user interface. Το Fortnite Festival Main Stage υποστηρίζει πλέον portrait mode (κάθετη προβολή), επιτρέποντας στους παίκτες να αλληλεπιδρούν με το ρυθμικό σκέλος του παιχνιδιού με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στις οθόνες αφής. Η προσθήκη haptic feedback σε κάθε χτύπημα της οθόνης (note highway) βελτιώνει αισθητά την απτική απόκριση. Επιπλέον, προσφέρεται το in-game κίνητρο "Invite a Friend", το οποίο ανταμείβει τους χρήστες με το "Yeddy Outfit" για την προσέλκυση νέων παικτών στην πλατφόρμα του Android.

Η άποψη του Techgear

Η απουσία του Fortnite από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών αποτελούσε όλα αυτά τα χρόνια ένα εξαιρετικό case study για τα όρια του sideloading. Κατά τις πρώτες δοκιμές μας στην έκδοση που διατίθεται πλέον μέσω του Google Play, η διαφορά στη συνολική εμπειρία χρήσης είναι αδιαμφισβήτητη. Η λήψη του αρχικού πακέτου δεδομένων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου (ο οποίος αγγίζει τα 15GB με τα high-res textures) γίνονται πλέον με τη γνωστή, σταθερή συμπεριφορά των Google Play Services, εξαλείφοντας τα ενοχλητικά notifications για "εγκατάσταση από άγνωστες πηγές".

Επιπρόσθετα, η θερμική συμπεριφορά της συσκευής κατά τη διάρκεια του portrait mode στο Festival παραμένει απολύτως διαχειρίσιμη, ενώ η απτική ανάδραση προσθέτει το βάρος που έλειπε από την αφή σε γρήγορα tapping sessions. Η νίκη της Epic Games δεν περιορίζεται απλώς στην επιστροφή ενός κερδοφόρου τίτλου, αλλά εδραιώνει ένα νέο τεχνολογικό πρότυπο. Αποδεικνύει πως τα μονοπώλια διανομής μπορούν να καμφθούν, επιβάλλοντας στην πράξη τον ανταγωνισμό στα συστήματα πληρωμών εντός του Android, μια αλλαγή που σταδιακά θα ωφελήσει το σύνολο των προγραμματιστών παγκοσμίως.