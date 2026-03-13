Disney+ Verts: Πώς η νέα ροή τύπου TikTok αλλάζει τον τρόπο αναζήτησης περιεχομένου στο κινητό

Σύνοψη

λανσάρει το "Verts", μια νέα λειτουργία κάθετης ροής βίντεο εντός της εφαρμογής για iOS και Android, η οποία υιοθετεί τη λογική πλοήγησης του TikTok. Στόχος της νέας προσθήκης είναι να επιλύσει το πρόβλημα του "paradox of choice", προβάλλοντας εξατομικευμένα σύντομα κλιπ για να βοηθήσει τους χρήστες να αποφασίσουν γρήγορα τι θα παρακολουθήσουν.

Η λειτουργία προσφέρει απευθείας διαδραστικά πλήκτρα για προσθήκη τίτλων στη λίστα ή για άμεση μετάβαση στην πλήρη αναπαραγωγή της ταινίας ή του επεισοδίου.

Προς το παρόν, το Verts είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στις ΗΠΑ. Η σταδιακή επέκτασή του στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά αναμένεται τους επόμενους μήνες, ενώ στα μελλοντικά σχέδια της πλατφόρμας περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση περιεχομένου από δημιουργούς.

Disney+ Verts: Το τέλος του Doomscrolling και η στροφή στα κάθετα βίντεο

Το πρόβλημα της υπερπληθώρας επιλογών στις πλατφόρμες streaming είναι πλέον μετρήσιμο και κοστίζει άμεσα σε αφοσίωση και χρόνο παραμονής. Οι χρήστες σπαταλούν σημαντικό μέρος της συνεδρίας τους στην πλοήγηση ανάμεσα σε ατελείωτες οριζόντιες λίστες περιεχομένου, φαινόμενο που συχνά οδηγεί σε απογοήτευση και εγκατάλειψη της εφαρμογής. Για να εξαλείψει αυτή τη θεμελιώδη τριβή στην εμπειρία χρήσης, η Walt Disney Company προχώρησε στην επίσημη διάθεση του "Verts".

Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια λειτουργία κάθετου βίντεο αποκλειστικά για την mobile εφαρμογή του Disney+. Η συγκεκριμένη τεχνική προσθήκη επιβεβαιώνει τη σαφή στροφή της βιομηχανίας ψυχαγωγίας προς τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ανακάλυψης που καθιέρωσαν τα κοινωνικά δίκτυα.

Τι είναι ακριβώς το Disney+ Verts και πώς λειτουργεί;

Το Disney+ Verts είναι μια νέα, ενσωματωμένη λειτουργία στην εφαρμογή της υπηρεσίας για κινητά τηλέφωνα, η οποία προσφέρει μια συνεχή, κάθετη ροή σύντομων βίντεο. Μέσω ενός προηγμένου αλγορίθμου συστάσεων, προβάλλει επιλεγμένες σκηνές και αποσπάσματα από τον κατάλογο της πλατφόρμας, επιτρέποντας στον χρήστη να προσθέσει άμεσα τον τίτλο στη λίστα του ή να ξεκινήσει απευθείας την πλήρη προβολή, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο απόφασης.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενσωμάτωση στο UI: Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός νέου, αποκλειστικού εικονιδίου "Verts" στην κάτω μπάρα πλοήγησης των εφαρμογών σε iOS και Android.

Διαδραστικά Στοιχεία: Υπάρχουν δύο βασικά πλήκτρα στο δεξί τμήμα της οθόνης κατά την αναπαραγωγή του κλιπ: "Add to Watchlist" και "Watch Now".

Αλγόριθμος Εξατομίκευσης: Πραγματοποιείται δυναμική προσαρμογή της ροής βάσει του ιστορικού θέασης. Ο αλγόριθμος διαχωρίζει άμεσα τα ενδιαφέροντα, τροφοδοτώντας διαφορετικά κλιπ στους λάτρεις του Star Wars και διαφορετικά σε όσους παρακολουθούν reality παραγωγές.

Αποκλειστικότητα Mobile: Το format έχει αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί αυστηρά για κάθετες οθόνες smartphone, αγνοώντας πλήρως τα περιβάλλοντα Smart TV ή desktop υπολογιστών.

Η πρώτη επίσημη τεχνική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του Verts πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια του 2026 Global Tech & Data Showcase στην έκθεση CES. Η ομάδα ανάπτυξης της Disney βασίστηκε στα εξαιρετικά δεδομένα των δοκιμών (A/B testing) που έλαβαν χώρα το περασμένο καλοκαίρι μέσω της εφαρμογής του ESPN. Εκεί, η ενσωμάτωση της ροής κάθετων βίντεο αύξησε κατακόρυφα το ημερήσιο engagement των χρηστών, αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο λειτουργεί εξίσου αποδοτικά και εκτός του οικοσυστήματος των social media.

Η στρατηγική της Disney: Καταπολέμηση του Churn και το μέλλον του αλγορίθμου

Η ενσωμάτωση του Verts δεν συνιστά μια απλή αισθητική ή σχεδιαστική αναβάθμιση του γραφικού περιβάλλοντος. Αποτελεί μια στοχευμένη απάντηση στο "paradox of choice", το οποίο αποτελεί δομική αιτία αύξησης του Churn Rate (ποσοστό αποχώρησης και ακύρωσης συνδρομών) στις υπηρεσίες SVOD (Subscription Video on Demand). Η λογική του "swipe and trim" ελαχιστοποιεί το γνωστικό φορτίο του χρήστη. Ο θεατής λαμβάνει άμεσα οπτικά ερεθίσματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αντικαθιστώντας την παθητική ανάγνωση περιλήψεων με την ενεργητική παρακολούθηση των καλύτερων σκηνών μιας παραγωγής.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, η τωρινή εκδοχή του Verts σχεδιάστηκε με γνώμονα τη χρηστικότητα και την κλιμάκωση. Ωστόσο, η ομάδα ανάπτυξης πειραματίζεται ήδη με την επέκταση της λειτουργίας πέρα από την απλή ανακάλυψη περιεχομένου. Σταδιακά, η Disney προτίθεται να επιτρέψει την είσοδο περιεχομένου από ανεξάρτητους δημιουργούς εντός της ροής. Σε στρατηγικό επίπεδο, η πρόσφατη συνεργασία της Disney με την OpenAI (με την επένδυση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την αξιοποίηση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης) δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε στο μέλλον το συγκεκριμένο feed να τροφοδοτείται και με AI-generated υλικό, προσαρμοσμένο δυναμικά στα IP της εταιρείας μέσω εξελιγμένων μοντέλων όπως το Sora.

Πότε αναμένεται το Disney+ Verts στην Ελλάδα;

Η τρέχουσα διάθεση του Disney+ Verts αφορά αποκλειστικά την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση την πάγια αρχιτεκτονική ανάπτυξης και τις τακτικές σταδιακού rollout (staged rollouts) που ακολουθεί η Disney στις μεγάλες αναβαθμίσεις λογισμικού, ο κύκλος πλήρους ενσωμάτωσης στην αμερικανική αγορά διαρκεί κατά μέσο όρο 3 έως 6 μήνες.

Για την ελληνική αγορά, αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε διαθεσιμότητα μέσω αναβάθμισης της εφαρμογής στα ψηφιακά καταστήματα (App Store, Google Play) προς τα τέλη του καλοκαιριού ή νωρίς το φθινόπωρο του 2026. Η προσθήκη αυτού του χαρακτηριστικού φέρει ειδικό βάρος για τα τοπικά δεδομένα. Ένα τεράστιο ποσοστό της κατανάλωσης streaming στην Ελλάδα πραγματοποιείται πλέον μέσω mobile δικτύων (5G) κατά τη διάρκεια των καθημερινών μετακινήσεων.

Η άποψη του Techgear

Η επιλογή της Disney να ενσωματώσει τον πυρήνα της εμπειρίας του TikTok εντός μιας επί πληρωμή, premium VOD εφαρμογής αποτελεί την οριστική επιβεβαίωση της κυριαρχίας του κάθετου βίντεο στον τρόπο που καταναλώνουμε ψηφιακή πληροφορία. Σε τεχνικό επίπεδο, το πραγματικό στοίχημα δεν κρύβεται στον σχεδιασμό του User Interface, αλλά στις υποδομές των servers και στον κώδικα των προσωποποιημένων προτάσεων.

Η "μηχανική" ενός τέτοιου feed απαιτεί μηδενική ανοχή στις καθυστερήσεις. Εάν τα βίντεο παρουσιάζουν έστω και κλάσματα δευτερολέπτου buffering κατά τη διάρκεια του κάθετου swipe, η ψευδαίσθηση της αδιάλειπτης ροής καταρρέει ακαριαία και ο χρήστης αποχωρεί. Επιπλέον, η επιτυχία του αλγορίθμου κρίνεται από τη δυνατότητά του να διαβάζει τα "μικρο-ενδιαφέροντα" της στιγμής. Η απλή προώθηση των νέων κυκλοφοριών δεν αρκεί. Το σύστημα οφείλει να διακρίνει αν, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο χρήστης χρειάζεται ένα δίλεπτο κλιπ του National Geographic, ένα γρήγορο gag από τους Simpsons ή μια σκηνή δράσης από το σύμπαν της Marvel.

Το Verts μετατρέπει πρακτικά τον παθητικό κατάλογο του Disney+ σε έναν ενεργητικό μηχανισμό προώθησης. Η διατήρηση της ισορροπίας, ώστε η λειτουργία να παραμείνει οργανική και να μην εκφυλιστεί σε ένα φορτικό περιβάλλον αυτοαναφορικών διαφημίσεων, θα καθορίσει την τελική αποδοχή του από το κοινό.