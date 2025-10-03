Disney+: Αλλάζει όψη και ενσωματώνει το Hulu παγκοσμίως!

Η Disney ανακοίνωσε επίσημα μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο Disney+ και αναμένεται να αλλάξει την εμπειρία εκατομμυρίων συνδρομητών σε όλο τον κόσμο. Από τις 8 Οκτωβρίου, η Hulu θα αντικαταστήσει το brand Star ως το παγκόσμιο σήμα της εταιρείας για το «General Entertainment», ενώ το 2025 θα δούμε την πλήρη ενοποίηση της Hulu μέσα στο ανανεωμένο Disney+ app. Η νέα εφαρμογή, που θα λανσαριστεί σε πλατφόρμες όπως το Google TV, υπόσχεται έναν πιο δυναμικό και εύχρηστο σχεδιασμό, φέρνοντας στο επίκεντρο μια ενιαία εμπειρία θέασης.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος του brand Star, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως ο βασικός πυλώνας για non-Disney περιεχόμενο σε αγορές εκτός ΗΠΑ. Από εδώ και στο εξής, η Hulu θα είναι το brand που θα εκπροσωπεί το κομμάτι του γενικού ψυχαγωγικού περιεχομένου σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική αυτή δίνει στη Disney την ευκαιρία να προωθήσει ένα πιο αναγνωρίσιμο και ενοποιημένο οικοσύστημα περιεχομένου.

Η Disney προανήγγειλε ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουν αλλαγές στη διεπαφή του Disney+. Η νέα εφαρμογή θα διαθέτει μια ανανεωμένη κεντρική σελίδα με βελτιώσεις στην πλοήγηση και πιο έξυπνη παρουσίαση περιεχομένου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι το επάνω slider που θα περιλαμβάνει καρτέλες όπως “For You”, Disney+, Hulu και ESPN.

Η εμπειρία θα προσαρμόζεται ανάλογα με την καρτέλα που θα επιλέγει ο χρήστης, ενώ στο πλάι θα υπάρχει μια σταθερή μπάρα πλοήγησης για βασικές λειτουργίες, όπως αναζήτηση, ρυθμίσεις και watchlist. Επιπλέον, μέρος του περιεχομένου θα φέρει ειδικά σήματα για να ξεχωρίζει — για παράδειγμα «New Movie», «Season Finale» ή άλλες ετικέτες που θα βοηθούν τον χρήστη να καταλαβαίνει άμεσα τι νέο υπάρχει διαθέσιμο.

Στόχος της Disney είναι να προετοιμάσει το έδαφος για μια πλήρη ενοποίηση της Hulu στο Disney+ μέσα στο 2025, με μια «ενιαία και απλοποιημένη εμπειρία» που θα διευκολύνει τη μετάβαση από περιεχόμενο σε περιεχόμενο. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από έναν κύκλο σταδιακών αναβαθμίσεων που θα κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες, ώστε οι χρήστες να προσαρμόζονται ομαλά στο νέο περιβάλλον.

Παράλληλα, η Disney σχεδιάζει mobile-first εμπειρίες, ξεκινώντας από widgets για iOS που θα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενο από την αρχική οθόνη του κινητού τους. Πρόκειται για μια σαφή στρατηγική που δείχνει ότι η εταιρεία θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της σε φορητές συσκευές και να προσελκύσει νεότερα κοινά.

Η παγκόσμια ενσωμάτωση της Hulu στο Disney+ θα φέρει στους συνδρομητές εκτός ΗΠΑ μια ευρύτερη γκάμα σειρών και ταινιών που μέχρι τώρα δεν ήταν εύκολα διαθέσιμες. Από δημοφιλή shows μέχρι ειδικό περιεχόμενο, το ανανεωμένο app στοχεύει να γίνει ένας «ενιαίος προορισμός» για ψυχαγωγία. Για τη Disney, η αλλαγή αυτή συνιστά μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά πλατφόρμες όπως το Netflix και το Amazon Prime Video, προβάλλοντας την ισχύ της ενιαίας της βιβλιοθήκης.

