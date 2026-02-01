Doomscrolling: Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το κινητό ακόμα κι όταν δεν βλέπεις τίποτα ενδιαφέρον

Είναι 2 το πρωί. Τα μάτια τσούζουν, το σώμα ζητάει ύπνο, αλλά ο αντίχειρας συνεχίζει μηχανικά την κίνηση προς τα πάνω. Βίντεο, εικόνα, τίτλος, επόμενο. Τίποτα δεν είναι αρκετά ενδιαφέρον για να σου κρατήσει την προσοχή, αλλά και τίποτα δεν είναι αρκετά αδιάφορο για να σε κάνει να κλείσεις την εφαρμογή.

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή την εικόνα, δεν είστε μόνοι. Και το κυριότερο: δεν φταίει (μόνο) η έλλειψη αυτοπειθαρχίας σας. Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει όσα πιστεύαμε για το doomscrolling και την ψηφιακή ανία, αποκαλύπτοντας έναν παράδοξο μηχανισμό: η προσπάθειά μας να αποφύγουμε τη βαρεμάρα μέσω του γρήγορου scroll, είναι ακριβώς αυτό που μας βυθίζει περισσότερο σε αυτήν.

Το παράδοξο της «ψηφιακής εναλλαγής»

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Experimental Psychology και αναλύθηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πέσει θύμα μιας θεμελιώδους πλάνης. Οι ερευνητές της μελέτης, με επικεφαλής την Dr. Katy Tam από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ονομάζουν το φαινόμενο «digital switching» (ψηφιακή εναλλαγή).

Πρόκειται για την τάση μας να προσπερνάμε βίντεο ή να αλλάζουμε γρήγορα περιεχόμενο αναζητώντας κάτι πιο συναρπαστικό. Το πείραμα έδειξε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον: Οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι αλλάζοντας γρήγορα βίντεο θα διασκέδαζαν περισσότερο. Η πραγματικότητα όμως τους διέψευσε. Όσοι παρακολουθούσαν ένα βίντεο ολόκληρο, χωρίς να το προσπεράσουν, ανέφεραν λιγότερη βαρεμάρα και μεγαλύτερη ικανοποίηση από εκείνους που «πηδούσαν» από το ένα στο άλλο.

Γιατί το «επόμενο» μοιάζει πάντα καλύτερο;

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα ψυχολογικό «bug». Ο εγκέφαλός μας υπερεκτιμά συστηματικά την αξία του περιεχομένου που δεν έχει δει ακόμα. Λειτουργεί με την υπόσχεση ότι η επόμενη ανάρτηση, το επόμενο TikTok ή το επόμενο Reel θα είναι αυτό που τελικά θα μας προσφέρει την ντοπαμίνη που αναζητούμε.

Αυτή η προσδοκία δημιουργεί ένα κόστος ευκαιρίας: Δεν εστιάζουμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, γιατί το μυαλό μας είναι ήδη απασχολημένο με το να υπολογίζει αν το επόμενο θα είναι καλύτερο. Το αποτέλεσμα; Το περιεχόμενο χάνει το νόημά του. Γίνεται θόρυβος. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η απόλαυση προέρχεται από την εμβύθιση σε μια ιστορία, όχι από τον κατακερματισμό της.

Πώς η τεχνολογία εκμεταλλεύεται τη βιολογία

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν σχεδιάστηκαν τυχαία. Έχουν δομηθεί πάνω σε αρχέγονα ένστικτα. Στην άγρια φύση, η βαρεμάρα ήταν ένα χρήσιμο σήμα: μας έλεγε να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι ανούσιο και να ψάξουμε για τροφή ή νέες πληροφορίες επιβίωσης.

Οι αλγόριθμοι έχουν «χακάρει» αυτό το σήμα. Προσφέροντας έναν ατελείωτο μπουφέ πληροφοριών, ξεγελούν τον εγκέφαλο ώστε να νομίζει ότι «κυνηγάει» κάτι χρήσιμο. Επιπλέον, χρησιμοποιούν το σύστημα της «μεταβλητής ανταμοιβής», ακριβώς όπως οι κουλοχέρηδες στα καζίνο. Δεν ξέρεις αν το επόμενο βίντεο θα σε κάνει να γελάσεις ή θα σε θυμώσει, και αυτή η αβεβαιότητα είναι εθιστική.

Ο φαύλος κύκλος της ανίας

Το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι το doomscrolling δεν είναι απλώς χάσιμο χρόνου, αλλά μια διαδικασία που μας κάνει σταδιακά πιο ανικανοποίητους. Η συνήθεια να βλέπουμε τα πάντα σε fast-forward ή να προσπερνάμε τα πρώτα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να μην μπορεί να αγκιστρωθεί σε τίποτα.

Η έλλειψη αγκίστρωσης φέρνει επιπολαιότητα, η επιπολαιότητα φέρνει βαρεμάρα και η βαρεμάρα φέρνει... περισσότερο scroll. Είναι ένας αυτοτροφοδοτούμενος μηχανισμός που τελικά μας αφήνει εξαντλημένους και κενούς.

Η λύση δεν είναι η αποχή, αλλά η εστίαση

Οι ειδικοί δεν προτείνουν να πετάξουμε τα κινητά μας, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το κουμπί της «επόμενης» ανάρτησης. Η λύση στο doomscrolling ίσως κρύβεται στην υπομονή. Αντί να ψάχνουμε απεγνωσμένα για το τέλειο βίντεο που θα μας συναρπάσει στα πρώτα τρία δευτερόλεπτα, ίσως πρέπει να δώσουμε χρόνο στο περιεχόμενο που ήδη έχουμε μπροστά μας.

Η ειρωνεία είναι πως, προσπαθώντας να μη βαρεθούμε ούτε δευτερόλεπτο, καταλήγουμε να βαριόμαστε επί ώρες. Η επιστήμη πλέον το επιβεβαιώνει: Η ικανοποίηση δεν βρίσκεται στο επόμενο swipe, αλλά στο να σταματήσεις να τρέχεις.