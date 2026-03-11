Disney+: Ζωντανά στην Ελλάδα οι 134 αγώνες του NCAA March Madness 2026

Σύνοψη



Το Disney+ εξασφάλισε την κάλυψη του NCAA March Madness 2026 για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ζωντανή μετάδοση και των 134 αγώνων από τις 18 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2026.

Καλύπτονται πλήρως τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο κολεγιακό πρωτάθλημα (Division I).

Δεν απαιτείται έξτρα χρέωση ή αθλητικό πακέτο· το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο με την τρέχουσα συνδρομή (από 10,99€).

Το Disney+ προχωρά στην ενσωμάτωση μιας από τις πιο εμβληματικές αθλητικές διοργανώσεις των ΗΠΑ στον ευρωπαϊκό του κατάλογο. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η πλατφόρμα εξασφάλισε τα δικαιώματα ζωντανής μετάδοσης του NCAA Division I (Ανδρών και Γυναικών), ευρύτερα γνωστού ως March Madness, προσφέροντας τους αγώνες στους συνδρομητές σε Ευρώπη και Νότια Αφρική. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Η συμφωνία αυτή πηγάζει από την επέκταση των παγκόσμιων τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχει το αμερικανικό δίκτυο ESPN, το οποίο ανήκει επίσης στην ομπρέλα της The Walt Disney Company. Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία μεταφέρει το βαρύ αθλητικό της χαρτοφυλάκιο εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα και διοχετεύοντας το περιεχόμενο απευθείας στην ιδιόκτητη VOD πλατφόρμα της.

Το πρόγραμμα και η δομή των μεταδόσεων

Η δράση του March Madness θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 7 Απριλίου. Οι Έλληνες χρήστες του Disney+ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά και τους 134 αγώνες των δύο τουρνουά (67 αγώνες ανά κατηγορία, ανδρών και γυναικών).

Η διαδικασία επιλογής των ομάδων, η γνωστή Selection Sunday, είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2026. Εκεί θα καθοριστεί το ταμπλό των 68 ομάδων που θα διεκδικήσουν τα τρόπαια. Υπενθυμίζεται ότι οι περσινοί κάτοχοι των τίτλων είναι οι University of Florida Gators στους άνδρες και οι University of Connecticut Huskies (UConn) στις γυναίκες.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους καταναλωτές είναι η τιμολογιακή πολιτική. Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που δημιουργούν ξεχωριστά "Sports Add-ons", το Disney+ ενσωματώνει το March Madness απευθείας στη βασική του συνδρομή, η οποία στην Ελλάδα ξεκινά από τα 10,99€ τον μήνα. Οι αγώνες θα εμφανίζονται ως ζωντανά events στην αρχική οθόνη (Home Page) της εφαρμογής, υποστηριζόμενοι από την υποδομή του δικτύου διανομής περιεχομένου (CDN) που χρησιμοποιεί η Disney για τις live ροές.

Στρατηγική επέκταση στο ζωντανό αθλητισμό

Η ενσωμάτωση του NCAA δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Η The Walt Disney Company πραγματοποιεί σταθερά βήματα μετατροπής του Disney+ σε έναν πολυδιάστατο κόμβο ψυχαγωγίας. Ήδη, σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές, η πλατφόρμα φιλοξενεί μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα: το UEFA Champions League Γυναικών, το Europa League και το Conference League προβάλλονται στη Δανία και τη Σουηδία, ενώ η ισπανική LaLiga μεταδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Ο Diego Londono, Senior Vice President Networks & Sports EMEA της The Walt Disney Company, υπογράμμισε ότι η προσφορά του τουρνουά στην Ευρώπη αντανακλά τη δέσμευση του οργανισμού να αναπτύξει το κολεγιακό μπάσκετ διεθνώς. Ταυτόχρονα, ο Dan Gavitt, Senior Vice President of Basketball του NCAA, τόνισε πως η συνεργασία με το οικοσύστημα της Disney διευρύνει το παγκόσμιο κοινό των φοιτητών-αθλητών.

Το τεχνικό υπόβαθρο της μετάδοσης υποστηρίζεται από την τεχνογνωσία του ESPN, το οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα για περισσότερες από 40 διοργανώσεις πρωταθλημάτων και αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο του γυναικείου March Madness για πάνω από τρεις δεκαετίες. Οι ζωντανές ροές στο Disney+ αναμένεται να παρέχουν υψηλό bitrate προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της εικόνας στα 60fps, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για την παρακολούθηση αθλημάτων με γρήγορο ρυθμό όπως το μπάσκετ.

Διαχείριση περιεχομένου και γονικός έλεγχος

Παράλληλα με τον αθλητισμό, το Disney+ συνεχίζει να εμπλουτίζει τις κατηγορίες γενικής ψυχαγωγίας (μέσω του Hulu και των 20th Century Studios) προσθέτοντας σειρές όπως τα "The Beauty", "Tell Me Lies" και παραγωγές της Marvel. Η πλατφόρμα διατηρεί αυστηρά εργαλεία γονικού ελέγχου. Οι συνδρομητές έχουν την επιλογή να ορίσουν ηλικιακά όρια μέσω προφίλ που προστατεύονται με PIN, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στο live αθλητικό περιεχόμενο ή στις πιο ώριμες σειρές διαχωρίζεται από το περιβάλλον της Λειτουργίας Junior.